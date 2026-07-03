can be tested إلى طلب السحب الخاص بك.
تُدرَج نتائج هذه الفحوصات في صفحة طلب السحب على GitHub، كما هو موضح في وثائق GitHub الخاصة بفحوصات الحالة.
إذا أخفق أحد الفحوصات، فقد يُطلب منك إصلاحه.
تقدم هذه الصفحة نظرة عامة على الفحوصات التي قد تواجهها، وما يمكنك فعله لإصلاحها.
إذا بدا أن إخفاق الفحص غير مرتبط بتغييراتك، فقد يكون ذلك إخفاقًا عابرًا أو مشكلة في البنية التحتية.
أرسل commit فارغًا إلى طلب السحب لإعادة تشغيل فحوصات CI:
إذا لم تكن متأكدًا مما ينبغي فعله، فاطلب المساعدة من أحد مشرفي المشروع.
git commit --allow-empty
git push
يتحقق من أن طلب السحب يمكن دمجه في
الدمج مع master
master.
إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيفشل مع الرسالة
Cannot fetch mergecommit.
لإصلاح هذا التحقق، حلّ التعارض كما هو موضح في وثائق GitHub، أو ادمج الفرع
master في فرع طلب السحب باستخدام git.
يحاول بناء موقع وثائق ClickHouse. قد يفشل إذا أجريتَ تغييرًا في الوثائق. والسبب الأرجح هو وجود رابط مرجعي داخلي غير صحيح في الوثائق. انتقل إلى تقرير الفحص وابحث عن رسائل
فحص الوثائق
ERROR و
WARNING.
تحقق من أن وصف طلب السحب الخاص بك يتوافق مع القالب PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. يجب عليك تحديد فئة في سجل التغييرات للتغيير الذي أجريته (على سبيل المثال، Bug Fix)، وكتابة رسالة واضحة للمستخدم تصف هذا التغيير من أجل CHANGELOG.md
التحقق من الوصف
يبني صور Docker الخاصة بخادم ClickHouse وKeeper للتحقق من بنائها بشكل صحيح.
صورة Docker
يُشغِّل اختبارات مكتبة Docker الرسمية للتحقق من أن صورة Docker
اختبارات مكتبة Docker الرسمية
clickhouse/clickhouse-server تعمل على النحو الصحيح.
لإضافة اختبارات جديدة، أنشئ دليلاً
ci/jobs/scripts/docker_server/tests/$test_name وأضِف إليه البرنامج النصي
run.sh.
يمكن العثور على تفاصيل إضافية حول الاختبارات في توثيق البرامج النصية لمهام CI.
يعني هذا الفحص أن نظام CI قد بدأ معالجة طلب السحب. وعندما تكون حالته ‘pending’، فهذا يعني أن بعض الفحوصات لم تبدأ بعد. وبعد بدء جميع الفحوصات، تتغير حالته إلى ‘success’.
فحص Marker
يُجري فحوصات متنوعة للأسلوب على قاعدة الشيفرة. ويتوافق كل فحص فرعي أدناه مع
Style check
testname في
ci/jobs/check_style.py، ويمكن تشغيل كلٍّ منها على حدة باستخدام
--test <name> (انظر أدناه).
فحوصات نمط C++ المستندة إلى Regex عبر
cpp
check_cpp.sh. إذا فشل، فأصلِح المشكلات وفقًا لـدليل نمط الشيفرة.
يرصد المسافات المزدوجة بعد الفواصل في ++C إذا لم تكن جزءًا من محاذاة الأعمدة.
whitespace_check
يمنع استخدام
catch_all
catch (...) خارج المدمِّرات و
main ونقاط دخول fuzzer، إذ إن تجاهل استثناء غير معروف ليس آمنًا.
يدقّق ملفات سير العمل بتنسيق YAML ضمن
yamllint
.github/ باستخدام
.yamllint.
يتحقق من صحة ملفات XML في
xmllint
tests/ و
programs/.
يفحص الاختبارات عديمة الحالة: يجب أن تستخدم الاستعلامات التي تُطبِّق عامل تصفية على
functional_tests_check
event_date
>= yesterday() بدلاً من
today() (لتجنّب التذبذب حول منتصف الليل)، ويجب ألا تتضمن أسماء ملفات الاختبار
fail.
يرصد فجوات كبيرة في ترقيم الاختبارات عديمة الحالة (
test_numbers_check
tests/queries/0_stateless/<NNNNN>_*).
يكشف عن الروابط الرمزية المعطّلة في المستودع.
الروابط الرمزية
فحوصات متنوعة للمستودع عبر
متفرقات
various_checks.sh: يجب أن تستخدم الاستعلامات على
system.query_log /
system.parts / إلخ عامل تصفية حسب
currentDatabase، ويجب أن تتضمن مسارات ZooKeeper الخاصة بـ
Replicated*MergeTree بادئةً خاصة بكل اختبار، ويجب أن تحتوي أدلة اختبارات التكامل على
__init__.py، وألا توجد علامات UTF BOM، وألا تكون ملفات المصدر/البيانات مفعّلًا عليها بتات التنفيذ، وألا تُستخدم وسوم
:latest مع صور docker-compose التابعة لجهات خارجية، وغير ذلك.
