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أسرع وأسهل طريقة لبدء استخدام ClickHouse وتشغيله هي إنشاء خدمة جديدة في ClickHouse Cloud. في دليل البدء السريع هذا، سنُعِدّك للانطلاق في ثلاث خطوات سهلة.
1

أنشئ خدمة ClickHouse

لإنشاء خدمة ClickHouse مجانية في ClickHouse Cloud، ما عليك سوى التسجيل باتباع الخطوات التالية:
  • أنشئ حسابًا على صفحة التسجيل
  • يمكنك اختيار التسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو عبر Google SSO أو Microsoft SSO أو AWS Marketplace أو Google Cloud أو Microsoft Azure
  • إذا سجّلت باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور، فتذكّر تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني خلال الـ24 ساعة التالية عبر الرابط الذي يصلك في بريدك الإلكتروني
  • سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأتهما للتو

بمجرد تسجيل الدخول، يبدأ ClickHouse Cloud معالج الإعداد الذي يرشدك خلال إنشاء خدمة ClickHouse جديدة. حدّد المنطقة التي تريد نشر الخدمة فيها، وامنح خدمتك الجديدة اسمًا:
بشكل افتراضي، تُوضَع المؤسسات الجديدة على فئة Scale، ويتم إنشاء 3 نُسخ متماثلة، لكل منها 4 وحدات vCPU و16 GiB من RAM. سيكون التحجيم التلقائي الرأسي مفعّلًا افتراضيًا في فئة Scale. يمكنك تغيير فئة مؤسستك لاحقًا من صفحة ‘Plans’.خصّص موارد الخدمة عند الحاجة من خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للحجم الذي يمكن أن تتوسع النُسخ المتماثلة ضمنه. وعندما تصبح جاهزًا، حدّد Create service.
تهانينا! أصبحت خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك قيد التشغيل واكتمل الإعداد. تابع القراءة لمعرفة كيفية البدء في إدخال بياناتك والاستعلام عنها.
2

الاتصال بـ ClickHouse

هناك طريقتان للاتصال بـ ClickHouse:
  • الاتصال باستخدام SQL Console عبر الويب
  • الاتصال من خلال تطبيقك

الاتصال باستخدام SQL Console

للبدء سريعًا، يوفّر ClickHouse واجهة SQL Console عبر الويب، وسيُعاد توجيهك إليها بعد إكمال خطوات الإعداد الأولي.أنشئ علامة تبويب query وأدخل query بسيطًا للتحقق من أن الاتصال يعمل:
يجب أن ترى 4 قواعد بيانات في القائمة، بالإضافة إلى أي قواعد بيانات أخرى ربما أضفتها.
هذا كل ما في الأمر — أنت الآن جاهز لبدء استخدام خدمة ClickHouse الجديدة!

الاتصال بتطبيقك

اضغط على زر Connect من قائمة التنقل. ستُفتح نافذة منبثقة تعرض بيانات الاعتماد الخاصة بخدمتك، وتوفر لك مجموعة من الإرشادات حول كيفية الاتصال عبر الواجهة أو مكتبات العملاء للغات البرمجة.
إذا لم تتمكن من العثور على مكتبة العملاء للغات البرمجة الخاصة بك، فقد ترغب في الاطلاع على قائمة Integrations.
3

إضافة البيانات

ClickHouse أفضل مع البيانات! ثمة طرق متعددة لإضافة البيانات، ومعظمها متاح في صفحة مصادر البيانات التي يمكن الوصول إليها من قائمة التنقل.
يمكنك رفع البيانات باستخدام الطرق التالية:
  • أعِدّ ClickPipe لبدء إدخال البيانات من مصادر بيانات مثل S3 وPostgres وKafka وGCS
  • استخدم SQL Console
  • استخدم عميل ClickHouse
  • ارفع ملفًا - تشمل التنسيقات المقبولة JSON وCSV وTSV
  • ارفع البيانات من عنوان URL للملف

ClickPipes

ClickPipes هي منصة تكامل مُدارة تجعل استيعاب البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر بسيطاً كالنقر على بضعة أزرار. صُمِّمت لتلبية أشد أحمال العمل تطلباً، وتضمن معمارية ClickPipes المتينة والقابلة للتوسع أداءً ثابتاً وموثوقية عالية. ويمكن استخدام ClickPipes لتلبية احتياجات البث على المدى الطويل أو لمهام تحميل البيانات لمرة واحدة.

إضافة البيانات باستخدام SQL Console

كما هو الحال في معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات، يُنظّم ClickHouse الجداول منطقيًا ضمن قواعد بيانات. استخدم الأمر CREATE DATABASE لإنشاء قاعدة بيانات جديدة في ClickHouse:
نفِّذ الأمر التالي لإنشاء جدول باسم my_first_table في قاعدة البيانات helloworld:
في المثال أعلاه، my_first_table جدول من نوع MergeTree يحتوي على أربعة أعمدة:
  • user_id: عدد صحيح غير موقّع بطول 32 بت (UInt32)
  • message: نوع البيانات String، ويحلّ محل أنواع مثل VARCHAR وBLOB وCLOB وغيرها في أنظمة قواعد البيانات الأخرى
  • timestamp: قيمة DateTime تمثّل نقطة زمنية محددة
  • metric: عدد عشري عائم بطول 32 بت (Float32)
محركات الجداولتحدد محركات الجداول ما يلي:
  • كيفية تخزين البيانات وأين تُخَّزن
  • الاستعلامات التي يدعمها
  • ما إذا كانت البيانات مكررة أم لا

هناك العديد من محركات الجداول للاختيار من بينها، ولكن بالنسبة إلى جدول بسيط على خادم ClickHouse أحادي العقدة، فمن المرجح أن يكون MergeTree هو الخيار الأنسب.

