إعدادات التوزيعات مفتوحة المصدر
إذا كنت تستخدم الكل في واحد أو HyperDX فقط أو الوضع المحلي، فيكفي تمرير الإعداد المطلوب عبر متغير بيئة، مثلًا.
Docker
docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
إذا كنت تستخدم دليل النشر الخاص بـ Docker Compose، فيمكن استخدام ملف
Docker Compose
.env لتعديل الإعدادات.
بدلًا من ذلك، يمكنك استبدال الإعدادات صراحةً في ملف
docker-compose.yaml، على سبيل المثال.
مثال:
services:
app:
environment:
HYPERDX_API_KEY: ${HYPERDX_API_KEY}
HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL}
# ... other settings
Helm
يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام وسيطات
تخصيص القيم (اختياري)
--set، على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، عدّل ملف
helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \
--set replicaCount=2 \
--set resources.limits.cpu=500m \
--set resources.limits.memory=512Mi \
--set resources.requests.cpu=250m \
--set resources.requests.memory=256Mi \
--set ingress.enabled=true \
--set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \
--set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \
--set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \
--set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \
--set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \
--set env[0].value=abc
values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال على التهيئة:
helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
env:
- name: CLICKHOUSE_USER
value: abc
تطبيق ClickStack UI (HyperDX)
تعتمد واجهة ClickStack UI على أن يحدد المستخدم مصدرًا لكل نوع/ركيزة من أنواع بيانات Observability:
إعدادات مصدر البيانات
Logs
Traces
Metrics
Sessions
Team Settings -> Sources، كما هو موضح أدناه للسجلات:
يتطلب كل مصدر من هذه المصادر تحديد جدول واحد على الأقل عند الإنشاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمدة التي تتيح لـ HyperDX الاستعلام عن البيانات.
إذا كنت تستخدم مخطط OpenTelemetry (OTel) الافتراضي المرفق مع ClickStack، فيمكن استنتاج هذه الأعمدة تلقائيًا لكل مصدر. أما عند تعديل المخطط أو استخدام مخطط مخصص، فيجب على المستخدمين تحديد هذه التعيينات وتحديثها.
الإعدادات التالية متاحة لكل مصدر:
المخطط الافتراضي لـ ClickHouse المرفق مع ClickStack هو المخطط الذي ينشئه ClickHouse exporter for the OTel collector. وتتوافق أسماء هذه الأعمدة مع مواصفة OTel الرسمية الموثقة هنا.
السجلات
|Setting
|Description
|Required
|Inferred in Default Schema
|Inferred Value
Name
|اسم المصدر.
|نعم
|لا
|–
Section
|تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر.
|لا
|لا
|–
Server Connection
|اسم اتصال الخادم.
|نعم
|لا
Default
Database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse.
|نعم
|نعم
default
Table
|اسم الجدول الهدف. اضبطه على
otel_logs إذا كان المخطط الافتراضي مستخدمًا.
|نعم
|لا
Timestamp Column
|عمود DateTime أو تعبير يكون جزءًا من المفتاح الأساسي لديك.
|نعم
|نعم
TimestampTime
Default Select
|الأعمدة المعروضة في نتائج البحث الافتراضية.
|نعم
|نعم
Timestamp,
ServiceName,
SeverityText,
Body
Service Name Expression
|تعبير أو عمود لاسم الخدمة.
|نعم
|نعم
ServiceName
Log Level Expression
|تعبير أو عمود لمستوى السجل.
|نعم
|نعم
SeverityText
Body Expression
|تعبير أو عمود لرسالة السجل.
|نعم
|نعم
Body
Log Attributes Expression
|تعبير أو عمود لسمات السجل المخصصة.
|نعم
|نعم
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|تعبير أو عمود للسمات على مستوى المورد.
|نعم
|نعم
ResourceAttributes
Displayed Timestamp Column
|عمود الطابع الزمني المستخدم للعرض في UI.
|نعم
|نعم
ResourceAttributes
Correlated Metric Source
|مصدر مقاييس مرتبط (مثل مقاييس HyperDX).
