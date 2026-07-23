أسرع وأسهل طريقة لبدء استخدام ClickHouse وتشغيله هي إنشاء خدمة جديدة في ClickHouse Cloud. في دليل البدء السريع هذا، سنُعِدّك للانطلاق في ثلاث خطوات سهلة.
1
أنشئ خدمة ClickHouse
لإنشاء خدمة ClickHouse مجانية في ClickHouse Cloud، ما عليك سوى التسجيل باتباع الخطوات التالية:
بمجرد تسجيل الدخول، يبدأ ClickHouse Cloud معالج الإعداد الذي يرشدك خلال إنشاء خدمة ClickHouse جديدة. حدّد المنطقة التي تريد نشر الخدمة فيها، وامنح خدمتك الجديدة اسمًا:
بشكل افتراضي، تُوضَع المؤسسات الجديدة على فئة Scale، ويتم إنشاء 3 نُسخ متماثلة، لكل منها 4 وحدات vCPU و16 GiB من RAM. سيكون التحجيم التلقائي الرأسي مفعّلًا افتراضيًا في فئة Scale. يمكنك تغيير فئة مؤسستك لاحقًا من صفحة ‘Plans’.خصّص موارد الخدمة عند الحاجة من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن تتوسع النُسخ المتماثلة ضمنه. وعندما تصبح جاهزًا، حدّد
تهانينا! أصبحت خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك قيد التشغيل واكتمل الإعداد. تابع القراءة لمعرفة كيفية البدء في إدخال بياناتك والاستعلام عنها.
- أنشئ حسابًا على صفحة التسجيل
- يمكنك اختيار التسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو عبر Google SSO أو Microsoft SSO أو AWS Marketplace أو Google Cloud أو Microsoft Azure
- إذا سجّلت باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور، فتذكّر تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني خلال الـ24 ساعة التالية عبر الرابط الذي يصلك في بريدك الإلكتروني
- سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأتهما للتو
بمجرد تسجيل الدخول، يبدأ ClickHouse Cloud معالج الإعداد الذي يرشدك خلال إنشاء خدمة ClickHouse جديدة. حدّد المنطقة التي تريد نشر الخدمة فيها، وامنح خدمتك الجديدة اسمًا:
بشكل افتراضي، تُوضَع المؤسسات الجديدة على فئة Scale، ويتم إنشاء 3 نُسخ متماثلة، لكل منها 4 وحدات vCPU و16 GiB من RAM. سيكون التحجيم التلقائي الرأسي مفعّلًا افتراضيًا في فئة Scale. يمكنك تغيير فئة مؤسستك لاحقًا من صفحة ‘Plans’.خصّص موارد الخدمة عند الحاجة من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن تتوسع النُسخ المتماثلة ضمنه. وعندما تصبح جاهزًا، حدّد
Create service.
تهانينا! أصبحت خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك قيد التشغيل واكتمل الإعداد. تابع القراءة لمعرفة كيفية البدء في إدخال بياناتك والاستعلام عنها.
2
الاتصال بـ ClickHouse
هناك طريقتان للاتصال بـ ClickHouse:
هذا كل ما في الأمر — أنت الآن جاهز لبدء استخدام خدمة ClickHouse الجديدة!
إذا لم تتمكن من العثور على مكتبة العملاء للغات البرمجة الخاصة بك، فقد ترغب في الاطلاع على قائمة Integrations.
- الاتصال باستخدام SQL Console عبر الويب
- الاتصال من خلال تطبيقك
الاتصال باستخدام SQL Consoleللبدء سريعًا، يوفّر ClickHouse واجهة SQL Console عبر الويب، وسيُعاد توجيهك إليها بعد إكمال خطوات الإعداد الأولي.أنشئ علامة تبويب query وأدخل query بسيطًا للتحقق من أن الاتصال يعمل:
يجب أن ترى 4 قواعد بيانات في القائمة، بالإضافة إلى أي قواعد بيانات أخرى ربما أضفتها.
SHOW databases
هذا كل ما في الأمر — أنت الآن جاهز لبدء استخدام خدمة ClickHouse الجديدة!
الاتصال بتطبيقكاضغط على زر Connect من قائمة التنقل. ستُفتح نافذة منبثقة تعرض بيانات الاعتماد الخاصة بخدمتك، وتوفر لك مجموعة من الإرشادات حول كيفية الاتصال عبر الواجهة أو مكتبات العملاء للغات البرمجة.
إذا لم تتمكن من العثور على مكتبة العملاء للغات البرمجة الخاصة بك، فقد ترغب في الاطلاع على قائمة Integrations.
