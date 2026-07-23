تحميل بيانات تجريبية

لتحميل هذه البيانات، نرسلها ببساطة إلى نقطة نهاية HTTP الخاصة بـ OTel collector الذي تم نشره.

شغّل الأمر التالي لإرسال البيانات إلى OTel collector:

for filename in $( tar -tf sample.tar.gz ); do endpoint = "http://localhost:4318/v1/${ filename % . json }" echo "loading ${ filename % . json }" tar -xOf sample.tar.gz " $filename " | while read -r line ; do printf '%s

' " $line " | curl -s -o /dev/null -X POST " $endpoint " \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "authorization: ${ CLICKSTACK_API_KEY }" \ --data-binary @- done done

يحاكي هذا مصادر السجلات والتتبعات والمقاييس عبر OTLP وهي ترسل البيانات إلى OTel collector. في بيئة الإنتاج، قد تكون هذه المصادر مكتبات العملاء للغات البرمجة أو حتى OTel collectors أخرى.

بالعودة إلى عرض Search ، ينبغي أن ترى أن تحميل البيانات قد بدأ (اضبط النطاق الزمني على Last 1 hour إذا لم تظهر البيانات):

سيستغرق تحميل البيانات بضع دقائق. انتظر حتى يكتمل التحميل قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.