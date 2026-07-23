الطوابع الزمنية عند الاستيعاب

يضبط هذا الإعداد الطوابع الزمنية عند الاستيعاب، بحيث يعيّن قيمة زمنية محدَّثة لكل حدث. ويُفضَّل استخدام المعالجة المسبقة أو تحليل الطوابع الزمنية عبر معالجات أو عوامل تشغيل OTel في ملفات السجل لضمان الاحتفاظ بوقت الحدث الفعلي بدقة.

في إعداد المثال هذا، إذا كان المُستقبِل أو معالج الملفات مُعدًّا للبدء من بداية الملف، فستُسنَد الطابع الزمني المعدَّل نفسه إلى جميع إدخالات السجل الحالية، أي وقت المعالجة بدلًا من وقت الحدث الأصلي. أما أي أحداث جديدة تُلحَق بالملف، فستتلقى طوابع زمنية تقارب وقت إنشائها الفعلي.