يمكن تشغيل مهمة Style Check بالكامل محليًا داخل حاوية Docker باستخدام:
تشغيل مهمة Style Check محليًا
لتشغيل فحص معيّن (مثل فحص cpp):
python -m ci.praktika run "Style check"
تسحب هذه الأوامر صورة Docker
python -m ci.praktika run "Style check" --test cpp
clickhouse/style-test وتشغّل المهمة ضمن بيئة حاويات.
لا يلزم أي تبعيات أخرى سوى بايثون 3 وDocker.
قد يعمل ClickHouse المثبّت محليًا بإعداداته الافتراضية مع بعض حالات الاختبار، لكنه لا يستطيع تشغيل جميع استعلامات الاختبار بشكل صحيح. في CI، تُثبّت كل مهمة إعدادًا محددًا لـ ClickHouse (مثل تخزين S3 والنسخ المتماثلة المتوازية)، وقد يكون من الصعب إعادة ذلك يدويًا. لتجنّب ذلك، يمكنك إعادة تنفيذ أي مهمة CI محليًا باستخدام آلية التنسيق نفسها المستخدمة في CI، من دون الحاجة إلى أي إعداد يدوي.
تشغيل الاختبارات عديمة الحالة
المتطلبات الأساسية
- بايثون 3 (المكتبة القياسية فقط)
- Docker
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io
sudo usermod -aG docker "$USER"
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<'EOF'
{
"ipv6": true,
"ip6tables": true
}
EOF
sudo systemctl restart docker
اختر أي اسم مهمة من تقرير CI وشغّلها محليًا:
تشغيل مهمة CI محليًا
python -m ci.praktika run "<JOB_NAME>"
- احرص دائمًا على وضع اسم الـ مهمة بين علامتَي اقتباس تمامًا كما يظهر في تقرير CI (إذ قد يحتوي على مسافات وفواصل)، مثل:
"Stateless tests (amd_debug, parallel)". يضبط ذلك إعدادات ClickHouse نفسها ويشغّل الاختبارات نفسها المستخدمة في CI.
- إن المعمارية ونوع البناء في اسم الـ مهمة (مثل
amd_debug) هما تسميتان خاصتان بـ CI. وعند التشغيل محليًا، لا يكون لهما أي تأثير — إذ سيستخدم الـ مهمة أي ملف تنفيذي توفّره وعلى أي معمارية تعمل. يحدّد اسم الـ مهمة فقط إعدادات ClickHouse ومجموعة الاختبارات (ما لم يتم تجاوز ذلك باستخدام
--test).
- في CI، تُقسَّم الاختبارات الوظيفية إلى دفعات لتحسين استخدام الموارد. على سبيل المثال، يغطي كلٌّ من
"Stateless tests (amd_debug, parallel)"و
"Stateless tests (amd_debug, sequential)"النطاق الكامل معًا: تُشغَّل الاختبارات الآمنة للتوازي بشكل متزامن، بينما تُشغَّل بقية الاختبارات بشكل تسلسلي. ويقلّل هذا التقسيم الوقت الإجمالي في CI من خلال زيادة التوازي إلى أقصى حد ممكن. ولإعادة تنفيذ نطاق الاختبار الكامل محليًا، شغّل كلتا الدفعتين.
- توجد أيضًا مهمة في CI باسم
"Fast test"تشغّل نطاقًا محدودًا من الاختبارات الوظيفية للتحقق من الوظائف الأساسية في ClickHouse — وهي تستخدم build لا يتضمن جميع الوحدات الاختيارية، وتُعد أسرع طريقة لاكتشاف حالات التراجع. يمكنك تشغيلها محليًا بالطريقة نفسها. ضع ملف ClickHouse التنفيذي في أحد مسارات البحث الافتراضية (
./ci/tmp/clickhouse,
./build/programs/clickhouse, أو
./clickhouse) — وإلا فستحاول الـ مهمة بناء ClickHouse أولًا:
python -m ci.praktika run "Fast test"
باستخدام
تشغيل اختبارات محددة ضمن مهمة CI
--test، تُعِدّ المهمة بيئة ClickHouse مطابقة لتلك المستخدمة في CI، لكنها تُشغِّل الاختبارات المحددة فقط:
python -m ci.praktika run "Stateless tests (amd_debug, parallel)" \
--test 00001_select1
- يمكنك تمرير أسماء اختبارات متعددة:
python -m ci.praktika run "Stateless tests (amd_debug, parallel)" \ --test 00001_select1 00002_log_and_exception_messages_formatting
- نصيحة: إذا كان أي إعداد لـ ClickHouse مناسبًا وكنت تحتاج فقط إلى تشغيل اختبارات معيّنة، فاستخدم الاسم البديل
functionalبدلًا من اسم المهمة الكامل:
python -m ci.praktika run functional --test 00001_select1
خيارات تخصيص إضافية
--path PATH— مسار مخصّص لملف ClickHouse التنفيذي. افتراضيًا، يبحث المشغّل بالترتيب التالي:
./ci/tmp/clickhouse,
./build/programs/clickhouse,
./clickhouse.
