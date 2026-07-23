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يتيح لك محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog ربط ClickHouse بكتالوجات البيانات الخارجية والاستعلام عن البيانات بتنسيقات الجداول المفتوحة من دون الحاجة إلى تكرار البيانات. ويحوّل ذلك ClickHouse إلى محرك استعلامات قوي يعمل بسلاسة مع البنية التحتية القائمة لبحيرة البيانات لديك.

الكتالوجات المدعومة

يدعم محرك DataLakeCatalog كتالوجات البيانات التالية:
  • AWS Glue Catalog - لجداول Iceberg في بيئات AWS
  • Databricks Unity Catalog - لجداول Delta Lake وIceberg
  • Hive Metastore - كتالوج نظام Hadoop التقليدي
  • REST Catalogs - أي كتالوج يدعم مواصفة Iceberg REST

إنشاء قاعدة بيانات

ستحتاج إلى تمكين الإعدادات التالية لاستخدام محرك DataLakeCatalog:
يمكن إنشاء قواعد بيانات باستخدام المحرك DataLakeCatalog وفق الصيغة التالية:
الإعدادات التالية مدعومة:

أمثلة

راجع الأقسام التالية للاطلاع على أمثلة لاستخدام محرك DataLakeCatalog:
  • Unity Catalog
  • Glue Catalog
  • OneLake Catalog يمكن استخدامه عند تمكين allow_experimental_database_iceberg أو allow_database_iceberg.
للمصادقة من دون مشاركة السر الخاص بالعميل، اضبط onelake_bearer_token على رمز Bearer تم الحصول عليه مسبقًا (ضمن النطاق https://storage.azure.com) بدلًا من onelake_client_id/onelake_client_secret. لا يُجدِّد ClickHouse هذا الرمز، لذا يجب إعادة إنشاء قاعدة البيانات بعد انتهاء صلاحيته.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