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يمكن بناء ClickHouse على Linux وFreeBSD وmacOS. إذا كنت تستخدم Windows، فلا يزال بإمكانك بناء ClickHouse داخل جهاز افتراضي يعمل بنظام Linux، مثل VirtualBox مع Ubuntu.

أنشئ مستودعًا على GitHub

لبدء التطوير على ClickHouse، ستحتاج إلى حساب على GitHub. يُرجى أيضًا إنشاء مفتاح SSH محليًا (إذا لم يكن لديك واحد بالفعل) ورفع المفتاح العام إلى GitHub، لأن ذلك يُعد متطلبًا أساسيًا للمساهمة بالتعديلات. بعد ذلك، أنشئ نسخة متفرعة من مستودع ClickHouse ضمن حسابك الشخصي بالنقر على زر “fork” في الزاوية العلوية اليمنى. للمساهمة بتغييرات، مثل إصلاح مشكلة أو إضافة ميزة، نفّذ أولًا commit لتغييراتك على فرع في نسختك المتفرعة، ثم أنشئ “طلب سحب” بهذه التغييرات إلى المستودع الرئيسي. للعمل مع مستودعات Git، يُرجى تثبيت Git. على سبيل المثال، في Ubuntu، شغّل:
يمكنك العثور على ملخص مرجعي لـ Git هنا. كما يتوفر دليل Git مفصل هنا.

استنسخ المستودع على جهاز التطوير لديك

أولاً، نزّل الملفات المصدرية إلى جهازك، أي انسخ المستودع محليًا:
ينشئ هذا الأمر مجلد ClickHouse/ يحتوي على الشفرة المصدرية والاختبارات وملفات أخرى. يمكنك تحديد مجلد مخصص لعملية checkout بعد عنوان URL، ولكن من المهم ألا يحتوي هذا المسار على مسافات بيضاء، لأن ذلك قد يتسبب لاحقًا في تعطّل عملية البناء. يستخدم مستودع Git الخاص بـ ClickHouse الوحدات الفرعية لجلب مكتبات الطرف الثالث. ولا تُسحَب الوحدات الفرعية افتراضيًا. يمكنك إما
  • تشغيل git clone مع الخيار --recurse-submodules،
  • إذا شغّلت git clone بدون --recurse-submodules، فشغّل git submodule update --init --jobs <N> لسحب جميع الوحدات الفرعية صراحةً. (يمكن ضبط <N> مثلًا على 12 لتنفيذ التنزيل بالتوازي.)
  • إذا شغّلت git clone بدون --recurse-submodules وكنت ترغب في استخدام checkout سطحي shallow للوحدات الفرعية لتجاهل السجل فيها وتوفير بعض المساحة، فشغّل ./contrib/update-submodules.sh. يُستخدم هذا البديل في CI، لكنه غير موصى به للتطوير المحلي لأنه يجعل العمل مع الوحدات الفرعية أقل سهولة وأبطأ.
للتحقق من حالة الوحدات الفرعية في Git، شغّل git submodule status. إذا ظهرت لك رسالة الخطأ التالية
مفاتيح SSH اللازمة للاتصال بـ GitHub غير موجودة. توجد هذه المفاتيح عادةً في ~/.ssh. ولكي يقبل GitHub مفاتيح SSH، يجب رفعها في إعداداته. يمكنك أيضًا استنساخ المستودع عبر HTTPS:
لكن هذا لن يتيح لك إرسال تغييراتك إلى الخادم. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدامه مؤقتًا ثم إضافة مفاتيح SSH لاحقًا، مع استبدال العنوان البعيد للمستودع باستخدام الأمر git remote. يمكنك أيضًا إضافة عنوان مستودع ClickHouse الأصلي إلى مستودعك المحلي لسحب التحديثات منه:
بعد تنفيذ هذا الأمر بنجاح، ستتمكن من سحب التحديثات من مستودع ClickHouse الرئيسي بتنفيذ git pull upstream master.
يُرجى عدم استخدام الأمر git push كما هو، فقد تدفع إلى مستودع بعيد خاطئ و/أو فرع خاطئ. من الأفضل تحديد اسم المستودع البعيد واسم الفرع صراحةً، مثل git push origin my_branch_name.

