- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
يفترض هذا الدليل أنك أكملت دليل البدء الخاص بـ Managed ClickStack ولديك بيانات اعتماد الاتصال مسجّلة.
1
أنشئ تهيئة OpenTelemetry مخصّصة
أنشئ ملف
custom-local-config.yaml بالمحتوى التالي:
يجمع هذا الإعداد سجلات النظام والمقاييس لأنظمة OSX وLinux، ويرسل النتائج إلى ClickStack. ويوسّع هذا الإعداد مجمّع ClickStack بإضافة مستقبلات وخطوط معالجة جديدة، إذ يشير إلى المصدّر
receivers:
filelog:
include:
- /host/var/log/**/*.log # Linux logs from host
- /host/var/log/syslog
- /host/var/log/messages
- /host/private/var/log/*.log # macOS logs from host
start_at: beginning
resource:
service.name: "system-logs"
hostmetrics:
collection_interval: 1s
scrapers:
cpu:
metrics:
system.cpu.time:
enabled: true
system.cpu.utilization:
enabled: true
memory:
metrics:
system.memory.usage:
enabled: true
system.memory.utilization:
enabled: true
filesystem:
metrics:
system.filesystem.usage:
enabled: true
system.filesystem.utilization:
enabled: true
paging:
metrics:
system.paging.usage:
enabled: true
system.paging.utilization:
enabled: true
system.paging.faults:
enabled: true
disk:
load:
network:
processes:
service:
pipelines:
logs/local:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
metrics/hostmetrics:
receivers: [hostmetrics]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
clickhouse الحالي وإلى المعالجات (
memory_limiter,
batch) المُعدّة مسبقًا في مجمّع ClickStack الأساسي.
لمزيد من التفاصيل حول بنية إعداد OpenTelemetry (OTel)، نوصي بالرجوع إلى الدليل الرسمي.
الطوابع الزمنية عند الاستيعابيضبط هذا الإعداد الطوابع الزمنية عند الاستيعاب، بحيث يعيّن قيمة زمنية محدَّثة لكل حدث. ويُفضَّل استخدام المعالجة المسبقة أو تحليل الطوابع الزمنية عبر معالجات أو عوامل تشغيل OTel في ملفات السجل لضمان الاحتفاظ بوقت الحدث الفعلي بدقة.في إعداد المثال هذا، إذا كان المُستقبِل أو معالج الملفات مُعدًّا للبدء من بداية الملف، فستُسنَد الطابع الزمني المعدَّل نفسه إلى جميع إدخالات السجل الحالية، أي وقت المعالجة بدلًا من وقت الحدث الأصلي. أما أي أحداث جديدة تُلحَق بالملف، فستتلقى طوابع زمنية تقارب وقت إنشائها الفعلي.لتجنّب هذا السلوك، يمكنك ضبط موضع البدء على
end في إعداد المُستقبِل. ويضمن ذلك استيعاب الإدخالات الجديدة فقط وختمها زمنيًا بالقرب من وقت وصولها الفعلي.
2
ابدأ تشغيل OpenTelemetry Collector
شغّل OpenTelemetry Collector بوضع مستقل باستخدام الأمر التالي:
سيبدأ الـcollector فورًا في جمع السجلات المحلية للنظام والمقاييس.
docker run -d \
-p 4317:4317 -p 4318:4318 \
--user 0:0 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} \
-e CLICKHOUSE_USER=${CLICKHOUSE_USER} \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} \
-v "$(pwd)/custom-local-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log:/host/var/log:ro \
-v /private/var/log:/host/private/var/log:ro \
clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
3
اختر خدمتك
اختر الخدمة التي تتضمن Managed ClickStack من الصفحة الرئيسية لـ ClickHouse Cloud.
5
استكشاف مقاييس النظام
يمكننا استكشاف المقاييس باستخدام المخططات.انتقل إلى Chart Explorer من خلال القائمة اليسرى. حدِّد المصدر
Metrics، واختر
Maximum كنوع التجميع.في قائمة
Select a Metric، اكتب فقط
memory ثم حدِّد
system.memory.utilization (Gauge).اضغط على زر
Run لعرض استخدام الذاكرة بمرور الوقت.لاحظ أن القيمة تُعرَض كنسبة مئوية
% بصيغة عدد عشري. لعرضها بشكل أوضح، حدِّد
Set number format.من القائمة التالية، يمكنك اختيار
Percentage من القائمة المنسدلة
Output format قبل النقر على
Apply.