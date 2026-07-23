التنبيهات
ما أنواع التنبيهات التي يدعمها ClickStack؟
ما أنواع التنبيهات التي يدعمها ClickStack؟
يدعم ClickStack نوعين من التنبيهات:
- تنبيهات البحث: تُرسل إشعارات عندما يتجاوز عدد نتائج السجلات أو التتبعات المطابقة ضمن نافذة زمنية حدًا معيّنًا أو ينخفض عنه.
- تنبيهات مخططات لوحة المعلومات: تُرسل إشعارات عندما يتجاوز مقياس معروض على بلاطة في لوحة المعلومات حدًا معيّنًا.
هل يمكنني إنشاء تنبيه استنادًا إلى شروط مقاييس معقدة مثل النِّسب وp95/p99 أو الصيغ متعددة المقاييس؟
هل يمكنني إنشاء تنبيه استنادًا إلى شروط مقاييس معقدة مثل النِّسب وp95/p99 أو الصيغ متعددة المقاييس؟
يمكن عرض النِّسب بين مقياسين، وقيم p95 وp99، على بلاطة في لوحة المعلومات باستخدام واجهة أداة إنشاء المخططات. بعد ذلك، يمكنك إنشاء تنبيهات قائمة على العتبات لهذه البلاطات.ومع ذلك، لا يدعم ClickStack حاليًا ما يلي:
- إنشاء تنبيهات لاستعلامات SQL مخصّصة للمقاييس.
- قواعد تنبيه متعددة الشروط أو متعددة المقاييس مدمجة في تنبيه واحد.
- شروط تنبيه ديناميكية أو قائمة على كشف الشذوذ (ومن المخطط دعم كشف الشذوذ).
هل يمكنني استخدام العروض المادية في حالات استخدام التنبيه؟
هل يمكنني استخدام العروض المادية في حالات استخدام التنبيه؟
يستخدم ClickStack العروض المادية تلقائيًا للتنبيهات عند الاقتضاء. ومع ذلك، لا تكون العروض المادية مدعومة حاليًا مع مصادر بيانات مقاييس OpenTelemetry. بالنسبة إلى المقاييس، يعمل ClickStack على أفضل نحو مع مخطط مقاييس OpenTelemetry في ClickHouse الافتراضي. ولمزيد من المعلومات عن العروض المادية، راجع العروض المادية.
لوحات المعلومات وإمكانات التعمّق
هل يدعم ClickStack لوحات معلومات ذات معلمات أو متغيرات للوحات المعلومات؟
هل يدعم ClickStack لوحات معلومات ذات معلمات أو متغيرات للوحات المعلومات؟
يدعم ClickStack عوامل تصفية منسدلة مخصصة في لوحات المعلومات، تُملأ ببيانات يُستعلَم عنها من ClickHouse. وتتيح لك هذه العوامل حصر جميع البلاطات في لوحة المعلومات ديناميكيًا ضمن قيمة محددة (مثل اسم خدمة أو بيئة أو مضيف).لا يدعم ClickStack حاليًا متغيرات لوحات معلومات قابلة لإعادة الاستخدام على غرار متغيرات القوالب في Grafana. ولأن ClickStack يعمل حصريًا مع ClickHouse باعتباره مصدر البيانات، يمكن توفير إمكانات التعمّق والتصفية بشكل أصلي من دون الحاجة إلى طبقة تجريد للمتغيرات.للاطلاع على تفاصيل إنشاء لوحات المعلومات وتطبيق عوامل التصفية، راجع لوحات المعلومات.
ما إمكانات التعمّق المتاحة؟
ما إمكانات التعمّق المتاحة؟
يدعم ClickStack مسارات عمل التعمّق التالية:
- التصفية على مستوى لوحة المعلومات: تُطبَّق عوامل تصفية Lucene أو SQL وتعديلات النطاق الزمني المطبقة على مستوى لوحة المعلومات على جميع البلاطات.
- عوامل تصفية لوحة المعلومات المخصصة: تدعم لوحات المعلومات المخصصة عناصر تحكم واضحة للتصفية تُملأ بقيم من بياناتك، ما يتيح للمستخدمين حصر جميع البلاطات من دون كتابة الاستعلامات يدويًا.
- النقر لعرض الأحداث: يؤدي النقر على البيانات في بلاطة بلوحة المعلومات واختيار View Events إلى الانتقال إلى صفحة البحث مع تطبيق عوامل التصفية ذات الصلة على بيانات السجلات وبيانات التتبّع.
- عمليات التعمّق بالنقر على صفوف الجدول: يمكن تهيئة بلاطة جدول بحيث يؤدي النقر على صف إلى فتح صفحة البحث أو لوحة معلومات أخرى، مع تمرير قيم الصف كعوامل تصفية. ويدعم ذلك مسارات عمل متعددة المستويات، مثل مخزون الخدمات الذي يتعمّق إلى لوحة معلومات تفصيلية لكل خدمة.
- عمليات التعمّق في لوحات المعلومات الجاهزة: تتضمن لوحات المعلومات Services وClickHouse وKubernetes تنقّلًا مدمجًا وأكثر ثراءً للتعمّق عبر علامات التبويب.
تعمل عملية التعمّق View Events بأفضل صورة مع بيانات السجلات وبيانات التتبّع. ولأن بيانات المقاييس لا يمكن عرضها في صفحة البحث، فإن التعمّق من بلاطة مقاييس سيرتبط بدلًا من ذلك بسجلات من الإطار الزمني المحيط بالوقت المحدد.
استكشاف المقاييس
هل توجد واجهة مستخدم لتصفح المقاييس والبحث فيها؟
هل توجد واجهة مستخدم لتصفح المقاييس والبحث فيها؟
يمكن العثور على أسماء المقاييس عبر القائمة المنسدلة لاسم المقياس في أداة إنشاء المخططات. وعند اختيار مقياس، تعرض لوحة مستكشف سمات المقاييس وصف المقياس ووحداته وسماته المتاحة، إلى جانب قيمها. ويتيح لك ذلك تصفح السمات وإضافتها كعوامل تصفية أو حقول group-by مباشرةً من اللوحة.لا توجد حاليًا صفحة مخصصة للبحث في المقاييس على غرار تجربة البحث في السجلات. ويُعد تحسين استكشاف المقاييس مجالًا نشطًا من مجالات التطوير.
هل يُعد الاستكشاف المعتمد على SQL النهج المقصود طويل الأمد للمقاييس؟
هل يُعد الاستكشاف المعتمد على SQL النهج المقصود طويل الأمد للمقاييس؟
لا. رغم أنه يمكن استخدام استعلامات SQL لاكتشاف المقاييس اليوم، فإن هذا ليس النهج المقصود على المدى الطويل. ويجري حاليًا تطوير أدوات محسّنة لاستكشاف المقاييس.
للمزيد من القراءة
- التنبيهات: تنبيهات البحث، وتنبيهات مخططات لوحات المعلومات، وتكاملات webhook.
- لوحات المعلومات: إنشاء التصورات، وبناء لوحات المعلومات، وتطبيق عوامل التصفية.
- البحث: الاستعلام عن السجلات والتتبعات باستخدام صياغة Lucene وSQL.
- المخططات: مخططات بيانات OpenTelemetry للسجلات والتتبعات والمقاييس.
- المعمارية: مكونات ClickStack وكيفية عملها معًا.