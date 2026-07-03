يمكن تجميع ClickHouse على macOS x86_64 (Intel) وarm64 (Apple Silicon) على macOS 10.15 (Catalina) أو أحدث. أما المصرّف، فالمعتمد فقط هو Clang من Homebrew.
دليل البناء هذا مخصص للمساهمين الذين يجرون تعديلات على ClickHouse نفسه.إذا كنت لا تغيّر الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse، فيمكنك تثبيت ClickHouse الجاهز مسبقًا كما هو موضح في Quick Start.
أولًا، راجع وثائق المتطلبات الأساسية. بعد ذلك، ثبّت Homebrew ثم شغّل ثم شغّل:
تثبيت المتطلبات الأساسية
brew update
brew install ccache cmake ninja libtool gettext llvm lld binutils grep findutils nasm bash rust rustup
تستخدم Apple نظام ملفات غير حساس لحالة الأحرف افتراضيًا. ورغم أن هذا لا يؤثر عادةً في التجميع (خصوصًا أن عمليات البناء من الصفر ستعمل)، فقد يسبب التباسًا في عمليات مثل
git mv.
إذا كنت تعمل بجدية على التطوير في macOS، فتأكد من تخزين الشيفرة المصدرية على وحدة تخزين حساسة لحالة الأحرف، وراجع مثلًا هذه التعليمات.
لبناء ClickHouse، يجب استخدام مصرّف Clang الخاص بـ Homebrew:
بناء ClickHouse
cd ClickHouse
mkdir build
export PATH=$(brew --prefix llvm)/bin:$PATH
cmake -S . -B build
cmake --build build
# The resulting binary will be created at: build/programs/clickhouse
إذا واجهت أخطاء من نوع
ld: archive member '/' not a mach-o file in ... أثناء مرحلة الربط، فقد تحتاج
إلى استخدام llvm-ar عبر ضبط الوسيط
-DCMAKE_AR=/opt/homebrew/opt/llvm/bin/llvm-ar.
إذا كنت تنوي تشغيل
ملاحظات مهمة
clickhouse-server، فتأكّد من زيادة قيمة المتغيّر
maxfiles على النظام.
للقيام بذلك، أنشئ الملف
ستحتاج إلى استخدام sudo.
/Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist بالمحتوى التالي:
عيّن للملف الأذونات الصحيحة:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>limit.maxfiles</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>launchctl</string>
<string>limit</string>
<string>maxfiles</string>
<string>524288</string>
<string>524288</string>
</array>
<key>RunAtLoad</key>
<true/>
<key>ServiceIPC</key>
<false/>
</dict>
</plist>
تحقّق من صحة الملف:
sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
حمِّل الملف (أو أعد التشغيل):
plutil /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
للتحقق من عمله، استخدم الأمر
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/limit.maxfiles.plist
ulimit -n أو
launchctl limit maxfiles.