# newFunctionName A short description of the function goes here. It should describe briefly what it does and a typical usage case. **Syntax** \` ``sql newFunctionName(arg1, arg2[, arg3]) \` `` **Arguments** - `arg1` — Description of the argument. [ DataType ]( ../data-types/float.md ) - `arg2` — Description of the argument. [ DataType ]( ../data-types/float.md ) - `arg3` — Description of optional argument (optional). [ DataType ]( ../data-types/float.md ) **Implementation Details** A description of implementation details if relevant. **Returned value** - Returns {insert what the function returns here}. [ DataType ]( ../data-types/float.md ) **Example** \` ``sql title="Query" SELECT 'write your example query here'; \` `` \` ``response title="Response" ┌───────────────────────────────────┐ │ the result of the query │ └───────────────────────────────────┘ \` ``