|لا
|لا
|–
Correlated Trace Source
|مصدر تتبّع مرتبط (مثل تتبعات HyperDX).
|لا
|لا
|–
Trace Id Expression
|تعبير أو عمود يُستخدم لاستخراج trace ID.
|نعم
|نعم
TraceId
Span Id Expression
|تعبير أو عمود يُستخدم لاستخراج span ID.
|نعم
|نعم
SpanId
Implicit Column Expression
|العمود المستخدم في full-text search إذا لم يتم تحديد أي حقل (بنمط Lucene). ويكون عادةً log body.
|نعم
|نعم
Body
Highlighted Attributes
|تعبيرات أو أعمدة تُعرض عند فتح تفاصيل السجل. ستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط.
|لا
|لا
|–
Highlighted Trace Attributes
|تعبيرات أو أعمدة تُستخرج من كل سجل في trace، وتُعرض فوق trace waterfall. ستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط.
|لا
|لا
|–
التتبعات
|الإعداد
|الوصف
|مطلوب
|يُستدل عليه في المخطط الافتراضي
|القيمة المُستدل عليها
Name
|اسم المصدر.
|نعم
|لا
|–
Section
|تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر.
|لا
|لا
|–
Server Connection
|اسم اتصال الخادم.
|نعم
|لا
Default
Database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse.
|نعم
|نعم
default
Table
|اسم الجدول الهدف. اضبطه على
otel_traces إذا كنت تستخدم المخطط الافتراضي.
|نعم
|نعم
|-
Timestamp Column
|عمود DateTime أو تعبير يكون جزءًا من المفتاح الأساسي.
|نعم
|نعم
Timestamp
Timestamp
|اسم مستعار لـ
Timestamp Column.
|نعم
|نعم
Timestamp
Default Select
|الأعمدة التي تظهر في نتائج البحث الافتراضية.
|نعم
|نعم
Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName
Duration Expression
|تعبير لحساب مدة الـ span.
|نعم
|نعم
Duration
Duration Precision
|دقة تعبير المدة (مثل النانوثانية أو الميكروثانية).
|نعم
|نعم
|ns
Trace Id Expression
|تعبير أو عمود لمعرّفات التتبّع.
|نعم
|نعم
TraceId
Span Id Expression
|تعبير أو عمود لمعرّفات الـ span.
|نعم
|نعم
SpanId
Parent Span Id Expression
|تعبير أو عمود لمعرّفات الـ span الأصلية.
|نعم
|نعم
ParentSpanId
Span Name Expression
|تعبير أو عمود لأسماء الـ span.
|نعم
|نعم
SpanName
Span Kind Expression
|تعبير أو عمود لنوع الـ span (مثل client أو server).
|نعم
|نعم
SpanKind
Correlated Log Source
|اختياري. مصدر سجلات مرتبط (مثل HyperDX logs).
|لا
|لا
|–
Correlated Session Source
|اختياري. مصدر جلسة مرتبط.
|لا
|لا
|–
Correlated Metric Source
|اختياري. مصدر مقاييس مرتبط (مثل HyperDX metrics).
|لا
|لا
|–
Status Code Expression
|تعبير لرمز حالة الـ span.
|نعم
|نعم
StatusCode
Status Message Expression
|تعبير لرسالة حالة الـ span.
|نعم
|نعم
StatusMessage
Service Name Expression
|تعبير أو عمود لاسم الخدمة.
|نعم
|نعم
ServiceName
Resource Attributes Expression
|تعبير أو عمود للسمات على مستوى المورد.
|نعم
|نعم
ResourceAttributes
Event Attributes Expression
|تعبير أو عمود لسمات الأحداث.
|نعم
|نعم
SpanAttributes
Span Events Expression
|تعبير لاستخراج أحداث الـ span. ويكون عادةً عمودًا من النوع
Nested. يتيح ذلك عرض تتبعات المكدس للاستثناءات باستخدام SDKS اللغوية المدعومة.
|نعم
|نعم
Events
Implicit Column Expression
|العمود المستخدم للبحث النصي الكامل إذا لم يُحدَّد حقل (بنمط Lucene). ويكون عادةً متن السجل.
