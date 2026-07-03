فيما يلي نظرة عامة على معماريتَي ClickStack المُدارة ومفتوحة المصدر.
نظرة عامة على المعمارية
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
يعمل ClickStack المُدار بالكامل داخل ClickHouse Cloud، موفّرًا منصة backend مُدارة بالكامل لقابلية الرصد مع الحفاظ على نموذج بيانات ClickStack نفسه وتجربة المستخدم نفسها.في هذا النموذج، تتم استضافة ClickHouse وواجهة ClickStack UI (HyperDX) وتشغيلهما وتأمينهما بواسطة ClickHouse Cloud. ولا يقتصر دور المستخدمين إلا على تشغيل OpenTelemetry (OTel) collector لإرسال telemetry data إلى الخدمة المُدارة.
ClickHouse Cloud: المحرّكفي صميم ClickStack المُدار توجد ClickHouse Cloud، وهي نسخة serverless من ClickHouse — قاعدة بيانات column-oriented مصممة لإجراء analytics في الوقت الحقيقي وعلى نطاق واسع. وهي تشغّل ingest والاستعلام عن بيانات قابلية الرصد، بما يتيح:
- بحثًا بزمن أقل من ثانية عبر تيرابايتات من الأحداث
- ingest مليارات السجلات عالية cardinality يوميًا
- معدلات Compression مرتفعة لا تقل عن 10x لبيانات قابلية الرصد
- دعمًا أصليًا لبيانات JSON شبه المهيكلة، بما يتيح schema evolution بشكل ديناميكي
- محرّك SQL قويًا يضم مئات الوظائف التحليلية المضمّنة
- scaling تلقائيًا للقدرات الحاسوبية بشكل مستقل عن Storage
- احتفاظًا منخفض التكلفة وغير محدود فعليًا بالاعتماد على object storage
- إمكانية عزل workloads القراءة والكتابة بشكل مستقل باستخدام Warehouses
- authentication مدمج
- backups مؤتمتة
- ميزات Security وcompliance
- Upgrades سلسة
OpenTelemetry collector: data ingestionيتضمن ClickStack Managed OpenTelemetry (OTel) collector مُعدًا مسبقًا لإجراء ingestion لبيانات telemetry بطريقة مفتوحة وموحّدة. ويمكنك إرسال البيانات باستخدام protocol OTLP عبر:
- gRPC (المنفذ
4317)
- HTTP (المنفذ
4318)
ClickStack UI (HyperDX): الواجهةتُعد ClickStack UI (HyperDX) واجهة المستخدم الخاصة بـ ClickStack. وهي توفّر:
- بحثًا باللغة الطبيعية وبأسلوب Lucene
- تتبعًا مباشرًا لأغراض debugging في الوقت الحقيقي
- عروضًا موحّدة لـ logs وmetrics وtraces
- session replay لقابلية الرصد في الواجهة الأمامية
- إنشاء dashboard وإعداد التنبيهات
- واجهة SQL query للتحليل المتقدم