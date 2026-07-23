- HyperDX UI
- OpenTelemetry (OTel) Collector
- ClickHouse
1
انشر الحزمة باستخدام docker
سيؤدي الأمر التالي إلى تشغيل OpenTelemetry Collector (على المنفذين 4317 و4318)، وHyperDX UI (على المنفذ 8080)، وClickHouse (على المنفذ 8123).
docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack
تحديث اسم الصورةتُنشر صور ClickStack الآن باسم
clickhouse/clickstack-* (وكانت سابقًا
docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
3
استكشف المنتج
بعد نشر الحزمة، جرّب إحدى مجموعات البيانات التجريبية لدينا.لمتابعة استخدام العنقود المحلي:
بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بعنقود تجريبي حيث يمكنك استكشاف مجموعة بيانات أكبر:
- Example dataset - حمّل مجموعة بيانات تجريبية من العرض التوضيحي العام لدينا. شخّص مشكلة بسيطة.
- Local files and metrics - حمّل ملفات محلية وراقب النظام على OSX أو Linux باستخدام OpenTelemetry Collector محلي.
بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بعنقود تجريبي حيث يمكنك استكشاف مجموعة بيانات أكبر:
- Remote demo dataset - استكشف مجموعة بيانات تجريبية في خدمة ClickHouse التجريبية الخاصة بنا.
نماذج النشر البديلة
الوضع المحلي هو طريقة لنشر HyperDX من دون الحاجة إلى المصادقة. المصادقة غير مدعومة. هذا الوضع مخصص للاختبارات السريعة والتطوير والعروض التوضيحية وحالات استخدام استكشاف الأخطاء وإصلاحها، حيث لا تكون المصادقة أو حفظ الإعدادات ضرورية. لمزيد من التفاصيل حول نموذج النشر هذا، راجع “الوضع المحلي فقط”.
الوضع المحلي
يمكنك استخدام نسخة مستضافة من ClickStack في الوضع المحلي والمتاحة على play-clickstack.clickhouse.com.
الإصدار المستضاف
الإصدار المستضاف ذاتيًا
1
التشغيل باستخدام Docker
تأتي صورة الوضع المحلي للإصدار المستضاف ذاتيًا مزوّدة مسبقًا بكلٍّ من OpenTelemetry Collector وClickStack UI وClickHouse server. وهذا يسهّل استقبال بيانات telemetry من تطبيقاتك وعرضها بأقل قدر من الإعدادات الخارجية. للبدء بالإصدار المستضاف ذاتيًا، ما عليك سوى تشغيل حاوية Docker مع إعادة توجيه المنافذ المناسبة:
وعلى خلاف صورة “All in one”، لن يُطلب منك إنشاء مستخدم لأن الوضع المحلي لا يتضمن مصادقة.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
2
أكمل بيانات اعتماد الاتصال
للاتصال بـ عنقود ClickHouse خارجي خاص بك، يمكنك إدخال بيانات اعتماد الاتصال يدويًا.وبدلاً من ذلك، لاستكشاف المنتج بسرعة، يمكنك أيضًا النقر على Connect to Demo Server للوصول إلى مجموعات بيانات محمّلة مسبقًا وتجربة ClickStack من دون أي إعداد.إذا كنت تتصل بخادم Demo، فيمكنك استكشاف مجموعة البيانات باستخدام إرشادات demo dataset.