|نعم
|نعم
SpanName
Highlighted Attributes
|تعبيرات أو أعمدة تُعرض عند فتح تفاصيل الـ span. وستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط.
|لا
|لا
|–
Highlighted Trace Attributes
|تعبيرات أو أعمدة تُستخرج من كل span في التتبّع، وتُعرض فوق trace waterfall. وستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط.
|لا
|لا
|–
المقاييس
|الإعداد
|الوصف
|مطلوب
|يُستدل عليه في المخطط الافتراضي
|القيمة المستدل عليها
Name
|اسم المصدر.
|نعم
|لا
|–
Section
|تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر.
|لا
|لا
|–
Server Connection
|اسم اتصال الخادم.
|نعم
|لا
Default
Database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse.
|نعم
|نعم
default
Gauge Table
|الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Gauge.
|نعم
|لا
otel_metrics_gauge
Histogram Table
|الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Histogram.
|نعم
|لا
otel_metrics_histogram
Sum Table
|الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Sum (عداد).
|نعم
|لا
otel_metrics_sum
Correlated Log Source
|اختياري. مصدر السجلات المرتبط (مثل سجلات HyperDX).
|لا
|لا
|–
الجلسات
|الإعداد
|الوصف
|مطلوب
|مُستنتج في المخطط الافتراضي
|القيمة المُستنتجة
Name
|اسم المصدر.
|نعم
|لا
|–
Section
|تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في قسم واحد معًا، ويطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر.
|لا
|لا
|–
Server Connection
|اسم اتصال الخادم.
|نعم
|لا
Default
Database
|اسم قاعدة بيانات ClickHouse.
|نعم
|نعم
default
Table
|الجدول الهدف لبيانات الجلسات. اسم الجدول الهدف. اضبطه على
hyperdx_sessions إذا كنت تستخدم المخطط الافتراضي.
|نعم
|نعم
|-
Timestamp Column
|عمود
DateTime أو تعبير يشكّل جزءًا من المفتاح الأساسي لديك.
|نعم
|نعم
TimestampTime
Log Attributes Expression
|تعبير لاستخراج السمات على مستوى السجل من بيانات الجلسات.
|نعم
|نعم
LogAttributes
LogAttributes
|اسم مستعار أو مرجع حقل يُستخدم لتخزين سمات السجل.
|نعم
|نعم
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|تعبير لاستخراج البيانات الوصفية على مستوى المورد.
|نعم
|نعم
ResourceAttributes
Correlated Trace Source
|اختياري. مصدر تتبّع مرتبط لترابط الجلسات.
|لا
|لا
|–
Implicit Column Expression
|العمود المستخدم في البحث النصي الكامل عند عدم تحديد حقل (على سبيل المثال، تحليل الاستعلامات على نمط Lucene).
|نعم
|نعم
Body
يمكن تهيئة Highlighted Attributes وHighlighted Trace Attributes في مصادر بيانات السجلات والتتبّعات.
Highlighted Attributes
- Highlighted Attributes هي أعمدة أو تعبيرات تُعرض لكل سجل أو
spanعند عرض تفاصيل السجل أو
span.
- Highlighted Trace Attributes هي أعمدة أو تعبيرات يتم الاستعلام عنها من كل سجل أو
spanضمن تتبّع، وتُعرض فوق trace waterfall.
span:
يؤدي النقر على سمة إلى إتاحة خيارات لاستخدامها كقيمة بحث. وإذا تم توفير تعبير Lucene اختياري في تهيئة السمة، فسيُستخدم تعبير Lucene للبحث بدلًا من تعبير SQL.
لتمكين الربط الكامل بين المصادر في ClickStack، يجب عليك تكوين مصادر مرتبطة للسجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات. يتيح ذلك لـ HyperDX ربط البيانات ذات الصلة وتوفير سياق غني عند عرض الأحداث.
Logs: يمكن ربطها بالتتبعات والمقاييس.
Traces: يمكن ربطها بالسجلات والجلسات والمقاييس.