3
إضافة البيانات
ClickHouse أفضل مع البيانات! ثمة طرق متعددة لإضافة البيانات، ومعظمها متاح في صفحة مصادر البيانات التي يمكن الوصول إليها من قائمة التنقل.
يمكنك رفع البيانات باستخدام الطرق التالية:
حتى في هذا المثال البسيط، لنُدرج أكثر من صف واحد في المرة الواحدة:
يمكنك رفع البيانات باستخدام الطرق التالية:
- أعِدّ ClickPipe لبدء إدخال البيانات من مصادر بيانات مثل S3 وPostgres وKafka وGCS
- استخدم SQL Console
- استخدم عميل ClickHouse
- ارفع ملفًا - تشمل التنسيقات المقبولة JSON وCSV وTSV
- ارفع البيانات من عنوان URL للملف
ClickPipesClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل استيعاب البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر بسيطاً كالنقر على بضعة أزرار. صُمِّمت لتلبية أشد أحمال العمل تطلباً، وتضمن معمارية ClickPipes المتينة والقابلة للتوسع أداءً ثابتاً وموثوقية عالية. ويمكن استخدام ClickPipes لتلبية احتياجات البث على المدى الطويل أو لمهام تحميل البيانات لمرة واحدة.
إضافة البيانات باستخدام SQL Consoleكما هو الحال في معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات، يُنظّم ClickHouse الجداول منطقيًا ضمن قواعد بيانات. استخدم الأمر
CREATE DATABASE لإنشاء قاعدة بيانات جديدة في ClickHouse:
نفِّذ الأمر التالي لإنشاء جدول باسم
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helloworld
my_first_table في قاعدة البيانات
helloworld:
في المثال أعلاه،
CREATE TABLE helloworld.my_first_table
(
user_id UInt32,
message String,
timestamp DateTime,
metric Float32
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY (user_id, timestamp)
my_first_table جدول من نوع
MergeTree يحتوي على أربعة أعمدة:
user_id: عدد صحيح غير موقّع بطول 32 بت (UInt32)
message: نوع البيانات String، ويحلّ محل أنواع مثل
VARCHARو
BLOBو
CLOBوغيرها في أنظمة قواعد البيانات الأخرى
timestamp: قيمة DateTime تمثّل نقطة زمنية محددة
metric: عدد عشري عائم بطول 32 بت (Float32)
محركات الجداولتحدد محركات الجداول ما يلي:
هناك العديد من محركات الجداول للاختيار من بينها، ولكن بالنسبة إلى جدول بسيط على خادم ClickHouse أحادي العقدة، فمن المرجح أن يكون
- كيفية تخزين البيانات وأين تُخَّزن
- الاستعلامات التي يدعمها
- ما إذا كانت البيانات مكررة أم لا
هناك العديد من محركات الجداول للاختيار من بينها، ولكن بالنسبة إلى جدول بسيط على خادم ClickHouse أحادي العقدة، فمن المرجح أن يكون
MergeTree هو الخيار الأنسب.
مقدمة موجزة عن المفاتيح الأوليةقبل المتابعة، من المهم أن تفهم كيفية عمل المفاتيح الأساسية في ClickHouse (قد تبدو آلية تنفيذ المفاتيح الأساسية مفاجئة!):
- المفاتيح الأساسية في ClickHouse ليست فريدة لكل صف في الجدول
SELECT.يمكن تعريف المفتاح الأساسي باستخدام المعامل
PRIMARY KEY. إذا عرّفت جدولاً دون تحديد
PRIMARY KEY،
فإن المفتاح يصبح الصف المحدد في عبارة
ORDER BY. وإذا حددت كلاً من
PRIMARY KEY و
ORDER BY، فيجب أن يكون المفتاح الأساسي مجموعة فرعية من ترتيب الفرز.المفتاح الأساسي هو أيضاً مفتاح الفرز، وهو Tuple من
(user_id, timestamp). لذا، ستكون البيانات المخزنة في كل ملف عمود مرتبةً وفق
user_id أولاً، ثم
timestamp.للتعمق في مفاهيم ClickHouse الأساسية، راجع “المفاهيم الأساسية”.
إدراج البيانات في جدولكيمكنك استخدام الأمر المألوف
INSERT INTO TABLE مع ClickHouse، غير أنه من المهم أن تدرك أن كل عملية إدراج في جدول
MergeTree تؤدي إلى إنشاء جزء في التخزين.
