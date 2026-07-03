r := bytes . NewReader ([] byte {

0x d , 0x 48 , 0x 65 , 0x 6c , 0x 6c , 0x 6f , 0x 2c ,

0x 20 , 0x 77 , 0x 6f , 0x 72 , 0x 6c , 0x 64 , 0x 21 ,

})

// قراءة الطول.

n , err := binary . ReadUvarint ( r )

if err != nil {

panic ( err )

}

// تحقّق من n لتجنّب OOM أو استثناء وقت التشغيل في make().

const maxSize = 1024 * 1024 * 10 // 10 MB

if n > maxSize || n < 0 {

panic ( "invalid n" )

}

buf := make ([] byte , n )

if _ , err := io . ReadFull ( r , buf ); err != nil {

panic ( err )

}

fmt . Println ( string ( buf ))