Metrics: يمكن ربطها بالسجلات.
Sessions: يمكن ربطها بالتتبعات.
إعدادات تكوين التطبيق
HyperDX في ClickHouse Cloudلا يمكن تعديل هذه الإعدادات عند إدارة HyperDX في ClickHouse Cloud.
-
HYPERDX_API_KEY
- القيمة الافتراضية: None (مطلوب)
- الوصف: مفتاح المصادقة لواجهة برمجة تطبيقات HyperDX.
- إرشادات:
- مطلوب للقياس عن بُعد وتسجيل السجلات
- في بيئة التطوير المحلية، يمكن أن تكون أي قيمة غير فارغة
- في بيئة الإنتاج، استخدم مفتاحًا آمنًا وفريدًا
- يمكن الحصول عليه من صفحة إعدادات الفريق بعد إنشاء الحساب
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- الافتراضي:
info
- الوصف: يحدّد مستوى تفصيل التسجيل.
- الخيارات:
debug,
info,
warn,
error
- الإرشادات:
- استخدم
debugلاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل
- استخدم
infoللتشغيل العادي
- استخدم
warnأو
errorفي بيئة الإنتاج لتقليل حجم السجلات
- الافتراضي:
-
HYPERDX_API_PORT
- القيمة الافتراضية:
8000
- الوصف: المنفذ الخاص بخادم واجهة برمجة تطبيقات HyperDX.
- إرشادات:
- تأكد من أن هذا المنفذ متاح على المضيف لديك
- غيّره إذا كان لديك تعارض في المنافذ
- يجب أن يتطابق مع المنفذ المحدد في إعدادات عميل واجهة برمجة التطبيقات لديك
- القيمة الافتراضية:
-
HYPERDX_APP_PORT
- القيمة الافتراضية:
8000
- الوصف: المنفذ الخاص بتطبيق HyperDX للواجهة الأمامية.
- إرشادات:
- تأكد من أن هذا المنفذ متاح على جهازك المضيف
- غيّره إذا كان هناك تضارب في المنافذ
- يجب أن يكون متاحًا للوصول من متصفحك
- القيمة الافتراضية:
-
HYPERDX_APP_URL
- القيمة الافتراضية:
http://localhost
- الوصف: عنوان URL الأساسي لتطبيق الواجهة الأمامية.
- الإرشادات:
- اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج
- ضمّن البروتوكول (http/https)
- لا تُضمّن الشرطة المائلة اللاحقة
- القيمة الافتراضية:
-
MONGO_URI
- القيمة الافتراضية:
mongodb://db:27017/hyperdx
- الوصف: سلسلة connection خاصة بـ MongoDB.
- الإرشادات:
- استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker
- في بيئة production، استخدم سلسلة connection آمنة
- أدرِج authentication إذا كان مطلوبًا
- مثال:
mongodb://user:pass@host:port/db
- القيمة الافتراضية:
-
MINER_API_URL
- الافتراضي:
http://miner:5123
- الوصف: عنوان URL لخدمة استخراج أنماط السجل.
- إرشادات:
- استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker.
- اضبطه على عنوان URL لخدمة
minerفي بيئة الإنتاج.
- يجب أن تكون خدمة واجهة برمجة التطبيقات قادرة على الوصول إليه.
- الافتراضي:
-
FRONTEND_URL
- الافتراضي:
http://localhost:3000
- الوصف: عنوان URL لتطبيق الواجهة الأمامية.
- الإرشادات:
- استخدم القيمة الافتراضية في بيئة التطوير المحلي
- اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج
- يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة واجهة برمجة التطبيقات
- الافتراضي:
-
OTEL_SERVICE_NAME
- الافتراضي:
hdx-oss-api
- الوصف: اسم الخدمة المستخدم لأغراض الرصد في OpenTelemetry.
- إرشادات:
- استخدم اسمًا وصفيًا لخدمة HyperDX الخاصة بك. ينطبق ذلك إذا كانت HyperDX تُجري الرصد الذاتي.
