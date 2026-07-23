- التوسّع التلقائي لقدرات المعالجة بشكل مستقل عن التخزين
- احتفاظ منخفض التكلفة وغير محدود عمليًا استنادًا إلى تخزين الكائنات
- إمكانية عزل أعباء عمل القراءة والكتابة بشكل مستقل باستخدام warehouses.
- مصادقة متكاملة
- نسخ احتياطية مؤتمتة
- ميزات الأمان والامتثال
- ترقيات سلسة
1
التسجيل في ClickHouse Cloud
لإنشاء خدمة Managed ClickStack في ClickHouse Cloud، أكمل أولًا الخطوة الأولى من دليل البدء السريع لـ ClickHouse Cloud.
حدّد موفّر Cloud والمنطقة.عند تحديد CPU والذاكرة، قدِّر ذلك بناءً على معدل نقل إدخال البيانات المتوقع في ClickStack. يوفّر الجدول أدناه إرشادات لتحديد حجم هذه الموارد.
Scale مقابل Enterpriseنوصي باستخدام فئة Scale لمعظم أعباء عمل ClickStack. اختر فئة Enterprise إذا كنت بحاجة إلى ميزات أمان متقدمة مثل SAML أو CMEK أو التوافق مع HIPAA. كما توفّر ملفات تعريف عتادية مخصّصة لعمليات نشر ClickStack الكبيرة جدًا. في هذه الحالات، نوصي بالتواصل مع الدعم.
تستند هذه التوصيات إلى الافتراضات التالية:
|حجم إدخال البيانات الشهري
|موارد الحوسبة الموصى بها
|< 10 TB / شهر
|2 vCPU × 3 نسخ متماثلة
|10–50 TB / شهر
|4 vCPU × 3 نسخ متماثلة
|50–100 TB / شهر
|8 vCPU × 3 نسخ متماثلة
|100–500 TB / شهر
|30 vCPU × 3 نسخ متماثلة
|1 PB+ / شهر
|59 vCPU × 3 نسخ متماثلة
- يشير حجم البيانات إلى حجم إدخال البيانات غير المضغوط شهريًا، وينطبق على كلٍّ من السجلات وآثار التتبع.
- تُعد أنماط الاستعلام نموذجية لحالات استخدام المراقبة، إذ تستهدف معظم الاستعلامات البيانات الحديثة، وعادةً آخر 24 ساعة.
- يكون إدخال البيانات منتظمًا نسبيًا على مدار الشهر. إذا كنت تتوقع حركة مرور متقطعة أو ارتفاعات مفاجئة، فينبغي توفير هامش سعة إضافي.
- تُدار السعة التخزينية بشكل منفصل عبر تخزين الكائنات في ClickHouse Cloud، وليست عاملًا مقيِّدًا لفترة الاحتفاظ بالبيانات. ونفترض أن البيانات المحتفَظ بها لفترات أطول يُجرى الوصول إليها على نحو غير متكرر.
بمجرد تحديد المتطلبات، ستستغرق خدمة Managed ClickStack الخاصة بك عدة دقائق لإتمام التجهيز. لا تتردد في استكشاف بقية ClickHouse Cloud console أثناء انتظار اكتمال التجهيز.بمجرد اكتمال التجهيز، سيتم تفعيل خيار ‘ClickStack’ في القائمة اليسرى.
هذه القيم تقديرية فقط ويجب استخدامها كخط أساس أولي. تعتمد المتطلبات الفعلية على تعقيد الاستعلامات، والتزامن، وسياسات الاحتفاظ، والتباين في معدل نقل إدخال البيانات. راقب دائمًا استخدام الموارد وقم بالتوسعة حسب الحاجة.
2
إعداد الاستيعاب
بعد توفير خدمتك، تأكد من تحديد الخدمة ثم انقر على “ClickStack” من القائمة اليسرى.اختر “Start Ingestion”، وسيُطلب منك تحديد مصدر للاستيعاب. يدعم Managed ClickStack كلاً من OpenTelemetry وVector باعتبارهما المصدرين الرئيسيين للاستيعاب. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال البيانات مباشرةً إلى ClickHouse ضمن المخطط الخاص بهم باستخدام أي من التكاملات التي يدعمها ClickHouse Cloud.
يُنصح باستخدام OpenTelemetryيُنصح بشدة باستخدام OpenTelemetry كتنسيق للاستيعاب. فهو يوفّر أبسط تجربة وأكثرها كفاءة، مع مخططات جاهزة صُممت خصيصًا للعمل بكفاءة مع ClickStack.
- OpenTelemetry
- متجه
لإرسال بيانات OpenTelemetry إلى Managed ClickStack، يُنصح باستخدام OpenTelemetry Collector. يعمل الـ collector كبوابة تستقبل بيانات OpenTelemetry من تطبيقاتك (ومن collectors أخرى) وتُمرّرها إلى ClickHouse Cloud.إذا لم يكن لديك collector قيد التشغيل بالفعل، فابدأ تشغيله باتباع الخطوات أدناه. وإذا كانت لديك collectors موجودة، فستجد أيضًا مثالًا على التهيئة.
