أحد الأسباب الرئيسية وراء أداء الاستعلامات العالي في ClickHouse هو كفاءة ضغط البيانات. فكلما قلّ حجم البيانات المخزنة على القرص، أصبحت الاستعلامات وعمليات insert أسرع بفضل تقليل الحمل الإضافي لعمليات I/O. كما أن البنية القائمة على الأعمدة في ClickHouse ترتّب البيانات المتشابهة جنبًا إلى جنب بطبيعتها، مما يتيح لخوارزميات الضغط وcodecs تقليص حجم البيانات بشكل كبير. ولتحقيق أقصى استفادة من مزايا الضغط هذه، من الضروري اختيار أنواع البيانات المناسبة بعناية.

تعتمد كفاءة الضغط في ClickHouse أساسًا على ثلاثة عوامل: ordering key، وأنواع البيانات، وcodecs، وجميعها تُحدَّد من خلال مخطط الجدول. ويسهم اختيار أنواع البيانات المثلى في تحقيق تحسينات فورية في كلٍّ من التخزين وأداء الاستعلامات.

يمكن لبعض الإرشادات البسيطة أن تُحسّن المخطط بشكل ملحوظ:

استخدم أنواعًا صارمة: اختر دائمًا نوع البيانات الصحيح للأعمدة. ينبغي أن تستخدم الحقول الرقمية وحقول التاريخ أنواعًا رقمية وأنواع تاريخ مناسبة بدلًا من أنواع String العامة. وهذا يضمن دلالات صحيحة لعمليات التصفية وaggregations.

تجنّب الأعمدة Nullable: تضيف الأعمدة Nullable حملًا إضافيًا من خلال الاحتفاظ بأعمدة منفصلة لتتبّع القيم null. لا تستخدم Nullable إلا إذا كان ذلك مطلوبًا صراحةً للتمييز بين الحالة الفارغة والحالة null. وبخلاف ذلك، فعادةً ما تكون القيم الافتراضية أو القيم المكافئة للصفر كافية. ولمزيد من المعلومات حول سبب وجوب تجنّب هذا النوع ما لم تكن هناك حاجة إليه، راجع تضيف الأعمدة Nullable حملًا إضافيًا من خلال الاحتفاظ بأعمدة منفصلة لتتبّع القيم null. لا تستخدم Nullable إلا إذا كان ذلك مطلوبًا صراحةً للتمييز بين الحالة الفارغة والحالة null. وبخلاف ذلك، فعادةً ما تكون القيم الافتراضية أو القيم المكافئة للصفر كافية. ولمزيد من المعلومات حول سبب وجوب تجنّب هذا النوع ما لم تكن هناك حاجة إليه، راجع تجنّب الأعمدة Nullable

قلّل precision الرقمية إلى الحد الأدنى: اختر الأنواع الرقمية ذات أقل عدد ممكن من البتات مع الحفاظ على استيعاب نطاق البيانات المتوقع. على سبيل المثال، فضّل اختر الأنواع الرقمية ذات أقل عدد ممكن من البتات مع الحفاظ على استيعاب نطاق البيانات المتوقع. على سبيل المثال، فضّل UInt16 بدلًا من Int32 إذا لم تكن القيم السالبة مطلوبة وكان النطاق يقع ضمن 0–65535.

حسّن precision التاريخ والوقت: اختر نوع التاريخ أو datetime الأقل دقة الذي يلبّي متطلبات الاستعلامات. استخدم Date أو Date32 للحقول التي تحتوي على التاريخ فقط، وفضّل DateTime على DateTime64 ما لم تكن دقة المللي ثانية أو أدق ضرورية.

استفد من LowCardinality والأنواع المتخصصة: بالنسبة إلى الأعمدة التي تحتوي على أقل من نحو 10,000 قيمة فريدة، استخدم أنواع LowCardinality لتقليل التخزين بشكل كبير عبر dictionary encoding. وبالمثل، استخدم FixedString فقط عندما تكون قيم العمود سلاسل ثابتة الطول تمامًا (مثل رموز البلدان أو العملات)، وفضّل أنواع Enum للأعمدة التي تحتوي على مجموعة محدودة من القيم الممكنة لتمكين تخزين فعّال والتحقق المدمج من صحة البيانات.

استخدم Enum للتحقق من صحة البيانات: يمكن استخدام النوع Enum لترميز الأنواع المعدودة بكفاءة. ويمكن أن تكون Enums إما 8 أو 16 بتًا، وذلك حسب عدد القيم الفريدة المطلوب تخزينها. فكّر في استخدامه إذا كنت بحاجة إلى التحقق المرتبط به عند وقت insert (ستُرفض القيم غير المعرّفة)، أو إذا كنت ترغب في تنفيذ استعلامات تستفيد من ترتيب طبيعي في قيم Enum، مثل تخيّل عمودًا للملاحظات يحتوي على ردود المستخدمين Enum(’:(’ = 1, ’:|’ = 2, ’:)’ = 3).

يوفّر ClickHouse أدوات مدمجة لتسهيل تحسين الأنواع. فعلى سبيل المثال، يمكن لاستدلال المخطط تحديد الأنواع المبدئية تلقائيًا. لنأخذ مجموعة بيانات Stack Overflow المتاحة علنًا بتنسيق Parquet. يوفّر إجراء استدلال بسيط للمخطط باستخدام الأمر DESCRIBE مخططًا مبدئيًا غير مُحسَّن.

يربط ClickHouse هذه القيم افتراضيًا بأنواع Nullable المكافئة. ويُفضَّل ذلك لأن المخطط يستند إلى عيّنة من الصفوف فقط.

