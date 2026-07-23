لنشر ClickStack مفتوح المصدر، حيث تتولى تشغيل ClickHouse وClickStack UI وإدارتهما بنفسك، نوفر صور Docker جاهزة تجمع واجهة المستخدم وOpenTelemetry Collector وClickHouse في حاوية واحدة، مما يجعل بدء التطوير المحلي والاختبار وعمليات النشر المُدارة ذاتيًا أمرًا سهلًا.

تتوفر أيضًا نسخة مُدارة من ClickStack — راجع Managed ClickStack

تعتمد هذه الصور على حزمة Debian الرسمية الخاصة بـ ClickHouse، وهي متاحة في عدة توزيعات لتناسب حالات استخدام مختلفة.

أبسط خيار هو توزيعة أحادية الصورة تتضمن جميع المكونات الأساسية للحزمة مجمّعة معًا:

HyperDX UI

OpenTelemetry (OTel) Collector

ClickHouse

تتيح لك هذه الصورة المتكاملة تشغيل الحزمة بالكامل بأمر واحد، مما يجعلها مثالية للاختبار والتجربة أو لعمليات النشر المحلية السريعة.

1 انشر الحزمة باستخدام docker سيؤدي الأمر التالي إلى تشغيل OpenTelemetry Collector (على المنفذين 4317 و4318)، وHyperDX UI (على المنفذ 8080)، وClickHouse (على المنفذ 8123). docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack تحديث اسم الصورة تُنشر صور ClickStack الآن باسم clickhouse/clickstack-* (وكانت سابقًا docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). الاحتفاظ بالبيانات والإعدادات للاحتفاظ بالبيانات والإعدادات عبر عمليات إعادة تشغيل الحاوية، يمكنك تعديل أمر docker أعلاه لربط المسارات /data/db و /var/lib/clickhouse و /var/log/clickhouse-server . على سبيل المثال: # عدّل الأمر لربط المسارات docker run \ --name clickstack \ -p 8123:8123 \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$( pwd )/.volumes/db:/data/db" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 2 انتقل إلى ClickStack UI زُر http://localhost:8080 للوصول إلى ClickStack UI ‏(HyperDX). أنشئ مستخدمًا بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور يستوفيان متطلبات التعقيد. سيتصل HyperDX تلقائيًا بالعنقود المحلي وينشئ مصادر بيانات للسجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات، مما يتيح لك استكشاف المنتج فورًا. 3 استكشف المنتج بعد نشر الحزمة، جرّب إحدى مجموعات البيانات التجريبية لدينا. لمتابعة استخدام العنقود المحلي: Example dataset - حمّل مجموعة بيانات تجريبية من العرض التوضيحي العام لدينا. شخّص مشكلة بسيطة.

Local files and metrics - حمّل ملفات محلية وراقب النظام على OSX أو Linux باستخدام OpenTelemetry Collector محلي.

بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بعنقود تجريبي حيث يمكنك استكشاف مجموعة بيانات أكبر: Remote demo dataset - استكشف مجموعة بيانات تجريبية في خدمة ClickHouse التجريبية الخاصة بنا.

​ نماذج النشر البديلة

​ الوضع المحلي

الوضع المحلي هو طريقة لنشر HyperDX من دون الحاجة إلى المصادقة.

المصادقة غير مدعومة.

هذا الوضع مخصص للاختبارات السريعة والتطوير والعروض التوضيحية وحالات استخدام استكشاف الأخطاء وإصلاحها، حيث لا تكون المصادقة أو حفظ الإعدادات ضرورية.

لمزيد من التفاصيل حول نموذج النشر هذا، راجع “الوضع المحلي فقط”

​ الإصدار المستضاف

يمكنك استخدام نسخة مستضافة من ClickStack في الوضع المحلي والمتاحة على play-clickstack.clickhouse.com

​ الإصدار المستضاف ذاتيًا