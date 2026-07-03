هناك نوعان رئيسيان من PGO: Instrumentation وSampling (ويُعرف أيضًا باسم AutoFDO). يشرح هذا الدليل أسلوب Instrumentation PGO في ClickHouse.
كيفية بناء ClickHouse باستخدام PGO؟
- ابنِ ClickHouse في وضع Instrumentation. في Clang، يمكن تنفيذ ذلك بتمرير الخيار
-fprofile-generateإلى
CXXFLAGS.
- شغّل ClickHouse المبني بوضع Instrumentation على عبء عمل تجريبي. هنا تحتاج إلى استخدام عبء العمل المعتاد لديك. ويمكن أن يكون أحد الأساليب استخدام ClickBench كعبء عمل تجريبي. قد يعمل ClickHouse في وضع Instrumentation ببطء، لذا كن مستعدًا لذلك، ولا تُشغّل ClickHouse المبني بوضع Instrumentation في البيئات الحساسة للأداء.
- أعِد تجميع ClickHouse مرة أخرى باستخدام رايات المصرّف
-fprofile-useوملفات التعريف التي جُمعت في الخطوة السابقة.