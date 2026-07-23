يدعم ClickStack عوامل تصفية منسدلة مخصصة في لوحات المعلومات، تُملأ ببيانات يُستعلَم عنها من ClickHouse. وتتيح لك هذه العوامل حصر جميع البلاطات في لوحة المعلومات ديناميكيًا ضمن قيمة محددة (مثل اسم خدمة أو بيئة أو مضيف).

لا يدعم ClickStack حاليًا متغيرات لوحات معلومات قابلة لإعادة الاستخدام على غرار متغيرات القوالب في Grafana. ولأن ClickStack يعمل حصريًا مع ClickHouse باعتباره مصدر البيانات، يمكن توفير إمكانات التعمّق والتصفية بشكل أصلي من دون الحاجة إلى طبقة تجريد للمتغيرات.