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/*.parquet' ) SETTINGS describe_compact_output = 1

┌─name───────────────────────┬─type──────────────────────────────┐ │ Id │ Nullable(Int64) │ │ PostTypeId │ Nullable(Int64) │ │ AcceptedAnswerId │ Nullable(Int64) │ │ CreationDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │ │ Score │ Nullable(Int64) │ │ ViewCount │ Nullable(Int64) │ │ Body │ Nullable(String) │ │ OwnerUserId │ Nullable(Int64) │ │ OwnerDisplayName │ Nullable(String) │ │ LastEditorUserId │ Nullable(Int64) │ │ LastEditorDisplayName │ Nullable(String) │ │ LastEditDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │ │ LastActivityDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │ │ Title │ Nullable(String) │ │ Tags │ Nullable(String) │ │ AnswerCount │ Nullable(Int64) │ │ CommentCount │ Nullable(Int64) │ │ FavoriteCount │ Nullable(Int64) │ │ ContentLicense │ Nullable(String) │ │ ParentId │ Nullable(String) │ │ CommunityOwnedDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │ │ ClosedDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │ └────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 22 rows in set. Elapsed: 0.130 sec.

لاحظ أننا نستخدم أدناه نمط glob ‏*.parquet لقراءة جميع الملفات في المجلد stackoverflow/parquet/posts.

بتطبيق قواعدنا البسيطة المبكرة على جدول posts، يمكننا تحديد النوع الأمثل لكل عمود:

العمود هل هو رقمي الحد الأدنى، الحد الأقصى القيم الفريدة القيم الفارغة تعليق النوع المُحسَّن PostTypeId نعم 1, 8 8 لا Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8) AcceptedAnswerId نعم 0, 78285170 12282094 نعم ميّز بين NULL والقيمة 0 UInt32 CreationDate لا 2008-07-31 21:42:52.667000000, 2024-03-31 23:59:17.697000000 * لا لا حاجة إلى دقة المللي ثانية، استخدم DateTime DateTime Score نعم -217, 34970 3236 لا Int32 ViewCount نعم 2, 13962748 170867 لا UInt32 Body لا - * لا String OwnerUserId نعم -1, 4056915 6256237 نعم Int32 OwnerDisplayName لا - 181251 نعم اعتبر NULL سلسلة فارغة String LastEditorUserId نعم -1, 9999993 1104694 نعم 0 قيمة غير مستخدمة ويمكن استخدامها لتمثيل nulls Int32 LastEditorDisplayName لا * 70952 نعم اعتبر NULL سلسلة فارغة. تم اختبار LowCardinality ولم يحقق أي فائدة String LastEditDate لا 2008-08-01 13:24:35.051000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000 - لا لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime DateTime LastActivityDate لا 2008-08-01 12:19:17.417000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000 * لا لا حاجة إلى دقة المللي ثانية، استخدم DateTime DateTime Title لا - * لا اعتبار Null كسلسلة فارغة String الوسوم لا - * لا اعتبار Null كسلسلة فارغة String AnswerCount نعم 0, 518 216 لا اعتبر Null و0 متساويين UInt16 CommentCount نعم 0, 135 100 لا اعتبر NULL و0 متماثلين UInt8 FavoriteCount نعم 0, 225 6 نعم اعتبر NULL و0 متساويين UInt8 ContentLicense لا - 3 لا يقدّم LowCardinality أداءً أفضل من FixedString LowCardinality(String) ParentId لا * 20696028 نعم اعتبر NULL سلسلة نصية فارغة String CommunityOwnedDate لا 2008-08-12 04:59:35.017000000, 2024-04-01 05:36:41.380000000 - نعم يمكن اعتماد القيمة الافتراضية 1970-01-01 للقيم NULL. لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime DateTime ClosedDate لا 2008-09-04 20:56:44, 2024-04-06 18:49:25.393000000 * نعم يُراعى استخدام القيمة الافتراضية 1970-01-01 لقيم NULL. لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime DateTime

نصيحة يعتمد تحديد النوع المناسب لعمودٍ ما على فهم نطاقه العددي وعدد القيم الفريدة فيه. للعثور على النطاق في جميع الأعمدة وعدد القيم المتميزة، يمكنك استخدام الاستعلام البسيط SELECT * APPLY min, * APPLY max, * APPLY uniq FROM table FORMAT Vertical . نوصي بتنفيذ ذلك على مجموعة فرعية أصغر من البيانات، لأن ذلك قد يكون مكلفًا.

ينتج عن ذلك المخطط المُحسَّن التالي (من حيث الأنواع):

CREATE TABLE posts ( Id Int32, PostTypeId Enum( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), AcceptedAnswerId UInt32, CreationDate DateTime , Score Int32, ViewCount UInt32, Body String, OwnerUserId Int32, OwnerDisplayName String, LastEditorUserId Int32, LastEditorDisplayName String, LastEditDate DateTime , LastActivityDate DateTime , Title String, Tags String, AnswerCount UInt16, CommentCount UInt8, FavoriteCount UInt8, ContentLicense LowCardinality(String), ParentId String, CommunityOwnedDate DateTime , ClosedDate DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()

​ تجنب الأعمدة من النوع Nullable

Nullable(String) ) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع UInt8 . ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات. Nullable column (مثل) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع. ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات.

لتجنّب الأعمدة Nullable ، يُنصح بتعيين قيمة افتراضية لهذا العمود. على سبيل المثال، بدلًا من:

CREATE TABLE default . sample ( `x` Int8, `y` Nullable(Int8) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

استخدم

CREATE TABLE default .sample2 ( `x` Int8, `y` Int8 DEFAULT 0 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY x

راعِ حالة الاستخدام لديك؛ فقد لا تكون القيمة الافتراضية مناسبة.