ابدأ collectorيفترض ما يلي المسار الموصى به، وهو استخدام توزيعة ClickStack من OpenTelemetry Collector، التي تتضمن معالجة إضافية ومُحسّنة خصيصًا لـ ClickHouse Cloud. إذا كنت تريد استخدام OpenTelemetry Collector الخاص بك، فراجع “تهيئة collectors الموجودة.”للبدء بسرعة، انسخ أمر Docker الموضّح وشغّله.يجب أن يتضمن هذا الأمر بيانات اعتماد الاتصال الخاصة بك مُعبأة مسبقًا.
يؤدي تشغيل هذا الأمر الواحد إلى بدء ClickStack collector مع إتاحة OTLP endpoints على المنفذين 4317 (gRPC) و4318 (HTTP). إذا كان لديك بالفعل instrumentation وagents لـ OpenTelemetry، فيمكنك البدء فورًا في إرسال بيانات telemetry إلى هذه endpoints.
النشر إلى بيئة productionرغم أن هذا الأمر يستخدم المستخدم
default للاتصال بـ Managed ClickStack، ينبغي لك إنشاء مستخدم مخصص عند الانتقال إلى بيئة production وتعديل التهيئة الخاصة بك.
تهيئة collectors الموجودةيمكنك أيضًا تهيئة OpenTelemetry Collectors الموجودة لديك أو استخدام التوزيعة الخاصة بك من collector.
ولهذا الغرض، نوفّر مثالًا على تهيئة OpenTelemetry Collector يستخدم ClickHouse exporter مع الإعدادات المناسبة ويُفعّل OTLP receivers. تتوافق هذه التهيئة مع الواجهات والسلوك المتوقعين من توزيعة ClickStack.فيما يلي مثال على هذه التهيئة (ستُعبَّأ متغيرات البيئة مسبقًا عند النسخ من UI):
يتطلب ClickHouse exporterإذا كنت تستخدم التوزيعة الخاصة بك، مثل contrib image، فتأكد من أنها تتضمن ClickHouse exporter.
لمزيد من التفاصيل حول تهيئة OpenTelemetry collectors، راجع “إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry.”
receivers:
otlp/hyperdx:
protocols:
grpc:
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4317"
http:
cors:
allowed_origins: ["*"]
allowed_headers: ["*"]
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4318"
processors:
batch:
memory_limiter:
# 80% of maximum memory up to 2G, adjust for low memory environments
limit_mib: 1500
# 25% of limit up to 2G, adjust for low memory environments
spike_limit_mib: 512
check_interval: 5s
connectors:
routing/logs:
default_pipelines: [logs/out-default]
error_mode: ignore
table:
- context: log
statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*")
pipelines: [logs/out-rrweb]
exporters:
debug:
verbosity: detailed
sampling_initial: 5
sampling_thereafter: 200
clickhouse/rrweb:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
logs_table_name: hyperdx_sessions
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
clickhouse:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
metrics:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/in:
receivers: [otlp/hyperdx]
exporters: [routing/logs]
logs/out-default:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/out-rrweb:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse/rrweb]
ابدأ إدخال البيانات (اختياري)إذا كانت لديك تطبيقات أو بنية تحتية قائمة تريد تزويدها بأدوات OpenTelemetry، فانتقل إلى الأدلة ذات الصلة المرتبطة من خلال UI.لتزويد تطبيقاتك بالأدوات لجمع traces وlogs، استخدم language SDKs المدعومة التي ترسل البيانات إلى OpenTelemetry Collector الخاص بك، والذي يعمل كبوابة لإدخالها إلى Managed ClickStack.يمكن جمع السجلات باستخدام OpenTelemetry Collectors التي تعمل في وضع agent، مع إعادة توجيه البيانات إلى collector نفسها. ولمراقبة Kubernetes، اتبع الدليل المخصص. وللتكاملات الأخرى، راجع أدلة البدء السريع الخاصة بنا.
بيانات تجريبيةبدلًا من ذلك، إذا لم تكن لديك بيانات موجودة، فجرّب إحدى مجموعات البيانات النموذجية لدينا.
- مجموعة بيانات نموذجية - حمّل مجموعة بيانات نموذجية من العرض التجريبي العام الخاص بنا. شخّص مشكلة بسيطة.
- الملفات المحلية وmetrics - حمّل ملفات محلية وراقب النظام على OSX أو Linux باستخدام OTel collector محلي.
4
الخطوات التالية
لتنفيذ مهام مثل توفير مستخدمين جدد أو إضافة المزيد من مصادر البيانات، راجع دليل النشر لـ Managed ClickStack.