كتابة الشيفرة

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي قد تفيدك عند كتابة الشيفرة لـ ClickHouse:

بيئة التطوير المتكاملة

يُعدّ كلٌّ من Visual Studio Code وNeovim خيارين أثبتا فاعليتهما سابقًا في تطوير ClickHouse. إذا كنت تستخدم VS Code، فنوصي باستخدام إضافة clangd بدلًا من IntelliSense لأنها أعلى أداءً بكثير. يُعدّ CLion بديلًا ممتازًا آخر. ومع ذلك، قد يكون أبطأ في المشاريع الكبيرة مثل ClickHouse. إليك بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها عند استخدام CLion:
  • ينشئ CLion تلقائيًا مسار build ويحدّد debug تلقائيًا كنوع البناء
  • يستخدم إصدارًا من CMake محددًا داخل CLion، وليس الإصدار الذي ثبّتَّه أنت
  • سيستخدم CLion الأمر make لتشغيل مهام البناء بدلًا من ninja (وهذا سلوك طبيعي)
ومن بيئات التطوير المتكاملة الأخرى التي يمكنك استخدامها: Sublime Text، وQt Creator، أو Kate.

أنشئ طلب سحب

انتقل إلى المستودع المتفرع الخاص بك في واجهة GitHub. إذا كنت تعمل على فرع، فعليك تحديد ذلك الفرع. سيظهر على الشاشة زر “Pull request”. وبعبارة أخرى، فهذا يعني: “أنشئ طلبًا لقبول تعديلاتي في المستودع الرئيسي”. يمكن إنشاء طلب سحب حتى لو لم يكتمل العمل بعد. في هذه الحالة، يُرجى وضع الكلمة “WIP” (عمل جارٍ) في بداية العنوان، ويمكن تغييرها لاحقًا. وهذا مفيد للمراجعة التعاونية ومناقشة التغييرات، وكذلك لتشغيل جميع الاختبارات المتاحة. ومن المهم أن تقدّم وصفًا موجزًا لتغييراتك، إذ سيُستخدم لاحقًا لإنشاء سجل تغييرات الإصدار. سيبدأ الاختبار بمجرد أن يضيف موظفو ClickHouse إلى طلب السحب الخاص بك الوسم “can be tested”. ستظهر نتائج بعض عمليات التحقق الأولى (مثل أسلوب كتابة الشيفرة) خلال عدة دقائق. ستصل نتائج التحقق من البناء خلال نصف ساعة. وستظهر نتائج المجموعة الرئيسية من الاختبارات خلال ساعة. سيُعدّ النظام إصدارات ClickHouse الثنائية الخاصة بطلب السحب لديك بشكل منفصل. ولاسترجاع هذه الإصدارات، انقر على الرابط “Details” بجوار العنصر “Builds” في قائمة عمليات التحقق. وهناك ستجد روابط مباشرة إلى حزم .deb المبنية الخاصة بـ ClickHouse، والتي يمكنك نشرها حتى على خوادم الإنتاج لديك (إن كنت لا تمانع المخاطرة).

كتابة الوثائق

يجب أن يكون كل طلب سحب يضيف ميزة جديدة مصحوبًا بوثائق مناسبة. إذا كنت ترغب في معاينة التغييرات التي أجريتها على الوثائق، فستجد في ملف README.md هنا إرشادات حول كيفية بناء صفحة الوثائق محليًا. عند إضافة دالة جديدة إلى ClickHouse، يمكنك استخدام القالب أدناه كمرجع:

استخدام بيانات الاختبار

غالبًا ما يتطلب تطوير ClickHouse تحميل مجموعات بيانات واقعية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة عند اختبار الأداء. لدينا مجموعة مُعدّة خصيصًا من بيانات تحليلات الويب مجهولة الهوية. ويتطلب هذا أيضًا نحو 3 جيجابايت إضافية من مساحة القرص الحرة.
في clickhouse-client:
قم باستيراد البيانات:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