- يساعد في تمييز خدمة HyperDX ضمن بيانات الرصد
- الافتراضي:
-
NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
- الافتراضي:
http://localhost:4318
- الوصف: نقطة نهاية جامع OpenTelemetry.
- الإرشادات:
- ذو صلة بالإعداد الذاتي لـ HyperDX.
- استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي
- اضبطه على عنوان URL الخاص بجامعك في بيئة production
- يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة HyperDX الخاصة بك
- الافتراضي:
-
USAGE_STATS_ENABLED
- الافتراضي:
true
- الوصف: يفعّل أو يعطّل جمع إحصاءات الاستخدام.
- إرشادات:
- اضبطه على
falseلتعطيل تتبّع الاستخدام
- مفيد لعمليات النشر التي تتطلّب مراعاة الخصوصية
- القيمة الافتراضية هي
trueللمساعدة في تحسين المنتج
- الافتراضي:
-
IS_OSS
- الافتراضي:
true
- الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في وضع OSS.
- إرشادات:
- اتركه على
trueلعمليات النشر مفتوحة المصدر
- اضبطه على
falseلعمليات النشر المؤسسية
- يؤثر في توفر الميزات
- الافتراضي:
-
IS_LOCAL_MODE
- الافتراضي:
false
- الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في الوضع المحلي.
- الإرشادات:
- اضبطه على
trueللتطوير المحلي
- يعطّل بعض ميزات بيئة الإنتاج
- مفيد للاختبار والتطوير
- الافتراضي:
-
EXPRESS_SESSION_SECRET
- الافتراضي:
hyperdx is cool 👋
- الوصف: سرّ لإدارة جلسات Express.
- إرشادات:
- غيّره في بيئة production
- استخدم سلسلة قوية وعشوائية
- حافظ على سريته وأمانه
- الافتراضي:
-
ENABLE_SWAGGER
- القيمة الافتراضية:
false
- الوصف: يفعّل أو يعطّل وثائق Swagger لواجهة برمجة التطبيقات.
- الإرشادات:
- اضبطه على
trueلتمكين وثائق واجهة برمجة التطبيقات
- مفيد للتطوير والاختبار
- عطّله في بيئة الإنتاج
- القيمة الافتراضية:
-
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
- الافتراضي:
false
- الوصف: يفعّل الدعم التجريبي لنوع JSON في HyperDX. راجع أيضًا
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARGلتمكين دعم JSON في OTel collector.
- إرشادات:
- يفعّل ميزة تجريبية. لا يُنصح بمخططات JSON-typed schemas لأعباء عمل observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للاطّلاع على المقارنة ومعرفة الحالات المناسبة لكلٍّ منهما.
- اضبط القيمة على
trueلتمكين دعم JSON في ClickStack UI.
- الافتراضي:
راجع “ClickStack OpenTelemetry Collector” لمزيد من التفاصيل.
مجمّع OpenTelemetry
-
CLICKHOUSE_ENDPOINT
- الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فستُضبط هذه القيمة على ClickHouse instance المدمجة.
- الوصف: عنوان URL عبر HTTPS لـ ClickHouse instance التي ستُصدَّر إليها بيانات telemetry.
- إرشادات:
- يجب أن يكون endpoint كاملاً عبر HTTPS ويتضمن المنفذ (على سبيل المثال:
https://clickhouse.example.com:8443)
- هذا الإعداد مطلوب لكي يتمكن المجمّع من إرسال البيانات إلى ClickHouse
- يجب أن يكون endpoint كاملاً عبر HTTPS ويتضمن المنفذ (على سبيل المثال:
-
CLICKHOUSE_USER
- الافتراضي:
default
- الوصف: اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع ClickHouse instance.
- إرشادات:
- تأكد من أن المستخدم لديه أذونات
INSERTو
CREATE TABLE
- يُنصح بإنشاء مستخدم مخصص لعملية الاستيعاب
- تأكد من أن المستخدم لديه أذونات
- الافتراضي:
-
CLICKHOUSE_PASSWORD
- الافتراضي: None (مطلوب إذا كانت authentication مفعّلة)
- الوصف: كلمة المرور لمستخدم ClickHouse المحدد.