مقدمة موجزة عن المفاتيح الأولية

قبل المتابعة، من المهم أن تفهم كيفية عمل المفاتيح الأساسية في ClickHouse (قد تبدو آلية تنفيذ المفاتيح الأساسية مفاجئة!):
  • المفاتيح الأساسية في ClickHouse ليست فريدة لكل صف في الجدول
يحدد المفتاح الأساسي لجدول ClickHouse كيفية ترتيب البيانات عند كتابتها على القرص. كل 8,192 صفًا أو 10 ميغابايت من البيانات (يُشار إليها بـ حبيبية الفهرس) تُنشئ إدخالًا في ملف فهرس المفتاح الأساسي. يُولّد هذا المفهوم المتعلق بالحبيبية فهرسًا متفرقًا يمكن تخزينه بسهولة في الذاكرة، وتمثل الحُبيبات شريطًا يضم أصغر قدر من بيانات الأعمدة التي تُعالَج أثناء استعلامات SELECT.يمكن تعريف المفتاح الأساسي باستخدام المعامل PRIMARY KEY. إذا عرّفت جدولاً دون تحديد PRIMARY KEY، فإن المفتاح يصبح الصف المحدد في عبارة ORDER BY. وإذا حددت كلاً من PRIMARY KEY وORDER BY، فيجب أن يكون المفتاح الأساسي مجموعة فرعية من ترتيب الفرز.المفتاح الأساسي هو أيضاً مفتاح الفرز، وهو Tuple من (user_id, timestamp). لذا، ستكون البيانات المخزنة في كل ملف عمود مرتبةً وفق user_id أولاً، ثم timestamp.للتعمق في مفاهيم ClickHouse الأساسية، راجع “المفاهيم الأساسية”.

إدراج البيانات في جدولك

يمكنك استخدام الأمر المألوف INSERT INTO TABLE مع ClickHouse، غير أنه من المهم أن تدرك أن كل عملية إدراج في جدول MergeTree تؤدي إلى إنشاء جزء في التخزين.
أفضل ممارسات ClickHouseأدرِج عددًا كبيرًا من الصفوف في كل دفعة — عشرات الآلاف أو حتى ملايين الصفوف دفعةً واحدة. لا تقلق — يمكن لـ ClickHouse التعامل بسهولة مع هذا الكم — بل إنه سيوفر لك المال من خلال إرسال عدد أقل من طلبات الكتابة إلى خدمتك.

حتى في هذا المثال البسيط، لنُدرج أكثر من صف واحد في المرة الواحدة:
لاحظ أن العمود timestamp يُعبَّأ باستخدام دوال Date وDateTime المختلفة. يوفّر ClickHouse مئات الدوال المفيدة التي يمكنك استعراضها في قسم الدوال.
لنتحقق من نجاح العملية:

إضافة البيانات باستخدام ClickHouse Client

يمكنك أيضًا الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك باستخدام أداة سطر الأوامر clickhouse client. انقر على Connect في القائمة اليسرى للاطلاع على هذه التفاصيل. من مربع الحوار، اختر Native من القائمة المنسدلة:
  1. ثبّت ClickHouse.
  2. نفّذ الأمر، مع استبدال اسم المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور بالقيم الخاصة بك:
إذا ظهر لك رمز الوجه المبتسم، فأنت جاهز لتشغيل الاستعلامات!
  1. جرّب ذلك بتشغيل الاستعلام التالي:

لاحظ أن الاستجابة تظهر بتنسيق جدول أنيق:
  1. أضِف عبارة FORMAT لتحديد أحد تنسيقات الإخراج العديدة التي يدعمها ClickHouse:

في الاستعلام أعلاه، يُعاد الإخراج بتنسيق مفصول بعلامات الجدولة:
  1. للخروج من clickhouse client، اكتب الأمر exit:

رفع ملف

من المهام الشائعة عند البدء باستخدام قاعدة البيانات إدراج بيانات موجودة لديك في ملفات. لدينا بعض بيانات نموذجية متاحة على الإنترنت يمكنك إدراجها، وهي تمثل بيانات تدفق النقرات - تتضمن معرّف المستخدم، وURL الذي جرت زيارته، والطابع الزمني للحدث.لنفترض أن لدينا النص التالي في ملف CSV يُسمى data.csv:
data.csv
  1. يُدرِج الأمر التالي البيانات في my_first_table:

  1. لاحظ أن الصفوف الجديدة تظهر الآن في الجدول عند الاستعلام من SQL Console:


تصفية قائمة الوصول لعناوين IPقبل المتابعة، نوصي بإعداد تصفية قائمة الوصول لعناوين IP. راجع “إعداد عوامل تصفية IP” لمزيد من التفاصيل.

ما التالي؟

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