--count N— كرّر كل اختبار N مرة.
--workers N— تجاوز الحساب التلقائي لعدد العمّال المتوازيين المستند إلى سعة الجهاز.
يبني ClickHouse ضمن تهيئات مختلفة لاستخدامه في الخطوات اللاحقة.
التحقق من البناء
يمكن تشغيل عملية البناء محليًا في بيئة مشابهة لبيئة CI باستخدام:
تشغيل عمليات البناء محليًا
لا يلزم أي تبعيات أخرى سوى بايثون 3 وDocker.
python -m ci.praktika run "<BUILD_JOB_NAME>"
أسماء مهام البناء هي نفسها تمامًا كما تظهر في تقرير CI: عمليات بناء AMD64:
مهام البناء المتاحة
Build (amd_debug)- بنية Debug مع الرموز
Build (amd_release)- بنية إصدار محسّنة
Build (amd_asan)- بنية Address Sanitizer
Build (amd_tsan)- بنية Thread Sanitizer
Build (amd_msan)- بنية Memory Sanitizer
Build (amd_ubsan)- بنية Undefined Behavior Sanitizer
Build (amd_binary)- بنية إصدار سريعة بدون Thin LTO
Build (amd_compat)- بنية توافق للأنظمة الأقدم
Build (amd_musl)- بنية باستخدام musl libc
Build (amd_darwin)- بنية macOS
Build (amd_freebsd)- بنية FreeBSD
Build (arm_release)- بنية إصدار ARM64 محسّنة
Build (arm_asan)- بنية ARM64 لـ Address Sanitizer
Build (arm_coverage)- بنية ARM64 مع تضمين أدوات قياس التغطية
Build (arm_binary)- بنية إصدار ARM64 سريعة بدون Thin LTO
Build (arm_darwin)- بنية macOS لـ ARM64
Build (arm_v80compat)- بنية توافق ARMv8.0
Build (ppc64le)- PowerPC 64-بت بنظام Little Endian
Build (riscv64)- RISC-V 64-بت
Build (s390x)- IBM System/390 64-بت
Build (loongarch64)- LoongArch 64-بت
<repo_root>/ci/tmp/build.
ملاحظة: بالنسبة إلى عمليات البناء التي لا تندرج ضمن فئة “معماريات أخرى” (والتي تستخدم التجميع المتقاطع)، يجب أن تتطابق معمارية جهازك المحلي مع نوع البناء لإنتاج البنية المطلوبة بواسطة
BUILD_JOB_NAME.
لتشغيل نسخة تصحيح محلية:
مثال
إذا لم تنجح الطريقة المذكورة أعلاه معك، فاستخدم خيارات cmake من سجل البناء واتبع عملية البناء العامة.
python -m ci.praktika run "Build (amd_debug)"
يشغّل الاختبارات الوظيفية عديمة الحالة لملفات ClickHouse التنفيذية المبنية بإعدادات مختلفة — release وdebug ومع أدوات sanitizers وما إلى ذلك. اطّلع على التقرير لمعرفة الاختبارات التي تفشل، ثم أعد إنتاج الفشل محليًا كما هو موضح هنا. لاحظ أنه يجب استخدام إعداد البناء الصحيح لإعادة الإنتاج — فقد يفشل اختبار عند استخدام AddressSanitizer لكنه ينجح في Debug. نزّل الملف التنفيذي من صفحة فحوصات بناء CI، أو ابنِه محليًا.
الاختبارات الوظيفية عديمة الحالة
يشغّل اختبارات التكامل.
اختبارات التكامل
يتحقق من وجود اختبار جديد (وظيفي أو تكاملي)، أو من وجود اختبارات معدّلة تفشل عند استخدام الملف التنفيذي المبني من فرع master. يُفعَّل هذا الفحص عندما يكون طلب السحب موسومًا بالوسم “pr-bugfix”.
فحص التحقق من إصلاح الأخطاء
يشغّل الاختبارات الوظيفية عديمة الحالة بالتوازي من عدة عملاء لاكتشاف الأخطاء المرتبطة بالتزامن. إذا أخفق:
اختبار الإجهاد
- أصلح أولاً جميع حالات فشل الاختبارات الأخرى؛
- راجع التقرير للعثور على سجلات الخادم وتحقق منها بحثًا عن الأسباب المحتملة للخطأ.
يتحقّق من أنّ الملف التنفيذي
التحقّق من التوافق
clickhouse يعمل على التوزيعات التي تستخدم إصدارات قديمة من libc.
إذا فشل، فاطلب المساعدة من أحد مسؤولي الصيانة.
يشغّل استعلامات مُولَّدة عشوائيًا لاكتشاف أخطاء في البرنامج. إذا تعذّر عمله، فاطلب المساعدة من أحد مسؤولي الصيانة.
AST fuzzer
لقياس التغيّرات في أداء الاستعلامات. هذا هو أطول فحص، ويستغرق تشغيله أقل بقليل من 6 ساعات. يُوضَّح تقرير اختبار الأداء بالتفصيل هنا.