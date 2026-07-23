الدليل موجّه لمستخدمي ClickHouse Cloud الحاليين. إذا كنت جديدًا على ClickHouse Cloud، فنوصي بدليل هذا. إذا كنت جديدًا على ClickHouse Cloud، فنوصي بدليل البدء الخاص بـ ClickStack المُدار.

في نمط النشر هذا، تتم استضافة كلٍّ من ClickHouse وواجهة مستخدم ClickStack ‏(HyperDX) على ClickHouse Cloud، مما يقلّل عدد المكوّنات التي يحتاج المستخدم إلى استضافتها ذاتيًا.

إلى جانب تقليل عبء إدارة البنية التحتية، يضمن نمط النشر هذا تكامل المصادقة مع ClickHouse Cloud SSO/SAML. وعلى عكس عمليات النشر المستضافة ذاتيًا، لا حاجة أيضًا إلى توفير مثيل MongoDB لتخزين حالة التطبيق — مثل لوحات المعلومات، وعمليات البحث المحفوظة، وإعدادات المستخدم، والتنبيهات. كما يستفيد المستخدمون من:

التوسّع التلقائي لقدرات الحوسبة بشكل مستقل عن التخزين

احتفاظ منخفض التكلفة وعمليًا غير محدود بالاعتماد على تخزين الكائنات

القدرة على عزل أحمال عمل القراءة والكتابة بشكل مستقل باستخدام Warehouses.

مصادقة مدمجة

نُسخ احتياطية مؤتمتة

ميزات الأمان والامتثال

ترقيات سلسة

في هذا الوضع، تُترك عملية إدخال البيانات بالكامل للمستخدم. يمكنك إدخال البيانات إلى ClickStack المُدار باستخدام OpenTelemetry Collector المستضاف لديك، أو الإدخال المباشر من مكتبات العميل، أو محركات الجداول الأصلية في ClickHouse ‏(مثل Kafka أو S3)، أو مسارات ETL، أو ClickPipes — خدمة الإدخال المُدارة في ClickHouse Cloud. يوفّر هذا النهج أبسط طريقة وأكثرها كفاءة لتشغيل ClickStack.

​ مناسب لـ

يُعد نمط النشر هذا مثاليًا في السيناريوهات التالية:

لديك بالفعل بيانات observability في ClickHouse Cloud وترغب في عرضها بصريًا باستخدام ClickStack. تُشغّل عملية نشر واسعة النطاق لـ observability وتحتاج إلى الأداء المخصص وقابلية التوسع التي يوفّرها ClickStack عند تشغيله على ClickHouse Cloud. أنت تستخدم ClickHouse Cloud بالفعل لأغراض التحليلات وتريد تزويد تطبيقك بإمكانات instrumentation باستخدام مكتبات ClickStack — مع إرسال البيانات إلى cluster نفسه. في هذه الحالة، نوصي باستخدام المستودعات لعزل موارد الحوسبة الخاصة بأعباء عمل observability.

​ خطوات الإعداد

يفترض هذا الدليل أنك أنشأت بالفعل خدمة ClickHouse Cloud. إذا لم تكن قد أنشأت خدمة بعد، فاتبع دليل بدء الاستخدام الخاص بـ ClickStack المُدار. وبذلك ستحصل على خدمة بالحالة نفسها المفترضة في هذا الدليل، أي جاهزة لاستقبال بيانات observability مع تمكين ClickStack.

​ مهام إضافية

​ منح حق الوصول إلى ClickStack المُدار

انتقل إلى الخدمة الخاصة بك في وحدة تحكم ClickHouse Cloud انتقل إلى Settings → SQL Console Access عيّن مستوى الأذونات المناسب لكل مستخدم: Service Admin → Full Access - مطلوب لتمكين التنبيهات

- مطلوب لتمكين التنبيهات Service Read Only → Read Only - يمكنه عرض بيانات observability وإنشاء لوحات المعلومات

- يمكنه عرض بيانات observability وإنشاء لوحات المعلومات No access - لا يمكنه الوصول إلى HyperDX

تتطلب التنبيهات وصول Admin لتمكين التنبيهات، يجب أن يسجّل الدخول إلى HyperDX مرة واحدة على الأقل مستخدم واحد لديه أذونات Service Admin (المعيّنة إلى Full Access في القائمة المنسدلة SQL Console Access). يؤدي ذلك إلى تهيئة مستخدم مخصص في قاعدة البيانات لتشغيل استعلامات التنبيهات.

