لإرسال بيانات OpenTelemetry إلى Managed ClickStack، يُنصح باستخدام OpenTelemetry Collector. يعمل الـ collector كبوابة تستقبل بيانات OpenTelemetry من تطبيقاتك (ومن collectors أخرى) وتُمرّرها إلى ClickHouse Cloud.

إذا لم يكن لديك collector قيد التشغيل بالفعل، فابدأ تشغيله باتباع الخطوات أدناه. وإذا كانت لديك collectors موجودة، فستجد أيضًا مثالًا على التهيئة.

​ ابدأ collector

توزيعة ClickStack من OpenTelemetry Collector، التي تتضمن معالجة إضافية ومُحسّنة خصيصًا لـ ClickHouse Cloud. إذا كنت تريد استخدام OpenTelemetry Collector الخاص بك، فراجع يفترض ما يلي المسار الموصى به، وهو استخدام، التي تتضمن معالجة إضافية ومُحسّنة خصيصًا لـ ClickHouse Cloud. إذا كنت تريد استخدام OpenTelemetry Collector الخاص بك، فراجع “تهيئة collectors الموجودة.”

للبدء بسرعة، انسخ أمر Docker الموضّح وشغّله.

يجب أن يتضمن هذا الأمر بيانات اعتماد الاتصال الخاصة بك مُعبأة مسبقًا.

النشر إلى بيئة production default للاتصال بـ Managed ClickStack، ينبغي لك إنشاء مستخدم مخصص عند رغم أن هذا الأمر يستخدم المستخدمللاتصال بـ Managed ClickStack، ينبغي لك إنشاء مستخدم مخصص عند الانتقال إلى بيئة production وتعديل التهيئة الخاصة بك.

يؤدي تشغيل هذا الأمر الواحد إلى بدء ClickStack collector مع إتاحة OTLP endpoints على المنفذين 4317 ‏(gRPC) و4318 ‏(HTTP). إذا كان لديك بالفعل instrumentation وagents لـ OpenTelemetry، فيمكنك البدء فورًا في إرسال بيانات telemetry إلى هذه endpoints.

​ تهيئة collectors الموجودة

يمكنك أيضًا تهيئة OpenTelemetry Collectors الموجودة لديك أو استخدام التوزيعة الخاصة بك من collector.

يتطلب ClickHouse exporter إذا كنت تستخدم التوزيعة الخاصة بك، مثل contrib image ، فتأكد من أنها تتضمن ClickHouse exporter

ولهذا الغرض، نوفّر مثالًا على تهيئة OpenTelemetry Collector يستخدم ClickHouse exporter مع الإعدادات المناسبة ويُفعّل OTLP receivers. تتوافق هذه التهيئة مع الواجهات والسلوك المتوقعين من توزيعة ClickStack.

فيما يلي مثال على هذه التهيئة (ستُعبَّأ متغيرات البيئة مسبقًا عند النسخ من UI):

receivers : otlp/hyperdx : protocols : grpc : include_metadata : true endpoint : "0.0.0.0:4317" http : cors : allowed_origins : [ "*" ] allowed_headers : [ "*" ] include_metadata : true endpoint : "0.0.0.0:4318" processors : batch : memory_limiter : # 80% of maximum memory up to 2G, adjust for low memory environments limit_mib : 1500 # 25% of limit up to 2G, adjust for low memory environments spike_limit_mib : 512 check_interval : 5s connectors : routing/logs : default_pipelines : [ logs/out-default ] error_mode : ignore table : - context : log statement : route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*") pipelines : [ logs/out-rrweb ] exporters : debug : verbosity : detailed sampling_initial : 5 sampling_thereafter : 200 clickhouse/rrweb : database : default endpoint : <clickhouse_cloud_endpoint> password : <your_password_here> username : default ttl : 720h logs_table_name : hyperdx_sessions timeout : 5s retry_on_failure : enabled : true initial_interval : 5s max_interval : 30s max_elapsed_time : 300s clickhouse : database : default endpoint : <clickhouse_cloud_endpoint> password : <your_password_here> username : default ttl : 720h timeout : 5s retry_on_failure : enabled : true initial_interval : 5s max_interval : 30s max_elapsed_time : 300s service : pipelines : traces : receivers : [ otlp/hyperdx ] processors : [ memory_limiter , batch ] exporters : [ clickhouse ] metrics : receivers : [ otlp/hyperdx ] processors : [ memory_limiter , batch ] exporters : [ clickhouse ] logs/in : receivers : [ otlp/hyperdx ] exporters : [ routing/logs ] logs/out-default : receivers : [ routing/logs ] processors : [ memory_limiter , batch ] exporters : [ clickhouse ] logs/out-rrweb : receivers : [ routing/logs ] processors : [ memory_limiter , batch ] exporters : [ clickhouse/rrweb ]

لمزيد من التفاصيل حول تهيئة OpenTelemetry collectors، راجع “إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry.”

​ ابدأ إدخال البيانات (اختياري)

إذا كانت لديك تطبيقات أو بنية تحتية قائمة تريد تزويدها بأدوات OpenTelemetry، فانتقل إلى الأدلة ذات الصلة المرتبطة من خلال UI.

لتزويد تطبيقاتك بالأدوات لجمع traces وlogs، استخدم language SDKs المدعومة التي ترسل البيانات إلى OpenTelemetry Collector الخاص بك، والذي يعمل كبوابة لإدخالها إلى Managed ClickStack.

​ بيانات تجريبية

بدلًا من ذلك، إذا لم تكن لديك بيانات موجودة، فجرّب إحدى مجموعات البيانات النموذجية لدينا.