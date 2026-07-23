أنشئ خدمة ClickHouse

لإنشاء خدمة ClickHouse مجانية في ClickHouse Cloud ، ما عليك سوى التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أنشئ حسابًا على صفحة التسجيل

يمكنك اختيار التسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو عبر Google SSO أو Microsoft SSO أو AWS Marketplace أو Google Cloud أو Microsoft Azure

إذا سجّلت باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور، فتذكّر تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني خلال الـ24 ساعة التالية عبر الرابط الذي يصلك في بريدك الإلكتروني

سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأتهما للتو

بمجرد تسجيل الدخول، يبدأ ClickHouse Cloud معالج الإعداد الذي يرشدك خلال إنشاء خدمة ClickHouse جديدة. حدّد المنطقة التي تريد نشر الخدمة فيها، وامنح خدمتك الجديدة اسمًا:

بشكل افتراضي، تُوضَع المؤسسات الجديدة على فئة Scale، ويتم إنشاء 3 نُسخ متماثلة، لكل منها 4 وحدات vCPU و16 GiB من RAM. سيكون التحجيم التلقائي الرأسي مفعّلًا افتراضيًا في فئة Scale. يمكنك تغيير فئة مؤسستك لاحقًا من صفحة ‘Plans’.

خصّص موارد الخدمة عند الحاجة من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن تتوسع النُسخ المتماثلة ضمنه. وعندما تصبح جاهزًا، حدّد Create service .

تهانينا! أصبحت خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك قيد التشغيل واكتمل الإعداد. تابع القراءة لمعرفة كيفية البدء في إدخال بياناتك والاستعلام عنها.