​ استخدام ClickStack مع حوسبة للقراءة فقط

يمكن لواجهة مستخدم ClickStack أن تعمل بالكامل على خدمة ClickHouse Cloud للقراءة فقط. ويُوصى بهذا الإعداد عندما تريد عزل أحمال الإدخال والاستعلام.

​ كيف يختار ClickStack موارد الحوسبة

تتصل واجهة مستخدم ClickStack دائمًا بخدمة ClickHouse التي يتم تشغيلها منها في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.

وهذا يعني:

إذا فتحت ClickStack من خدمة للقراءة فقط، فستُشغَّل جميع الاستعلامات التي تصدرها واجهة مستخدم ClickStack على موارد الحوسبة المخصّصة للقراءة فقط.

إذا فتحت ClickStack من خدمة للقراءة والكتابة، فسيستخدم ClickStack موارد الحوسبة الخاصة بها بدلًا من ذلك.

لا يلزم إجراء أي تهيئة إضافية داخل ClickStack لفرض وضع القراءة فقط.

​ الإعداد الموصى به

لتشغيل ClickStack على موارد compute للقراءة فقط:

أنشئ أو حدِّد خدمة ClickHouse Cloud ضمن الـ warehouse ومُهيأة للقراءة فقط. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، حدِّد الخدمة المهيأة للقراءة فقط. شغِّل ClickStack من قائمة التنقل اليسرى.

بمجرد تشغيله، سترتبط واجهة مستخدم ClickStack تلقائيًا بهذه الخدمة المهيأة للقراءة فقط.

​ إضافة المزيد من مصادر البيانات

يدعم ClickStack ‏OpenTelemetry دعمًا أصيلًا، لكنه لا يقتصر عليه فقط — يمكنك استخدام مخططات الجداول الخاصة بك إذا رغبت.

يوضح ما يلي كيف يمكن للمستخدمين إضافة مصادر بيانات إضافية بخلاف تلك التي تُضبط تلقائيًا.

​ استخدام مخططات OpenTelemetry

إذا كنت تستخدم OTel collector لإنشاء قاعدة البيانات والجداول داخل ClickHouse، فاترك جميع القيم الافتراضية كما هي في نموذج إنشاء المصدر، واملأ الحقل Table بالقيمة otel_logs لإنشاء مصدر سجلات. ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات الأخرى تلقائيًا، ما يتيح لك النقر على Save New Source .

لإنشاء مصادر للتتبعات ومقاييس OTel، يمكنك اختيار Create New Source من القائمة العلوية.

من هنا، حدِّد نوع المصدر المطلوب ثم الجدول المناسب. على سبيل المثال، للتتبعات، حدِّد الجدول otel_traces . ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات تلقائيًا.

ربط المصادر لاحظ أن مصادر البيانات المختلفة في ClickStack—مثل السجلات والتتبعات—يمكن ربطها ببعضها البعض. ولتمكين ذلك، يلزم إجراء إعدادات إضافية في كل مصدر. على سبيل المثال، في مصدر السجلات يمكنك تحديد مصدر التتبعات المقابل، والعكس صحيح في مصدر التتبعات. راجع “المصادر المترابطة” لمزيد من التفاصيل.

​ استخدام المخططات المخصصة

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في ربط ClickStack بخدمة حالية تحتوي على بيانات إكمال إعدادات قاعدة البيانات والجدول حسب الحاجة. سيتم اكتشاف الإعدادات تلقائيًا إذا كانت الجداول متوافقة مع مخططات OpenTelemetry لـ ClickHouse.

إذا كنت تستخدم مخططًا خاصًا بك، فنوصي بإنشاء مصدر للسجلات مع التأكد من تحديد الحقول المطلوبة — راجع “إعدادات مصدر السجل” لمزيد من التفاصيل.

​ اختيار المخطط: Map مقابل JSON

Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع يخزّن ClickStack السمات في أعمدةافتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.