catalog_type نوع الكتالوج: glue ، unity (Delta)، rest (Iceberg)، hive ، onelake (Iceberg)، delta_sharing (Iceberg، مساحات أسماء مسطحة)

warehouse اسم الـwarehouse/قاعدة البيانات المراد استخدامها في الكتالوج.

catalog_credential بيانات اعتماد المصادقة الخاصة بالكتالوج (مثل مفتاح API أو رمز وصول)

auth_header رأس HTTP مخصص للمصادقة مع خدمة الكتالوج

auth_scope نطاق OAuth2 للمصادقة (إذا كنت تستخدم OAuth)

storage_endpoint URL نقطة النهاية للتخزين الأساسي

oauth_server_uri URI لخادم تخويل OAuth2 للمصادقة

vended_credentials قيمة منطقية تشير إلى ما إذا كان يجب استخدام بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج (يدعم AWS S3 وAzure ADLS Gen2)

aws_access_key_id معرّف مفتاح الوصول في AWS للوصول إلى S3/Glue (إذا لم تكن تستخدم بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج)

aws_secret_access_key مفتاح الوصول السري في AWS للوصول إلى S3/Glue (إذا لم تكن تستخدم بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج)

region منطقة AWS الخاصة بالخدمة (مثل us-east-1 )

dlf_access_key_id معرّف مفتاح الوصول للوصول إلى DLF

dlf_access_key_secret مفتاح الوصول السري للوصول إلى DLF