حتى في هذا المثال البسيط، لنُدرج أكثر من صف واحد في المرة الواحدة:
INSERT INTO helloworld.my_first_table (user_id, message, timestamp, metric) VALUES
(101, 'Hello, ClickHouse!', now(), -1.0 ),
(102, 'Insert a lot of rows per batch', yesterday(), 1.41421 ),
(102, 'Sort your data based on your commonly-used queries', today(), 2.718 ),
(101, 'Granules are the smallest chunks of data read', now() + 5, 3.14159 )
لنتحقق من نجاح العملية:
لاحظ أن العمود
timestamp يُعبَّأ باستخدام دوال Date وDateTime المختلفة. يوفّر ClickHouse مئات الدوال المفيدة التي يمكنك استعراضها في قسم الدوال.
SELECT * FROM helloworld.my_first_table
إضافة البيانات باستخدام ClickHouse Clientيمكنك أيضًا الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك باستخدام أداة سطر الأوامر clickhouse client. انقر على
Connect في القائمة اليسرى للاطلاع على هذه التفاصيل. من مربع الحوار، اختر
Native من القائمة المنسدلة:
- ثبّت ClickHouse.
- نفّذ الأمر، مع استبدال اسم المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور بالقيم الخاصة بك:
إذا ظهر لك رمز الوجه المبتسم، فأنت جاهز لتشغيل الاستعلامات!
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password>
:)
- جرّب ذلك بتشغيل الاستعلام التالي:
لاحظ أن الاستجابة تظهر بتنسيق جدول أنيق:
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
┌─user_id─┬─message────────────────────────────────────────────┬───────────timestamp─┬──metric─┐
│ 102 │ Insert a lot of rows per batch │ 2022-03-21 00:00:00 │ 1.41421 │
│ 102 │ Sort your data based on your commonly-used queries │ 2022-03-22 00:00:00 │ 2.718 │
│ 101 │ Hello, ClickHouse! │ 2022-03-22 14:04:09 │ -1 │
│ 101 │ Granules are the smallest chunks of data read │ 2022-03-22 14:04:14 │ 3.14159 │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.
- أضِف عبارة
FORMATلتحديد أحد تنسيقات الإخراج العديدة التي يدعمها ClickHouse:
في الاستعلام أعلاه، يُعاد الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
FORMAT TabSeparated
Query id: 3604df1c-acfd-4117-9c56-f86c69721121
102 Insert a lot of rows per batch 2022-03-21 00:00:00 1.41421
102 Sort your data based on your commonly-used queries 2022-03-22 00:00:00 2.718
101 Hello, ClickHouse! 2022-03-22 14:04:09 -1
101 Granules are the smallest chunks of data read 2022-03-22 14:04:14 3.14159
4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
- للخروج من
clickhouse client، اكتب الأمر exit:
exit
رفع ملفمن المهام الشائعة عند البدء باستخدام قاعدة البيانات إدراج بيانات موجودة لديك في ملفات. لدينا بعض بيانات نموذجية متاحة على الإنترنت يمكنك إدراجها، وهي تمثل بيانات تدفق النقرات - تتضمن معرّف المستخدم، وURL الذي جرت زيارته، والطابع الزمني للحدث.لنفترض أن لدينا النص التالي في ملف CSV يُسمى
data.csv:
data.csv
102,This is data in a file,2022-02-22 10:43:28,123.45
101,It is comma-separated,2022-02-23 00:00:00,456.78
103,Use FORMAT to specify the format,2022-02-21 10:43:30,678.90
- يُدرِج الأمر التالي البيانات في
my_first_table:
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password> \
--query='INSERT INTO helloworld.my_first_table FORMAT CSV' < data.csv
- لاحظ أن الصفوف الجديدة تظهر الآن في الجدول عند الاستعلام من SQL Console:
ما التالي؟
- يوضّح لك الدليل العملي كيفية إدراج مليوني صف في جدول وكتابة بعض الاستعلامات التحليلية
- لدينا قائمة من مجموعات البيانات التجريبية مع إرشادات حول كيفية إدراجها
- اطّلع على الفيديو الخاص بنا ومدته 12 دقيقة حول البدء باستخدام ClickHouse
- إذا كانت بياناتك تأتي من مصدر خارجي، فاطّلع على مجموعة أدلة التكامل الخاصة بنا للاتصال بطوابير الرسائل وقواعد البيانات وخطوط المعالجة وغير ذلك
- إذا كنت تستخدم أداة تصور UI/BI، فاطّلع على أدلة المستخدم لتوصيل واجهة مستخدم بـ ClickHouse
- يقدّم دليل المستخدم حول المفاتيح الأساسية كل ما تحتاج إلى معرفته عن المفاتيح الأساسية وكيفية تعريفها