تُعد SQL Console أسرع وأسهل طريقة لاستكشاف قواعد البيانات لديك وإجراء الاستعلامات عليها في ClickHouse Cloud. يمكنك استخدام SQL Console من أجل:

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عرض بيانات الجدول وتصفيتها وفرزها

تنفيذ الاستعلامات وعرض بيانات النتائج بصريًا ببضع نقرات فقط

مشاركة الاستعلامات مع أعضاء الفريق والتعاون بفعالية أكبر.

​ استعراض الجداول

​ عرض قائمة الجداول ومعلومات البنية

يمكنك العثور على نظرة عامة على الجداول الموجودة في مثيل ClickHouse الخاص بك في الشريط الجانبي الأيسر. استخدم محدد قاعدة البيانات أعلى الشريط الجانبي الأيسر لعرض الجداول ضمن قاعدة بيانات معيّنة

يمكن أيضًا توسيع الجداول في القائمة لعرض الأعمدة والأنواع

​ استكشاف بيانات الجدول

انقر على جدول في القائمة لفتحه في علامة تبويب جديدة. في Table View، يمكنك عرض البيانات وتحديدها ونسخها بسهولة. لاحظ أن البنية والتنسيق يظلان محفوظين عند النسخ واللصق في تطبيقات جداول البيانات مثل Microsoft Excel وGoogle Sheets. يمكنك التنقل بين صفحات بيانات الجدول (المقسمة إلى صفحات من 30 صفًا) باستخدام أدوات التنقل في التذييل.

​ فحص بيانات الخلية

يمكن استخدام أداة Cell Inspector لعرض كميات كبيرة من البيانات الموجودة داخل خلية واحدة. لفتحها، انقر بزر الماوس الأيمن على خلية ثم اختر ‘Inspect Cell’. ويمكن نسخ محتويات Cell Inspector بالنقر على أيقونة النسخ في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة الأداة.

​ تصفية الجداول وفرزها

​ فرز جدول

لفرز جدول في SQL Console، افتح جدولًا ثم حدِّد الزر ‘Sort’ في شريط الأدوات. سيفتح هذا الزر قائمة تتيح لك إعداد الفرز. يمكنك اختيار العمود الذي تريد الفرز على أساسه وتحديد ترتيب الفرز (تصاعديًا أو تنازليًا). حدِّد ‘Apply’ أو اضغط على Enter لفرز الجدول

يتيح لك SQL Console أيضًا إضافة عدة عمليات فرز إلى جدول. انقر الزر ‘Sort’ مرة أخرى لإضافة عملية فرز أخرى.

تُطبَّق عمليات الفرز بالترتيب الذي تظهر به في جزء الفرز (من الأعلى إلى الأسفل). ولإزالة عملية فرز، ما عليك سوى النقر على الزر ‘x’ بجوارها.

​ تصفية جدول

لتصفية جدول في SQL Console، افتح جدولًا وحدِّد زر ‘Filter’. وكما هو الحال مع الفرز، سيفتح هذا الزر قائمة تتيح لك ضبط عامل التصفية. يمكنك اختيار العمود الذي تريد التصفية بناءً عليه وتحديد المعايير المطلوبة. ويعرض SQL Console بذكاء خيارات تصفية تتوافق مع نوع البيانات الموجودة في العمود.

عندما تكون راضيًا عن عامل التصفية، يمكنك تحديد ‘Apply’ لتصفية بياناتك. كما يمكنك إضافة المزيد من عوامل التصفية كما هو موضح أدناه.

وكما في ميزة الفرز، انقر على الزر ‘x’ بجوار عامل التصفية لإزالته.

​ التصفية والفرز معًا

تتيح لك SQL Console تصفية جدول وفرزه في الوقت نفسه. للقيام بذلك، أضِف جميع عوامل التصفية وخيارات الفرز المطلوبة باستخدام الخطوات الموضحة أعلاه، ثم انقر على الزر ‘Apply’.

​ إنشاء استعلام من عوامل التصفية وعمليات الفرز

يمكن لـ SQL Console تحويل عمليات الفرز وعوامل التصفية مباشرةً إلى استعلامات بنقرة واحدة. ما عليك سوى تحديد زر ‘Create Query’ من شريط الأدوات، مع اختيار معلمات الفرز والتصفية التي تريدها. بعد النقر على ‘Create query’، ستُفتح علامة تبويب جديدة للاستعلام، تكون مُعبأة مسبقًا بأمر SQL المطابق للبيانات الموجودة في عرض الجدول.

عوامل التصفية وعمليات الفرز ليست مطلوبة عند استخدام ميزة ‘Create Query’.

يمكنك معرفة المزيد عن الاستعلام في SQL Console من خلال قراءة وثائق الاستعلام (link).

