DataLakeCatalog ربط ClickHouse بكتالوجات
البيانات الخارجية والاستعلام عن البيانات بتنسيقات الجداول المفتوحة من دون
الحاجة إلى تكرار البيانات. ويحوّل ذلك ClickHouse إلى محرك استعلامات قوي يعمل
بسلاسة مع البنية التحتية القائمة لبحيرة البيانات لديك.
يدعم محرك
الكتالوجات المدعومة
DataLakeCatalog كتالوجات البيانات التالية:
- AWS Glue Catalog - لجداول Iceberg في بيئات AWS
- Databricks Unity Catalog - لجداول Delta Lake وIceberg
- Hive Metastore - كتالوج نظام Hadoop التقليدي
- REST Catalogs - أي كتالوج يدعم مواصفة Iceberg REST
ستحتاج إلى تمكين الإعدادات التالية لاستخدام محرك
إنشاء قاعدة بيانات
DataLakeCatalog:
يمكن إنشاء قواعد بيانات باستخدام المحرك
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
SET allow_experimental_database_unity_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_glue_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_hms_catalog = 1;
SET allow_experimental_database_paimon_rest_catalog = 1;
DataLakeCatalog وفق الصيغة التالية:
الإعدادات التالية مدعومة:
CREATE DATABASE database_name
ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint[, user, password])
SETTINGS
catalog_type,
[...]
|الإعداد
|الوصف
catalog_type
|نوع الكتالوج:
glue،
unity (Delta)،
rest (Iceberg)،
hive،
onelake (Iceberg)،
delta_sharing (Iceberg، مساحات أسماء مسطحة)
warehouse
|اسم الـwarehouse/قاعدة البيانات المراد استخدامها في الكتالوج.
catalog_credential
|بيانات اعتماد المصادقة الخاصة بالكتالوج (مثل مفتاح API أو رمز وصول)
auth_header
|رأس HTTP مخصص للمصادقة مع خدمة الكتالوج
auth_scope
|نطاق OAuth2 للمصادقة (إذا كنت تستخدم OAuth)
storage_endpoint
|URL نقطة النهاية للتخزين الأساسي
oauth_server_uri
|URI لخادم تخويل OAuth2 للمصادقة
vended_credentials
|قيمة منطقية تشير إلى ما إذا كان يجب استخدام بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج (يدعم AWS S3 وAzure ADLS Gen2)
aws_access_key_id
|معرّف مفتاح الوصول في AWS للوصول إلى S3/Glue (إذا لم تكن تستخدم بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج)
aws_secret_access_key
|مفتاح الوصول السري في AWS للوصول إلى S3/Glue (إذا لم تكن تستخدم بيانات الاعتماد التي يوفّرها الكتالوج)
region
|منطقة AWS الخاصة بالخدمة (مثل
us-east-1)
dlf_access_key_id
|معرّف مفتاح الوصول للوصول إلى DLF
dlf_access_key_secret
|مفتاح الوصول السري للوصول إلى DLF
force_add_bucket
|عند إنشاء عناوين URL لتخزين الكائنات من موقع الجدول الذي يوفّره الكتالوج و
storage_endpoint، أضِف اسم الـbucket/Container في البداية حتى إذا كانت نقطة النهاية تتضمنه بالفعل. القيمة الافتراضية:
false. اضبطها على
true للكتالوجات التي تعيد مسارات من دون الـbucket وتتطلب إضافته في خطوة إنشاء عنوان URL (مسارات على نمط Polaris).
راجع الأقسام التالية للاطلاع على أمثلة لاستخدام محرك
أمثلة
DataLakeCatalog:
- Unity Catalog
- Glue Catalog
- OneLake Catalog
يمكن استخدامه عند تمكين
allow_experimental_database_icebergأو
allow_database_iceberg.
للمصادقة من دون مشاركة السر الخاص بالعميل، اضبط
CREATE DATABASE database_name
ENGINE = DataLakeCatalog(catalog_endpoint)
SETTINGS
catalog_type = 'onelake',
warehouse = warehouse,
onelake_tenant_id = tenant_id,
oauth_server_uri = server_uri,
auth_scope = auth_scope,
onelake_client_id = client_id,
onelake_client_secret = client_secret;
SHOW TABLES IN database_name;
SELECT count() from database_name.table_name;
onelake_bearer_token على رمز Bearer تم الحصول عليه مسبقًا
(ضمن النطاق https://storage.azure.com) بدلًا من
onelake_client_id/
onelake_client_secret. لا يُجدِّد ClickHouse هذا الرمز، لذا يجب إعادة إنشاء
قاعدة البيانات بعد انتهاء صلاحيته.