- إرشادات:
- تكون مطلوبة إذا كانت user account تحتوي على كلمة مرور معيّنة
- خزّنها بأمان باستخدام secrets في بيئات production
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- الافتراضي:
info
- الوصف: مستوى تفصيل السجل للمجمّع.
- إرشادات:
- يقبل قيماً مثل
debugو
infoو
warnو
error
- استخدم
debugأثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- يقبل قيماً مثل
- الافتراضي:
-
OPAMP_SERVER_URL
- الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فتشير هذه القيمة إلى HyperDX instance المنشورة.
- الوصف: عنوان URL لخادم OpAMP المستخدم لإدارة المجمّع (مثل HyperDX instance). يكون هذا على المنفذ
4320افتراضياً.
- إرشادات:
- يجب أن يشير إلى HyperDX instance الخاصة بك
- يفعّل configuration ديناميكية واستيعاباً آمناً
- إذا لم يتم تحديده، فسيُعطَّل الاستيعاب الآمن ما لم تُحدَّد قيمة
OTLP_AUTH_TOKEN.
-
OTLP_AUTH_TOKEN
- الافتراضي: None. يُستخدم فقط مع الصورة المستقلة.
- الوصف: يتيح تحديد token للمصادقة الخاصة بـ OTLP. إذا تم ضبطه، فستتطلب جميع الاتصالات Bearer token هذا.
- إرشادات:
- يُنصح به عند استخدام صورة المجمّع المستقلة في بيئات production.
-
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
- الافتراضي:
default
- الوصف: قاعدة بيانات ClickHouse التي يكتب فيها المجمّع بيانات telemetry.
- إرشادات:
- اضبطه إذا كنت تستخدم اسم database مخصصاً
- تأكد من أن المستخدم المحدد لديه صلاحية الوصول إلى هذه database
- الافتراضي:
-
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
- الافتراضي:
<empty string>
- الوصف: يفعّل feature flags في المجمّع. إذا ضُبط على
--feature-gates=clickhouse.json، فسيتم تفعيل beta support لنوع JSON type في المجمّع، مما يضمن إنشاء schemas بهذا النوع. راجع أيضاً
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLEDلتمكين دعم JSON في HyperDX.
- إرشادات:
- يفعّل ميزة تجريبية. إن JSON-typed schemas غير موصى بها لأعباء observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للمقارنة ومتى يكون كل منهما مناسباً.
- اضبطه على
--feature-gates=clickhouse.jsonلإنشاء جداول جديدة باستخدام JSON type.
- الافتراضي:
يأتي ClickStack Open Source بإعداد ClickHouse افتراضي مصمم للعمل على نطاق متعدد التيرابايت، لكن يمكن للمستخدمين تعديله وتحسينه بما يناسب عبء العمل لديهم. لضبط ClickHouse بفعالية، ينبغي فهم مفاهيم التخزين الأساسية مثل الأجزاء، والأقسام، والشظايا والنسخ المتماثلة، وكيف تحدث عمليات الدمج أثناء الإدراج. ونوصي بمراجعة أساسيات الفهارس الأولية، والفهارس الثانوية المتناثرة، وفهارس تخطي البيانات، إلى جانب تقنيات إدارة دورة حياة البيانات، مثل استخدام دورة حياة TTL. يدعم ClickStack تخصيص المخطط — إذ يمكنك تعديل أنواع الأعمدة، واستخراج حقول جديدة (مثلًا من السجلات)، وتطبيق codecs والقواميس، وتسريع الاستعلامات باستخدام الإسقاطات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام العروض المادية لتحويل البيانات أو تصفيتها أثناء الإدخال، بشرط أن تُكتب البيانات إلى الجدول المصدر للعرض وأن يقرأ التطبيق من الجدول الهدف. ويمكن أيضًا استخدام العروض المادية لتسريع الاستعلامات مباشرةً في ClickStack. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق ClickHouse حول تصميم المخطط، واستراتيجيات الفهرسة، وأفضل ممارسات إدارة البيانات — ومعظمها ينطبق مباشرةً على عمليات نشر ClickStack.