​ إنشاء استعلام وتشغيله

​ إنشاء استعلام

توجد طريقتان لإنشاء استعلام جديد في SQL Console.

انقر على زر ’+’

اختر زر ‘New Query’ من قائمة الاستعلامات في الشريط الجانبي الأيسر

​ تشغيل استعلام

لتشغيل استعلام، اكتب أمر SQL أو الأوامر المطلوبة في SQL Editor ثم انقر على زر ‘Run’ أو استخدم الاختصار cmd / ctrl + enter . ولكتابة عدة أوامر وتشغيلها بالتتابع، احرص على إضافة فاصلة منقوطة بعد كل أمر.

خيارات تنفيذ الاستعلام بشكل افتراضي، يؤدي النقر على زر التشغيل إلى تنفيذ جميع الأوامر الموجودة في SQL Editor. كما يوفّر SQL Console خيارين آخرين لتنفيذ الاستعلام:

تشغيل الأوامر المحددة

تشغيل الأمر عند موضع المؤشر

لتشغيل الأوامر المحددة، حدّد الأمر المطلوب أو مجموعة الأوامر المطلوبة ثم انقر على زر ‘Run’ (أو استخدم الاختصار cmd / ctrl + enter ). ويمكنك أيضًا اختيار ‘Run selected’ من القائمة السياقية الخاصة بـ SQL Editor (والتي تُفتح بالنقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان داخل المحرر) عند وجود تحديد.

يمكن تشغيل الأمر عند موضع المؤشر الحالي بإحدى الطريقتين التاليتين:

اختر ‘At Cursor’ من قائمة خيارات التشغيل الموسعة (أو استخدم اختصار لوحة المفاتيح المقابل cmd / ctrl + shift + enter

اختيار ‘Run at cursor’ من القائمة السياقية الخاصة بـ SQL Editor

سيومض الأمر الموجود عند موضع المؤشر باللون الأصفر عند تنفيذه.

​ إلغاء الاستعلام

أثناء تشغيل الاستعلام، سيحلّ الزر ‘Cancel’ محل الزر ‘Run’ في شريط أدوات محرر الاستعلامات. ما عليك سوى النقر على هذا الزر أو الضغط على Esc لإلغاء الاستعلام. ملاحظة: ستظل أي نتائج تم إرجاعها بالفعل ظاهرة بعد الإلغاء.

​ حفظ استعلام

يتيح لك حفظ الاستعلامات العثور عليها بسهولة لاحقًا ومشاركتها مع زملائك في الفريق. كما تتيح لك SQL Console تنظيم استعلاماتك في مجلدات.

لحفظ استعلام، ما عليك سوى النقر على زر “Save” الموجود مباشرةً بجوار زر “Run” في شريط الأدوات. أدخل الاسم المطلوب ثم انقر على “Save Query”.

سيؤدي استخدام الاختصار cmd / ctrl + s أيضًا إلى حفظ أي عمل في علامة تبويب الاستعلام الحالية.

بدلًا من ذلك، يمكنك تسمية الاستعلام وحفظه في الوقت نفسه بالنقر على “Untitled Query” في شريط الأدوات، ثم تعديل الاسم والضغط على Enter:

​ مشاركة الاستعلامات

يتيح لك SQL Console مشاركة الاستعلامات بسهولة مع أعضاء فريقك. ويدعم SQL Console أربعة مستويات وصول يمكن ضبطها على مستوى عام ولكل مستخدم على حدة:

المالك (يمكنه ضبط خيارات المشاركة)

وصول للكتابة

وصول للقراءة فقط

بدون وصول

بعد حفظ الاستعلام، انقر على زر “Share” في شريط الأدوات. ستظهر نافذة حوار تتضمن خيارات المشاركة:

لضبط وصول الاستعلام لجميع أعضاء المؤسسة الذين لديهم وصول إلى الخدمة، ما عليك سوى تعديل مُحدِّد مستوى الوصول في السطر العلوي:

بعد تطبيق ذلك، يمكن الآن لجميع أعضاء الفريق الذين لديهم وصول إلى SQL Console الخاص بالخدمة عرض الاستعلام (وتنفيذه).

لضبط وصول الاستعلام لأعضاء محددين، اختر عضو الفريق المطلوب من مُحدِّد “إضافة عضو فريق”:

بعد اختيار عضو الفريق، ينبغي أن يظهر سطر جديد يتضمن مُحدِّدًا لمستوى الوصول:

​ الوصول إلى الاستعلامات المشتركة

إذا تمت مشاركة استعلام معك، فسيظهر في علامة التبويب “Queries” في الشريط الجانبي الأيسر لـ SQL Console:

تحتوي الاستعلامات المحفوظة أيضًا على روابط دائمة، ما يعني أنه يمكنك إرسال روابط إلى الاستعلامات المشتركة وتلقيها وفتحها مباشرةً.

