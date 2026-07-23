|Tier
|Description
|التكاملات الأساسية
|تطورها ClickHouse أو تتولى صيانتها، وهي مدعومة من ClickHouse وموجودة ضمن مؤسسة ClickHouse على GitHub
|تكاملات الشركاء
|تطورها أو تتولى صيانتها، وتدعمها، جهات خارجية من مزوّدي البرمجيات
|التكاملات المجتمعية
|يطورها أو يتولى صيانتها ويدعمها أفراد من المجتمع. ولا يتوفر لها دعم مباشر سوى عبر مستودعات GitHub العامة وقنوات Slack المجتمعية
ملاحظةتعود الشعارات والعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية إلى مالكيها المعنيين، وتُعرض فقط للإشارة إلى التكاملات المتاحة. ولا يعني ذلك وجود أي تأييد.