- استخدم أنواعًا صارمة: اختر دائمًا نوع البيانات الصحيح للأعمدة. ينبغي أن تستخدم الحقول الرقمية وحقول التاريخ أنواعًا رقمية وأنواع تاريخ مناسبة بدلًا من أنواع String العامة. وهذا يضمن دلالات صحيحة لعمليات التصفية وaggregations.
- تجنّب الأعمدة Nullable: تضيف الأعمدة Nullable حملًا إضافيًا من خلال الاحتفاظ بأعمدة منفصلة لتتبّع القيم null. لا تستخدم Nullable إلا إذا كان ذلك مطلوبًا صراحةً للتمييز بين الحالة الفارغة والحالة null. وبخلاف ذلك، فعادةً ما تكون القيم الافتراضية أو القيم المكافئة للصفر كافية. ولمزيد من المعلومات حول سبب وجوب تجنّب هذا النوع ما لم تكن هناك حاجة إليه، راجع تجنّب الأعمدة Nullable.
- قلّل precision الرقمية إلى الحد الأدنى: اختر الأنواع الرقمية ذات أقل عدد ممكن من البتات مع الحفاظ على استيعاب نطاق البيانات المتوقع. على سبيل المثال، فضّل UInt16 بدلًا من Int32 إذا لم تكن القيم السالبة مطلوبة وكان النطاق يقع ضمن 0–65535.
- حسّن precision التاريخ والوقت: اختر نوع التاريخ أو datetime الأقل دقة الذي يلبّي متطلبات الاستعلامات. استخدم Date أو Date32 للحقول التي تحتوي على التاريخ فقط، وفضّل DateTime على DateTime64 ما لم تكن دقة المللي ثانية أو أدق ضرورية.
- استفد من LowCardinality والأنواع المتخصصة: بالنسبة إلى الأعمدة التي تحتوي على أقل من نحو 10,000 قيمة فريدة، استخدم أنواع LowCardinality لتقليل التخزين بشكل كبير عبر dictionary encoding. وبالمثل، استخدم FixedString فقط عندما تكون قيم العمود سلاسل ثابتة الطول تمامًا (مثل رموز البلدان أو العملات)، وفضّل أنواع Enum للأعمدة التي تحتوي على مجموعة محدودة من القيم الممكنة لتمكين تخزين فعّال والتحقق المدمج من صحة البيانات.
- استخدم Enum للتحقق من صحة البيانات: يمكن استخدام النوع Enum لترميز الأنواع المعدودة بكفاءة. ويمكن أن تكون Enums إما 8 أو 16 بتًا، وذلك حسب عدد القيم الفريدة المطلوب تخزينها. فكّر في استخدامه إذا كنت بحاجة إلى التحقق المرتبط به عند وقت insert (ستُرفض القيم غير المعرّفة)، أو إذا كنت ترغب في تنفيذ استعلامات تستفيد من ترتيب طبيعي في قيم Enum، مثل تخيّل عمودًا للملاحظات يحتوي على ردود المستخدمين Enum(’:(’ = 1, ’:|’ = 2, ’:)’ = 3).
يوفّر ClickHouse أدوات مدمجة لتسهيل تحسين الأنواع. فعلى سبيل المثال، يمكن لاستدلال المخطط تحديد الأنواع المبدئية تلقائيًا. لنأخذ مجموعة بيانات Stack Overflow المتاحة علنًا بتنسيق Parquet. يوفّر إجراء استدلال بسيط للمخطط باستخدام الأمر
مثال
DESCRIBE مخططًا مبدئيًا غير مُحسَّن.
يربط ClickHouse هذه القيم افتراضيًا بأنواع Nullable المكافئة. ويُفضَّل ذلك لأن المخطط يستند إلى عيّنة من الصفوف فقط.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/*.parquet')
SETTINGS describe_compact_output = 1
┌─name───────────────────────┬─type──────────────────────────────┐
│ Id │ Nullable(Int64) │
│ PostTypeId │ Nullable(Int64) │
│ AcceptedAnswerId │ Nullable(Int64) │
│ CreationDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │
│ Score │ Nullable(Int64) │
│ ViewCount │ Nullable(Int64) │
│ Body │ Nullable(String) │
│ OwnerUserId │ Nullable(Int64) │
│ OwnerDisplayName │ Nullable(String) │
│ LastEditorUserId │ Nullable(Int64) │
│ LastEditorDisplayName │ Nullable(String) │
│ LastEditDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │
│ LastActivityDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │
│ Title │ Nullable(String) │
│ Tags │ Nullable(String) │
│ AnswerCount │ Nullable(Int64) │
│ CommentCount │ Nullable(Int64) │
│ FavoriteCount │ Nullable(Int64) │
│ ContentLicense │ Nullable(String) │
│ ParentId │ Nullable(String) │
│ CommunityOwnedDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │
│ ClosedDate │ Nullable(DateTime64(3, 'UTC')) │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
22 rows in set. Elapsed: 0.130 sec.