تُضاف قيم أي معلمات موجودة في الاستعلام تلقائيًا إلى عنوان URL الخاص بالاستعلام المحفوظ باعتبارها معلمات استعلام. على سبيل المثال، إذا كان الاستعلام يحتوي على المعلمتين {start_date: Date} و {end_date: Date} ، فقد يبدو الرابط الدائم كما يلي: https://console.clickhouse.cloud/services/:serviceId/console/query/:queryId?param_start_date=2015-01-01¶m_end_date=2016-01-01 .

​ ميزات الاستعلام المتقدمة

​ البحث في نتائج الاستعلام

بعد تنفيذ الاستعلام، يمكنك البحث بسرعة في مجموعة النتائج المُعادة باستخدام حقل البحث في جزء النتائج. تساعد هذه الميزة على معاينة نتائج عبارة WHERE إضافية، أو ببساطة التحقق من تضمين بيانات محددة في مجموعة النتائج. بعد إدخال قيمة في حقل البحث، سيُحدَّث جزء النتائج ويُرجِع السجلات التي تحتوي على حقل يطابق القيمة المُدخلة. في هذا المثال، سنبحث عن جميع حالات breakfast في جدول hackernews ضمن التعليقات التي تحتوي على ClickHouse (غير حساس لحالة الأحرف):

ملاحظة: سيُعاد أي حقل يطابق القيمة المُدخلة. على سبيل المثال، لا يطابق السجل الثالث في لقطة الشاشة أعلاه 'breakfast' في الحقل by ، لكن الحقل text يطابقها:

​ ضبط إعدادات ترقيم الصفحات

بشكل افتراضي، يعرض جزء نتائج الاستعلام جميع سجلات النتائج في صفحة واحدة. وبالنسبة إلى مجموعات النتائج الكبيرة، قد يكون من الأفضل تقسيم النتائج إلى صفحات لتسهيل عرضها. ويمكن إجراء ذلك باستخدام محدد ترقيم الصفحات في الزاوية السفلية اليمنى من جزء النتائج:

سيؤدي اختيار حجم الصفحة إلى تطبيق ترقيم الصفحات فورًا على مجموعة النتائج، وستظهر خيارات التنقل في منتصف تذييل جزء النتائج

​ تصدير بيانات نتائج الاستعلام

يمكن تصدير مجموعات نتائج الاستعلام بسهولة إلى تنسيق CSV مباشرةً من واجهة SQL Console. للقيام بذلك، افتح قائمة ••• على الجانب الأيمن من شريط أدوات جزء النتائج، ثم اختر ‘Download as CSV’.

​ عرض بيانات الاستعلام بصريًا

يسهل فهم بعض البيانات أكثر عند عرضها في شكل مخطط. يمكنك بسرعة إنشاء تصورات من بيانات نتائج الاستعلام مباشرةً من SQL Console ببضع نقرات فقط. على سبيل المثال، سنستخدم استعلامًا يحسب إحصاءات أسبوعية لرحلات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك:

SELECT toStartOfWeek(pickup_datetime) AS week , sum (total_amount) AS fare_total, sum (trip_distance) AS distance_total, count ( * ) AS trip_total FROM nyc_taxi GROUP BY 1 ORDER BY 1 ASC

من دون تصور، يصعب تفسير هذه النتائج. لنحوّلها إلى مخطط.

​ إنشاء المخططات

لبدء إنشاء التصور، حدِّد الخيار ‘Chart’ من شريط أدوات جزء نتائج الاستعلام. ستظهر لوحة إعدادات المخطط:

سنبدأ بإنشاء مخطط أعمدة بسيط يتتبع trip_total حسب week . وللقيام بذلك، سنسحب الحقل week إلى المحور السيني، والحقل trip_total إلى المحور الصادي:

تدعم معظم أنواع المخططات إضافة عدة حقول إلى المحاور الرقمية. وللتوضيح، سنسحب الحقل fare_total إلى المحور الصادي:

​ تخصيص المخططات

تدعم واجهة SQL Console عشرة أنواع من المخططات، ويمكن اختيارها من محدد نوع المخطط في لوحة إعدادات المخطط. على سبيل المثال، يمكننا بسهولة تغيير نوع المخطط السابق من Bar إلى Area:

تتوافق عناوين المخططات مع اسم الاستعلام الذي يوفّر البيانات. وسيؤدي تحديث اسم الاستعلام إلى تحديث عنوان المخطط أيضًا:

يمكن أيضًا ضبط عدد من خصائص المخططات الأكثر تقدمًا في قسم ‘Advanced’ من لوحة إعدادات المخطط. للبدء، سنضبط الإعدادات التالية:

العنوان الفرعي

عناوين المحاور

اتجاه التسميات للمحور x

سيُحدَّث المخطط وفقًا لذلك: