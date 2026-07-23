خيارات الإعداد التالية متاحة لكل مكوّن من مكوّنات ClickStack:

​ إعدادات التوزيعات مفتوحة المصدر

docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Docker Compose

إذا كنت تستخدم دليل النشر الخاص بـ Docker Compose ، فيمكن استخدام ملف .env لتعديل الإعدادات.

بدلًا من ذلك، يمكنك استبدال الإعدادات صراحةً في ملف docker-compose.yaml ، على سبيل المثال.

مثال:

services : app : environment : HYPERDX_API_KEY : ${HYPERDX_API_KEY} HYPERDX_LOG_LEVEL : ${HYPERDX_LOG_LEVEL} # ... other settings

​ تخصيص القيم (اختياري)

يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام وسيطات --set ، على سبيل المثال:

helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set replicaCount= 2 \ --set resources.limits.cpu=500m \ --set resources.limits.memory=512Mi \ --set resources.requests.cpu=250m \ --set resources.requests.memory=256Mi \ --set ingress.enabled= true \ --set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \ --set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \ --set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \ --set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \ --set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \ --set env[0].value=abc

بدلًا من ذلك، عدّل ملف values.yaml . لاسترجاع القيم الافتراضية:

helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml

مثال على التهيئة:

replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi ingress : enabled : true annotations : kubernetes.io/ingress.class : nginx hosts : - host : hyperdx.example.com paths : - path : / pathType : ImplementationSpecific env : - name : CLICKHOUSE_USER value : abc

​ تطبيق ClickStack UI (HyperDX)

​ إعدادات مصدر البيانات

تعتمد واجهة ClickStack UI على أن يحدد المستخدم مصدرًا لكل نوع/ركيزة من أنواع بيانات Observability:

Logs

Traces

Metrics

Sessions

يمكن إجراء هذا الإعداد من داخل التطبيق عبر Team Settings -> Sources ، كما هو موضح أدناه للسجلات:

يتطلب كل مصدر من هذه المصادر تحديد جدول واحد على الأقل عند الإنشاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمدة التي تتيح لـ HyperDX الاستعلام عن البيانات.

إذا كنت تستخدم مخطط OpenTelemetry (OTel) الافتراضي المرفق مع ClickStack، فيمكن استنتاج هذه الأعمدة تلقائيًا لكل مصدر. أما عند تعديل المخطط أو استخدام مخطط مخصص، فيجب على المستخدمين تحديد هذه التعيينات وتحديثها.

المخطط الافتراضي لـ ClickHouse المرفق مع ClickStack هو المخطط الذي ينشئه ClickHouse exporter for the OTel collector . وتتوافق أسماء هذه الأعمدة مع مواصفة OTel الرسمية الموثقة هنا

الإعدادات التالية متاحة لكل مصدر:

Setting Description Required Inferred in Default Schema Inferred Value Name اسم المصدر. نعم لا – Section تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر. لا لا – Server Connection اسم اتصال الخادم. نعم لا Default Database اسم قاعدة بيانات ClickHouse. نعم نعم default Table اسم الجدول الهدف. اضبطه على otel_logs إذا كان المخطط الافتراضي مستخدمًا. نعم لا Timestamp Column عمود DateTime أو تعبير يكون جزءًا من المفتاح الأساسي لديك. نعم نعم TimestampTime Default Select الأعمدة المعروضة في نتائج البحث الافتراضية. نعم نعم Timestamp , ServiceName , SeverityText , Body Service Name Expression تعبير أو عمود لاسم الخدمة. نعم نعم ServiceName Log Level Expression تعبير أو عمود لمستوى السجل. نعم نعم SeverityText Body Expression تعبير أو عمود لرسالة السجل. نعم نعم Body Log Attributes Expression تعبير أو عمود لسمات السجل المخصصة. نعم نعم LogAttributes Resource Attributes Expression تعبير أو عمود للسمات على مستوى المورد. نعم نعم ResourceAttributes Displayed Timestamp Column عمود الطابع الزمني المستخدم للعرض في UI. نعم نعم ResourceAttributes Correlated Metric Source مصدر مقاييس مرتبط (مثل مقاييس HyperDX). لا لا – Correlated Trace Source مصدر تتبّع مرتبط (مثل تتبعات HyperDX). لا لا – Trace Id Expression تعبير أو عمود يُستخدم لاستخراج trace ID. نعم نعم TraceId Span Id Expression تعبير أو عمود يُستخدم لاستخراج span ID. نعم نعم SpanId Implicit Column Expression العمود المستخدم في full-text search إذا لم يتم تحديد أي حقل (بنمط Lucene). ويكون عادةً log body. نعم نعم Body Highlighted Attributes تعبيرات أو أعمدة تُعرض عند فتح تفاصيل السجل. ستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط. لا لا – Highlighted Trace Attributes تعبيرات أو أعمدة تُستخرج من كل سجل في trace، وتُعرض فوق trace waterfall. ستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط. لا لا –

الإعداد الوصف مطلوب يُستدل عليه في المخطط الافتراضي القيمة المُستدل عليها Name اسم المصدر. نعم لا – Section تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر. لا لا – Server Connection اسم اتصال الخادم. نعم لا Default Database اسم قاعدة بيانات ClickHouse. نعم نعم default Table اسم الجدول الهدف. اضبطه على otel_traces إذا كنت تستخدم المخطط الافتراضي. نعم نعم - Timestamp Column عمود DateTime أو تعبير يكون جزءًا من المفتاح الأساسي. نعم نعم Timestamp Timestamp اسم مستعار لـ Timestamp Column . نعم نعم Timestamp Default Select الأعمدة التي تظهر في نتائج البحث الافتراضية. نعم نعم Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName Duration Expression تعبير لحساب مدة الـ span. نعم نعم Duration Duration Precision دقة تعبير المدة (مثل النانوثانية أو الميكروثانية). نعم نعم ns Trace Id Expression تعبير أو عمود لمعرّفات التتبّع. نعم نعم TraceId Span Id Expression تعبير أو عمود لمعرّفات الـ span. نعم نعم SpanId Parent Span Id Expression تعبير أو عمود لمعرّفات الـ span الأصلية. نعم نعم ParentSpanId Span Name Expression تعبير أو عمود لأسماء الـ span. نعم نعم SpanName Span Kind Expression تعبير أو عمود لنوع الـ span (مثل client أو server). نعم نعم SpanKind Correlated Log Source اختياري. مصدر سجلات مرتبط (مثل HyperDX logs). لا لا – Correlated Session Source اختياري. مصدر جلسة مرتبط. لا لا – Correlated Metric Source اختياري. مصدر مقاييس مرتبط (مثل HyperDX metrics). لا لا – Status Code Expression تعبير لرمز حالة الـ span. نعم نعم StatusCode Status Message Expression تعبير لرسالة حالة الـ span. نعم نعم StatusMessage Service Name Expression تعبير أو عمود لاسم الخدمة. نعم نعم ServiceName Resource Attributes Expression تعبير أو عمود للسمات على مستوى المورد. نعم نعم ResourceAttributes Event Attributes Expression تعبير أو عمود لسمات الأحداث. نعم نعم SpanAttributes Span Events Expression تعبير لاستخراج أحداث الـ span. ويكون عادةً عمودًا من النوع Nested . يتيح ذلك عرض تتبعات المكدس للاستثناءات باستخدام SDKS اللغوية المدعومة. نعم نعم Events Implicit Column Expression العمود المستخدم للبحث النصي الكامل إذا لم يُحدَّد حقل (بنمط Lucene). ويكون عادةً متن السجل. نعم نعم SpanName Highlighted Attributes تعبيرات أو أعمدة تُعرض عند فتح تفاصيل الـ span. وستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط. لا لا – Highlighted Trace Attributes تعبيرات أو أعمدة تُستخرج من كل span في التتبّع، وتُعرض فوق trace waterfall. وستُعرض التعبيرات التي تُرجع عناوين URL كروابط. لا لا –

الإعداد الوصف مطلوب يُستدل عليه في المخطط الافتراضي القيمة المستدل عليها Name اسم المصدر. نعم لا – Section تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في القسم نفسه معًا، كما يطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر. لا لا – Server Connection اسم اتصال الخادم. نعم لا Default Database اسم قاعدة بيانات ClickHouse. نعم نعم default Gauge Table الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Gauge. نعم لا otel_metrics_gauge Histogram Table الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Histogram. نعم لا otel_metrics_histogram Sum Table الجدول الذي يخزّن مقاييس من نوع Sum (عداد). نعم لا otel_metrics_sum Correlated Log Source اختياري. مصدر السجلات المرتبط (مثل سجلات HyperDX). لا لا –

الإعداد الوصف مطلوب مُستنتج في المخطط الافتراضي القيمة المُستنتجة Name اسم المصدر. نعم لا – Section تسمية اختيارية لتجميع المصادر في محدد المصادر. تظهر المصادر التي تشترك في قسم واحد معًا، ويطابق البحث اسم القسم بالإضافة إلى اسم المصدر. لا لا – Server Connection اسم اتصال الخادم. نعم لا Default Database اسم قاعدة بيانات ClickHouse. نعم نعم default Table الجدول الهدف لبيانات الجلسات. اسم الجدول الهدف. اضبطه على hyperdx_sessions إذا كنت تستخدم المخطط الافتراضي. نعم نعم - Timestamp Column عمود DateTime أو تعبير يشكّل جزءًا من المفتاح الأساسي لديك. نعم نعم TimestampTime Log Attributes Expression تعبير لاستخراج السمات على مستوى السجل من بيانات الجلسات. نعم نعم LogAttributes LogAttributes اسم مستعار أو مرجع حقل يُستخدم لتخزين سمات السجل. نعم نعم LogAttributes Resource Attributes Expression تعبير لاستخراج البيانات الوصفية على مستوى المورد. نعم نعم ResourceAttributes Correlated Trace Source اختياري. مصدر تتبّع مرتبط لترابط الجلسات. لا لا – Implicit Column Expression العمود المستخدم في البحث النصي الكامل عند عدم تحديد حقل (على سبيل المثال، تحليل الاستعلامات على نمط Lucene). نعم نعم Body

​ Highlighted Attributes

يمكن تهيئة Highlighted Attributes وHighlighted Trace Attributes في مصادر بيانات السجلات والتتبّعات.

Highlighted Attributes هي أعمدة أو تعبيرات تُعرض لكل سجل أو span عند عرض تفاصيل السجل أو span .

عند عرض تفاصيل السجل أو . Highlighted Trace Attributes هي أعمدة أو تعبيرات يتم الاستعلام عنها من كل سجل أو span ضمن تتبّع، وتُعرض فوق trace waterfall.

تُعرَّف هذه السمات في تهيئة المصدر، ويمكن أن تكون أي تعبيرات SQL. إذا أعاد تعبير SQL قيمة بتنسيق URL، فستُعرض السمة كرابط. ولا تُعرض القيم الفارغة.

على سبيل المثال، تم إعداد مصدر التتبّع هذا بسمة Highlighted Attributes وسمة Highlighted Trace Attributes:

تُعرض هذه السمات في اللوحة الجانبية بعد النقر على سجل أو span :

يؤدي النقر على سمة إلى إتاحة خيارات لاستخدامها كقيمة بحث. وإذا تم توفير تعبير Lucene اختياري في تهيئة السمة، فسيُستخدم تعبير Lucene للبحث بدلًا من تعبير SQL.

​ المصادر المرتبطة

لتمكين الربط الكامل بين المصادر في ClickStack، يجب عليك تكوين مصادر مرتبطة للسجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات. يتيح ذلك لـ HyperDX ربط البيانات ذات الصلة وتوفير سياق غني عند عرض الأحداث.

Logs : يمكن ربطها بالتتبعات والمقاييس.

: يمكن ربطها بالتتبعات والمقاييس. Traces : يمكن ربطها بالسجلات والجلسات والمقاييس.

: يمكن ربطها بالسجلات والجلسات والمقاييس. Metrics : يمكن ربطها بالسجلات.

: يمكن ربطها بالسجلات. Sessions : يمكن ربطها بالتتبعات.

يؤدي إعداد هذه الارتباطات إلى تمكين العديد من الميزات. على سبيل المثال، يمكن لـ HyperDX عرض السجلات ذات الصلة إلى جانب تتبّع معيّن أو إظهار شذوذات المقاييس المرتبطة بجلسة.

على سبيل المثال، يوضّح الشكل أدناه مصدر السجلات بعد تهيئته بمصادر مرتبطة:

​ إعدادات تكوين التطبيق

HyperDX في ClickHouse Cloud لا يمكن تعديل هذه الإعدادات عند إدارة HyperDX في ClickHouse Cloud.

HYPERDX_API_KEY القيمة الافتراضية: None (مطلوب) الوصف: مفتاح المصادقة لواجهة برمجة تطبيقات HyperDX. إرشادات: مطلوب للقياس عن بُعد وتسجيل السجلات في بيئة التطوير المحلية، يمكن أن تكون أي قيمة غير فارغة في بيئة الإنتاج، استخدم مفتاحًا آمنًا وفريدًا يمكن الحصول عليه من صفحة إعدادات الفريق بعد إنشاء الحساب

HYPERDX_LOG_LEVEL الافتراضي: info الوصف: يحدّد مستوى تفصيل التسجيل. الخيارات: debug , info , warn , error الإرشادات: استخدم debug لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل استخدم info للتشغيل العادي استخدم warn أو error في بيئة الإنتاج لتقليل حجم السجلات

HYPERDX_API_PORT القيمة الافتراضية: 8000 الوصف: المنفذ الخاص بخادم واجهة برمجة تطبيقات HyperDX. إرشادات: تأكد من أن هذا المنفذ متاح على المضيف لديك غيّره إذا كان لديك تعارض في المنافذ يجب أن يتطابق مع المنفذ المحدد في إعدادات عميل واجهة برمجة التطبيقات لديك

HYPERDX_APP_PORT القيمة الافتراضية: 8000 الوصف: المنفذ الخاص بتطبيق HyperDX للواجهة الأمامية. إرشادات: تأكد من أن هذا المنفذ متاح على جهازك المضيف غيّره إذا كان هناك تضارب في المنافذ يجب أن يكون متاحًا للوصول من متصفحك

HYPERDX_APP_URL القيمة الافتراضية: http://localhost الوصف: عنوان URL الأساسي لتطبيق الواجهة الأمامية. الإرشادات: اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج ضمّن البروتوكول (http/https) لا تُضمّن الشرطة المائلة اللاحقة

MONGO_URI القيمة الافتراضية: mongodb://db:27017/hyperdx الوصف: سلسلة connection خاصة بـ MongoDB. الإرشادات: استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker في بيئة production، استخدم سلسلة connection آمنة أدرِج authentication إذا كان مطلوبًا مثال: mongodb://user:pass@host:port/db

MINER_API_URL الافتراضي: http://miner:5123 الوصف: عنوان URL لخدمة استخراج أنماط السجل. إرشادات: استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker. اضبطه على عنوان URL لخدمة miner في بيئة الإنتاج. يجب أن تكون خدمة واجهة برمجة التطبيقات قادرة على الوصول إليه.

FRONTEND_URL الافتراضي: http://localhost:3000 الوصف: عنوان URL لتطبيق الواجهة الأمامية. الإرشادات: استخدم القيمة الافتراضية في بيئة التطوير المحلي اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة واجهة برمجة التطبيقات

OTEL_SERVICE_NAME الافتراضي: hdx-oss-api الوصف: اسم الخدمة المستخدم لأغراض الرصد في OpenTelemetry. إرشادات: استخدم اسمًا وصفيًا لخدمة HyperDX الخاصة بك. ينطبق ذلك إذا كانت HyperDX تُجري الرصد الذاتي. يساعد في تمييز خدمة HyperDX ضمن بيانات الرصد

NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT الافتراضي: http://localhost:4318 الوصف: نقطة نهاية جامع OpenTelemetry. الإرشادات: ذو صلة بالإعداد الذاتي لـ HyperDX. استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي اضبطه على عنوان URL الخاص بجامعك في بيئة production يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة HyperDX الخاصة بك

USAGE_STATS_ENABLED الافتراضي: true الوصف: يفعّل أو يعطّل جمع إحصاءات الاستخدام. إرشادات: اضبطه على false لتعطيل تتبّع الاستخدام مفيد لعمليات النشر التي تتطلّب مراعاة الخصوصية القيمة الافتراضية هي true للمساعدة في تحسين المنتج

IS_OSS الافتراضي: true الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في وضع OSS. إرشادات: اتركه على true لعمليات النشر مفتوحة المصدر اضبطه على false لعمليات النشر المؤسسية يؤثر في توفر الميزات

IS_LOCAL_MODE الافتراضي: false الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في الوضع المحلي. الإرشادات: اضبطه على true للتطوير المحلي يعطّل بعض ميزات بيئة الإنتاج مفيد للاختبار والتطوير

EXPRESS_SESSION_SECRET الافتراضي: hyperdx is cool 👋 الوصف: سرّ لإدارة جلسات Express. إرشادات: غيّره في بيئة production استخدم سلسلة قوية وعشوائية حافظ على سريته وأمانه

ENABLE_SWAGGER القيمة الافتراضية: false الوصف: يفعّل أو يعطّل وثائق Swagger لواجهة برمجة التطبيقات. الإرشادات: اضبطه على true لتمكين وثائق واجهة برمجة التطبيقات مفيد للتطوير والاختبار عطّله في بيئة الإنتاج

BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED الافتراضي: false الوصف: يفعّل الدعم التجريبي لنوع JSON في HyperDX. راجع أيضًا OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG لتمكين دعم JSON في OTel collector. إرشادات: يفعّل ميزة تجريبية . لا يُنصح بمخططات JSON-typed schemas لأعباء عمل observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للاطّلاع على المقارنة ومعرفة الحالات المناسبة لكلٍّ منهما. اضبط القيمة على true لتمكين دعم JSON في ClickStack UI.



