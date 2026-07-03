يعمل ClickStack المُدار بالكامل داخل ClickHouse Cloud، موفّرًا منصة backend مُدارة بالكامل لقابلية الرصد مع الحفاظ على نموذج بيانات ClickStack نفسه وتجربة المستخدم نفسها.

في هذا النموذج، تتم استضافة ClickHouse وواجهة ClickStack UI (HyperDX) وتشغيلهما وتأمينهما بواسطة ClickHouse Cloud. ولا يقتصر دور المستخدمين إلا على تشغيل OpenTelemetry (OTel) collector لإرسال telemetry data إلى الخدمة المُدارة.

في صميم ClickStack المُدار توجد ClickHouse Cloud، وهي نسخة serverless من ClickHouse — قاعدة بيانات column-oriented مصممة لإجراء analytics في الوقت الحقيقي وعلى نطاق واسع. وهي تشغّل ingest والاستعلام عن بيانات قابلية الرصد، بما يتيح:

بحثًا بزمن أقل من ثانية عبر تيرابايتات من الأحداث

ingest مليارات السجلات عالية cardinality يوميًا

معدلات Compression مرتفعة لا تقل عن 10x لبيانات قابلية الرصد

دعمًا أصليًا لبيانات JSON شبه المهيكلة، بما يتيح schema evolution بشكل ديناميكي

محرّك SQL قويًا يضم مئات الوظائف التحليلية المضمّنة

تتعامل ClickHouse Cloud مع بيانات قابلية الرصد باعتبارها wide events، مما يتيح ترابطًا عميقًا بين logs وmetrics وtraces ضمن بنية موحّدة واحدة.

وبالإضافة إلى ClickHouse Open Source، فإنها توفّر عددًا من المزايا لقابلية الرصد:

scaling تلقائيًا للقدرات الحاسوبية بشكل مستقل عن Storage

احتفاظًا منخفض التكلفة وغير محدود فعليًا بالاعتماد على object storage

إمكانية عزل workloads القراءة والكتابة بشكل مستقل باستخدام Warehouses

authentication مدمج

backups مؤتمتة

ميزات Security وcompliance

Upgrades سلسة

​ OpenTelemetry collector: data ingestion

يتضمن ClickStack Managed OpenTelemetry (OTel) collector مُعدًا مسبقًا لإجراء ingestion لبيانات telemetry بطريقة مفتوحة وموحّدة. ويمكنك إرسال البيانات باستخدام protocol ‏OTLP عبر:

gRPC (المنفذ 4317 )

) HTTP (المنفذ 4318 )

يُصدّر collector بيانات telemetry إلى ClickHouse Cloud على شكل batches فعّالة. وهو يدعم schemas محسّنة للجداول لكل data source، مما يضمن أداءً قابلًا للتوسع عبر جميع أنواع الإشارات.

هذا المكوّن من البنية مسؤولية المستخدم

​ ClickStack UI (HyperDX): الواجهة

تُعد ClickStack UI (HyperDX) واجهة المستخدم الخاصة بـ ClickStack. وهي توفّر:

بحثًا باللغة الطبيعية وبأسلوب Lucene

تتبعًا مباشرًا لأغراض debugging في الوقت الحقيقي

عروضًا موحّدة لـ logs وmetrics وtraces

session replay لقابلية الرصد في الواجهة الأمامية

إنشاء dashboard وإعداد التنبيهات

واجهة SQL query للتحليل المتقدم

صُمم HyperDX خصيصًا لـ ClickHouse، ويجمع بين البحث القوي وسير العمل السلس، بما يمكّنك من اكتشاف الحالات الشاذة والتحقيق في المشكلات والحصول على رؤى بسرعة.

في ClickStack المُدار، تكون الواجهة مدمجة في نظام authentication الخاص بـ ClickHouse Cloud console.