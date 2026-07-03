توضح هذه الوثيقة البروتوكول الثنائي لعملاء ClickHouse عبر بروتوكول TCP.
مرجع بروتوكول العميل قيد الإعداد.معظم الأمثلة متاحة فقط بلغة Go.
بالنسبة إلى الأطوال، ورموز الحزم، والحالات الأخرى، يُستخدم ترميز varint غير الموقّع. استخدم binary.PutUvarint وbinary.ReadUvarint.
Varint
لا يُستخدم varint الموقّع.
تُشفَّر السلاسل النصية متغيرة الطول على هيئة (الطول، القيمة)، حيث يكون الطول varint وتكون القيمة سلسلة UTF-8.
String
- ترميز
- فك الترميز
s := "Hello, world!"
// كتابة طول السلسلة النصية كـ uvarint.
buf := make([]byte, binary.MaxVarintLen64)
n := binary.PutUvarint(buf, uint64(len(s)))
buf = buf[:n]
// كتابة قيمة السلسلة النصية.
buf = append(buf, s...)
- تفريغ سداسي عشري
- Base64
- Go
00000000 0d 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f 72 6c 64 21 |.Hello, world!|
الأعداد الصحيحة
Int32
v := int32(1000)
// Encode.
buf := make([]byte, 8)
binary.LittleEndian.PutUint32(buf, uint32(v))
// Decode.
d := int32(binary.LittleEndian.Uint32(buf))
fmt.Println(d) // 1000
- تفريغ سداسي عشري
- Base64
00000000 e8 03 00 00 00 00 00 00 |........|
يُمثَّل النوع المنطقي ببايت واحد؛ حيث إن
النوع المنطقي
1 تعني
true و
0 تعني
false.