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مرجع بروتوكول العميل قيد الإعداد.معظم الأمثلة متاحة فقط بلغة Go.
توضح هذه الوثيقة البروتوكول الثنائي لعملاء ClickHouse عبر بروتوكول TCP.

Varint

بالنسبة إلى الأطوال، ورموز الحزم، والحالات الأخرى، يُستخدم ترميز varint غير الموقّع. استخدم binary.PutUvarint وbinary.ReadUvarint.
لا يُستخدم varint الموقّع.

String

تُشفَّر السلاسل النصية متغيرة الطول على هيئة (الطول، القيمة)، حيث يكون الطول varint وتكون القيمة سلسلة UTF-8.
تحقّق من الطول لتجنّب OOM:0 ≤ len < MAX

الأعداد الصحيحة

يستخدم ClickHouse ترتيب Little Endian للأعداد الصحيحة ذات الحجم الثابت.

Int32

النوع المنطقي

يُمثَّل النوع المنطقي ببايت واحد؛ حيث إن 1 تعني true و0 تعني false.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