APPLY ، مما يجعلها مفيدة للغاية في مهام تحليل البيانات وتحويلها. تُعدّ ميزة التحديد الديناميكي للأعمدة من ميزات ClickHouse القوية لكنها غير مستغلة بما يكفي، إذ تتيح لك تحديد الأعمدة باستخدام التعبيرات النمطية بدلًا من تسمية كل عمود على حدة. ويمكنك أيضًا تطبيق الدوال على الأعمدة المطابقة باستخدام المُعدِّل، مما يجعلها مفيدة للغاية في مهام تحليل البيانات وتحويلها.

​ تحديد الأعمدة التي تطابق نمطًا

لنبدأ بحالة شائعة: تحديد الأعمدة التي تحتوي على _amount فقط من مجموعة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك. بدلًا من إدخال اسم كل عمود يدويًا، يمكننا استخدام التعبير COLUMNS مع تعبير منتظم:

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount' ) LIMIT 10 ;

يعرض هذا الاستعلام أول 10 صفوف، ولكن للأعمدة فقط التي تتطابق أسماؤها مع النمط .*_amount (أي أحرف متبوعة بـ “_amount”).

┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┐ 1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 6. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 7. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │ 8. │ 2.5 │ 0 │ 0 │ 3.8 │ 9. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │ 10. │ 5 │ 0 │ 0 │ 5.8 │ └─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

لنفترض أننا نريد أيضًا إرجاع الأعمدة التي تتضمن المصطلحين fee أو tax . يمكننا تحديث التعبير النمطي ليشملهما أيضًا:

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) FROM nyc_taxi . trips ORDER BY rand () LIMIT 3 ;

┌─fare_amount─┬─mta_tax─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─ehail_fee─┬─total_amount─┐ 1. │ 5 │ 0.5 │ 1 │ 0 │ 0 │ 7.8 │ 2. │ 12.5 │ 0.5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13.8 │ 3. │ 4.5 │ 0.5 │ 1.66 │ 0 │ 0 │ 9.96 │ └─────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┘

​ اختيار أنماط متعددة

يمكننا دمج عدة أنماط للأعمدة ضمن استعلام واحد:

SELECT COLUMNS( '.*_amount' ), COLUMNS( '.*_date.*' ) FROM nyc_taxi . trips LIMIT 5 ;

┌─fare_amount─┬─tip_amount─┬─tolls_amount─┬─total_amount─┬─pickup_date─┬─────pickup_datetime─┬─dropoff_date─┬────dropoff_datetime─┐ 1. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │ 2. │ 9 │ 0 │ 0 │ 9.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:01:48 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:15:47 │ 3. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │ 4. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.8 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:08 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 01:00:02 │ 5. │ 3.5 │ 0 │ 0 │ 4.3 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:02:26 │ 2001-01-01 │ 2001-01-01 00:04:49 │ └─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

​ تطبيق الدوال على جميع الأعمدة

يمكننا أيضًا استخدام المُعدِّل APPLY لتطبيق الدوال على جميع الأعمدة. على سبيل المثال، إذا أردنا العثور على القيمة القصوى لكل واحد من تلك الأعمدة، فيمكننا تنفيذ الاستعلام التالي:

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (max) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─max(fare_amount)─┬─max(mta_tax)─┬─max(tip_amount)─┬─max(tolls_amount)─┬─max(ehail_fee)─┬─max(total_amount)─┐ 1. │ 998310 │ 500000.5 │ 3950588.8 │ 7999.92 │ 1.95 │ 3950611.5 │ └──────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

أو ربما نرغب في رؤية المتوسط بدلًا من ذلك:

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) FROM nyc_taxi . trips

┌─avg(fare_amount)─┬───────avg(mta_tax)─┬────avg(tip_amount)─┬──avg(tolls_amount)─┬──────avg(ehail_fee)─┬──avg(total_amount)─┐ 1. │ 11.8044154834777 │ 0.4555942672733423 │ 1.3469850969211845 │ 0.2256511991414463 │ 3.37600560437412e-9 │ 14.423323722271563 │ └──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

تحتوي هذه القيم على الكثير من المنازل العشرية، لكن لحسن الحظ يمكننا معالجة ذلك بربط الدوال معًا. في هذه الحالة، سنستخدم الدالة avg ، تليها الدالة round :

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) APPLY (round) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─round(avg(fare_amount))─┬─round(avg(mta_tax))─┬─round(avg(tip_amount))─┬─round(avg(tolls_amount))─┬─round(avg(ehail_fee))─┬─round(avg(total_amount))─┐ 1. │ 12 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 14 │ └─────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘

لكن ذلك يقرّب المتوسطات إلى أعداد صحيحة. وإذا أردنا التقريب إلى منزلتين عشريتين مثلًا، فيمكننا فعل ذلك أيضًا. وإلى جانب قبول الدوال، فإن المُعدِّل APPLY يقبل أيضًا تعبير لامبدا، مما يمنحنا المرونة لجعل الدالة round تقرّب قيم المتوسط إلى منزلتين عشريتين:

SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) APPLY (avg) APPLY (x -> round (x, 2 )) FROM nyc_taxi . trips ;

┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(mta_tax), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(total_amount), 2)─┐ 1. │ 11.8 │ 0.46 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 14.42 │ └────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

​ استبدال الأعمدة

الأمور تسير على ما يرام حتى الآن. لكن لنفترض أننا نريد تعديل إحدى القيم مع إبقاء القيم الأخرى كما هي. على سبيل المثال، قد نرغب في مضاعفة المبلغ الإجمالي وقسمة ضريبة MTA على 1.1. يمكننا فعل ذلك باستخدام المُعدِّل REPLACE ، الذي يستبدل عمودًا مع إبقاء الأعمدة الأخرى كما هي.

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) REPLACE ( total_amount * 2 AS total_amount, mta_tax / 1 . 1 AS mta_tax ) APPLY (avg) APPLY (col -> round (col, 2 ));

┌─round(avg(fare_amount), 2)─┬─round(avg(di⋯, 1.1)), 2)─┬─round(avg(tip_amount), 2)─┬─round(avg(tolls_amount), 2)─┬─round(avg(ehail_fee), 2)─┬─round(avg(mu⋯nt, 2)), 2)─┐ 1. │ 11.8 │ 0.41 │ 1.35 │ 0.23 │ 0 │ 28.85 │ └────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

​ استبعاد الأعمدة

tolls_amount ، نكتب الاستعلام التالي: يمكننا أيضًا استبعاد حقل باستخدام المُعدِّل EXCEPT . على سبيل المثال، لإزالة العمود، نكتب الاستعلام التالي:

FROM nyc_taxi . trips SELECT COLUMNS( '.*_amount|fee|tax' ) EXCEPT (tolls_amount) REPLACE ( total_amount * 2 AS total_amount, mta_tax / 1 . 1 AS mta_tax ) APPLY (avg) APPLY (col -> round (col, 2 ));