CLICKHOUSE_ENDPOINT الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فستُضبط هذه القيمة على ClickHouse instance المدمجة. الوصف: عنوان URL عبر HTTPS لـ ClickHouse instance التي ستُصدَّر إليها بيانات telemetry. إرشادات: يجب أن يكون endpoint كاملاً عبر HTTPS ويتضمن المنفذ (على سبيل المثال: https://clickhouse.example.com:8443 ) هذا الإعداد مطلوب لكي يتمكن المجمّع من إرسال البيانات إلى ClickHouse

CLICKHOUSE_USER الافتراضي: default الوصف: اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع ClickHouse instance. إرشادات: تأكد من أن المستخدم لديه أذونات INSERT و CREATE TABLE يُنصح بإنشاء مستخدم مخصص لعملية الاستيعاب

CLICKHOUSE_PASSWORD الافتراضي: None (مطلوب إذا كانت authentication مفعّلة) الوصف: كلمة المرور لمستخدم ClickHouse المحدد. إرشادات: تكون مطلوبة إذا كانت user account تحتوي على كلمة مرور معيّنة خزّنها بأمان باستخدام secrets في بيئات production

HYPERDX_LOG_LEVEL الافتراضي: info الوصف: مستوى تفصيل السجل للمجمّع. إرشادات: يقبل قيماً مثل debug و info و warn و error استخدم debug أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها

OPAMP_SERVER_URL الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فتشير هذه القيمة إلى HyperDX instance المنشورة. الوصف: عنوان URL لخادم OpAMP المستخدم لإدارة المجمّع (مثل HyperDX instance). يكون هذا على المنفذ 4320 افتراضياً. إرشادات: يجب أن يشير إلى HyperDX instance الخاصة بك يفعّل configuration ديناميكية واستيعاباً آمناً إذا لم يتم تحديده، فسيُعطَّل الاستيعاب الآمن ما لم تُحدَّد قيمة OTLP_AUTH_TOKEN .

OTLP_AUTH_TOKEN الافتراضي: None. يُستخدم فقط مع الصورة المستقلة. الوصف: يتيح تحديد token للمصادقة الخاصة بـ OTLP. إذا تم ضبطه، فستتطلب جميع الاتصالات Bearer token هذا. إرشادات: يُنصح به عند استخدام صورة المجمّع المستقلة في بيئات production.

HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE الافتراضي: default الوصف: قاعدة بيانات ClickHouse التي يكتب فيها المجمّع بيانات telemetry. إرشادات: اضبطه إذا كنت تستخدم اسم database مخصصاً تأكد من أن المستخدم المحدد لديه صلاحية الوصول إلى هذه database

OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG الافتراضي: <empty string> الوصف: يفعّل feature flags في المجمّع. إذا ضُبط على --feature-gates=clickhouse.json ، فسيتم تفعيل beta support لنوع JSON type في المجمّع، مما يضمن إنشاء schemas بهذا النوع. راجع أيضاً BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED لتمكين دعم JSON في HyperDX. إرشادات: يفعّل ميزة تجريبية . إن JSON-typed schemas غير موصى بها لأعباء observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للمقارنة ومتى يكون كل منهما مناسباً. اضبطه على --feature-gates=clickhouse.json لإنشاء جداول جديدة باستخدام JSON type.



يأتي ClickStack Open Source بإعداد ClickHouse افتراضي مصمم للعمل على نطاق متعدد التيرابايت، لكن يمكن للمستخدمين تعديله وتحسينه بما يناسب عبء العمل لديهم.

يدعم ClickStack تخصيص المخطط — إذ يمكنك تعديل أنواع الأعمدة، واستخراج حقول جديدة (مثلًا من السجلات)، وتطبيق codecs والقواميس، وتسريع الاستعلامات باستخدام الإسقاطات.

لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق ClickHouse حول تصميم المخطط، واستراتيجيات الفهرسة، وأفضل ممارسات إدارة البيانات — ومعظمها ينطبق مباشرةً على عمليات نشر ClickStack.