بتطبيق قواعدنا البسيطة المبكرة على جدول posts، يمكننا تحديد النوع الأمثل لكل عمود:
لاحظ أننا نستخدم أدناه نمط glob *.parquet لقراءة جميع الملفات في المجلد stackoverflow/parquet/posts.
|العمود
|هل هو رقمي
|الحد الأدنى، الحد الأقصى
|القيم الفريدة
|القيم الفارغة
|تعليق
|النوع المُحسَّن
PostTypeId
|نعم
|1, 8
|8
|لا
Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8)
AcceptedAnswerId
|نعم
|0, 78285170
|12282094
|نعم
|ميّز بين NULL والقيمة 0
|UInt32
CreationDate
|لا
|2008-07-31 21:42:52.667000000, 2024-03-31 23:59:17.697000000
|*
|لا
|لا حاجة إلى دقة المللي ثانية، استخدم DateTime
|DateTime
Score
|نعم
|-217, 34970
|3236
|لا
|Int32
ViewCount
|نعم
|2, 13962748
|170867
|لا
|UInt32
Body
|لا
|-
|*
|لا
|String
OwnerUserId
|نعم
|-1, 4056915
|6256237
|نعم
|Int32
OwnerDisplayName
|لا
|-
|181251
|نعم
|اعتبر NULL سلسلة فارغة
|String
LastEditorUserId
|نعم
|-1, 9999993
|1104694
|نعم
|0 قيمة غير مستخدمة ويمكن استخدامها لتمثيل nulls
|Int32
LastEditorDisplayName
|لا
|*
|70952
|نعم
|اعتبر NULL سلسلة فارغة. تم اختبار LowCardinality ولم يحقق أي فائدة
|String
LastEditDate
|لا
|2008-08-01 13:24:35.051000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000
|-
|لا
|لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime
|DateTime
LastActivityDate
|لا
|2008-08-01 12:19:17.417000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000
|*
|لا
|لا حاجة إلى دقة المللي ثانية، استخدم DateTime
|DateTime
Title
|لا
|-
|*
|لا
|اعتبار Null كسلسلة فارغة
|String
الوسوم
|لا
|-
|*
|لا
|اعتبار Null كسلسلة فارغة
|String
AnswerCount
|نعم
|0, 518
|216
|لا
|اعتبر Null و0 متساويين
|UInt16
CommentCount
|نعم
|0, 135
|100
|لا
|اعتبر NULL و0 متماثلين
|UInt8
FavoriteCount
|نعم
|0, 225
|6
|نعم
|اعتبر NULL و0 متساويين
|UInt8
ContentLicense
|لا
|-
|3
|لا
|يقدّم LowCardinality أداءً أفضل من FixedString
|LowCardinality(String)
ParentId
|لا
|*
|20696028
|نعم
|اعتبر NULL سلسلة نصية فارغة
|String
CommunityOwnedDate
|لا
|2008-08-12 04:59:35.017000000, 2024-04-01 05:36:41.380000000
|-
|نعم
|يمكن اعتماد القيمة الافتراضية 1970-01-01 للقيم NULL. لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime
|DateTime
ClosedDate
|لا
|2008-09-04 20:56:44, 2024-04-06 18:49:25.393000000
|*
|نعم
|يُراعى استخدام القيمة الافتراضية 1970-01-01 لقيم NULL. لا حاجة إلى دقة الملّي ثانية، استخدم DateTime
|DateTime
ينتج عن ذلك المخطط المُحسَّن التالي (من حيث الأنواع):
نصيحةيعتمد تحديد النوع المناسب لعمودٍ ما على فهم نطاقه العددي وعدد القيم الفريدة فيه. للعثور على النطاق في جميع الأعمدة وعدد القيم المتميزة، يمكنك استخدام الاستعلام البسيط
SELECT * APPLY min, * APPLY max, * APPLY uniq FROM table FORMAT Vertical. نوصي بتنفيذ ذلك على مجموعة فرعية أصغر من البيانات، لأن ذلك قد يكون مكلفًا.
CREATE TABLE posts
(
Id Int32,
PostTypeId Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5,
'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8),
AcceptedAnswerId UInt32,
CreationDate DateTime,
Score Int32,
ViewCount UInt32,
Body String,
OwnerUserId Int32,
OwnerDisplayName String,
LastEditorUserId Int32,
LastEditorDisplayName String,
LastEditDate DateTime,
LastActivityDate DateTime,
Title String,
Tags String,
AnswerCount UInt16,
CommentCount UInt8,
FavoriteCount UInt8,
ContentLicense LowCardinality(String),
ParentId String,
CommunityOwnedDate DateTime,
ClosedDate DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
تجنب الأعمدة من النوع Nullable
Nullable column (مثل
Nullable(String)) ينشئ عمودًا منفصلًا من النوع
UInt8. ويجب معالجة هذا العمود الإضافي في كل مرة يتعامل فيها المستخدم مع عمود Nullable. ويؤدي ذلك إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية، كما يؤثر سلبًا في الأداء في معظم الحالات.
لتجنّب الأعمدة
Nullable، يُنصح بتعيين قيمة افتراضية لهذا العمود. على سبيل المثال، بدلًا من:
استخدم
CREATE TABLE default.sample
(
`x` Int8,
`y` Nullable(Int8)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x
راعِ حالة الاستخدام لديك؛ فقد لا تكون القيمة الافتراضية مناسبة.
CREATE TABLE default.sample2
(
`x` Int8,
`y` Int8 DEFAULT 0
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY x