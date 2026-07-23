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وصّل ClickHouse بأدواتك وخدماتك المفضلة لبناء مسارات بيانات فعّالة وسير عمل تحليلية قوية. تُنظَّم تكاملات ClickHouse حسب مستوى الدعم:
هل تبني تكاملًا مع ClickHouse؟إذا كنت تطور منتجًا يتصل بـ ClickHouse، فابدأ بأدلة تطوير التكاملات: بناء التكاملات، والاختبار، وتوثيق منتجك. سجّل تكاملك في بوابة الشركاء عندما تصبح جاهزًا للإرسال.
ملاحظةتعود الشعارات والعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية إلى مالكيها المعنيين، وتُعرض فقط للإشارة إلى التكاملات المتاحة. ولا يعني ذلك وجود أي تأييد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