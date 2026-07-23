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خيارات الإعداد التالية متاحة لكل مكوّن من مكوّنات ClickStack:

إعدادات التوزيعات مفتوحة المصدر

Docker

إذا كنت تستخدم الكل في واحد أو HyperDX فقط أو الوضع المحلي، فيكفي تمرير الإعداد المطلوب عبر متغير بيئة، مثلًا.

Docker Compose

إذا كنت تستخدم دليل النشر الخاص بـ Docker Compose، فيمكن استخدام ملف .env لتعديل الإعدادات. بدلًا من ذلك، يمكنك استبدال الإعدادات صراحةً في ملف docker-compose.yaml، على سبيل المثال. مثال:

Helm

تخصيص القيم (اختياري)

يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام وسيطات --set، على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، عدّل ملف values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال على التهيئة:

تطبيق ClickStack UI (HyperDX)

إعدادات مصدر البيانات

تعتمد واجهة ClickStack UI على أن يحدد المستخدم مصدرًا لكل نوع/ركيزة من أنواع بيانات Observability:
  • Logs
  • Traces
  • Metrics
  • Sessions
يمكن إجراء هذا الإعداد من داخل التطبيق عبر Team Settings -> Sources، كما هو موضح أدناه للسجلات: يتطلب كل مصدر من هذه المصادر تحديد جدول واحد على الأقل عند الإنشاء، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمدة التي تتيح لـ HyperDX الاستعلام عن البيانات. إذا كنت تستخدم مخطط OpenTelemetry (OTel) الافتراضي المرفق مع ClickStack، فيمكن استنتاج هذه الأعمدة تلقائيًا لكل مصدر. أما عند تعديل المخطط أو استخدام مخطط مخصص، فيجب على المستخدمين تحديد هذه التعيينات وتحديثها.
المخطط الافتراضي لـ ClickHouse المرفق مع ClickStack هو المخطط الذي ينشئه ClickHouse exporter for the OTel collector. وتتوافق أسماء هذه الأعمدة مع مواصفة OTel الرسمية الموثقة هنا.
الإعدادات التالية متاحة لكل مصدر:

السجلات

التتبعات

المقاييس

الجلسات

Highlighted Attributes

يمكن تهيئة Highlighted Attributes وHighlighted Trace Attributes في مصادر بيانات السجلات والتتبّعات.
  • Highlighted Attributes هي أعمدة أو تعبيرات تُعرض لكل سجل أو span عند عرض تفاصيل السجل أو span.
  • Highlighted Trace Attributes هي أعمدة أو تعبيرات يتم الاستعلام عنها من كل سجل أو span ضمن تتبّع، وتُعرض فوق trace waterfall.
تُعرَّف هذه السمات في تهيئة المصدر، ويمكن أن تكون أي تعبيرات SQL. إذا أعاد تعبير SQL قيمة بتنسيق URL، فستُعرض السمة كرابط. ولا تُعرض القيم الفارغة. على سبيل المثال، تم إعداد مصدر التتبّع هذا بسمة Highlighted Attributes وسمة Highlighted Trace Attributes: تُعرض هذه السمات في اللوحة الجانبية بعد النقر على سجل أو span: يؤدي النقر على سمة إلى إتاحة خيارات لاستخدامها كقيمة بحث. وإذا تم توفير تعبير Lucene اختياري في تهيئة السمة، فسيُستخدم تعبير Lucene للبحث بدلًا من تعبير SQL.

المصادر المرتبطة

لتمكين الربط الكامل بين المصادر في ClickStack، يجب عليك تكوين مصادر مرتبطة للسجلات والتتبعات والمقاييس والجلسات. يتيح ذلك لـ HyperDX ربط البيانات ذات الصلة وتوفير سياق غني عند عرض الأحداث.
  • Logs: يمكن ربطها بالتتبعات والمقاييس.
  • Traces: يمكن ربطها بالسجلات والجلسات والمقاييس.
  • Metrics: يمكن ربطها بالسجلات.
  • Sessions: يمكن ربطها بالتتبعات.
يؤدي إعداد هذه الارتباطات إلى تمكين العديد من الميزات. على سبيل المثال، يمكن لـ HyperDX عرض السجلات ذات الصلة إلى جانب تتبّع معيّن أو إظهار شذوذات المقاييس المرتبطة بجلسة. على سبيل المثال، يوضّح الشكل أدناه مصدر السجلات بعد تهيئته بمصادر مرتبطة:

إعدادات تكوين التطبيق

HyperDX في ClickHouse Cloudلا يمكن تعديل هذه الإعدادات عند إدارة HyperDX في ClickHouse Cloud.
  • HYPERDX_API_KEY
    • القيمة الافتراضية: None (مطلوب)
    • الوصف: مفتاح المصادقة لواجهة برمجة تطبيقات HyperDX.
    • إرشادات:
    • مطلوب للقياس عن بُعد وتسجيل السجلات
    • في بيئة التطوير المحلية، يمكن أن تكون أي قيمة غير فارغة
    • في بيئة الإنتاج، استخدم مفتاحًا آمنًا وفريدًا
    • يمكن الحصول عليه من صفحة إعدادات الفريق بعد إنشاء الحساب
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • الافتراضي: info
    • الوصف: يحدّد مستوى تفصيل التسجيل.
    • الخيارات: debug, info, warn, error
    • الإرشادات:
    • استخدم debug لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل
    • استخدم info للتشغيل العادي
    • استخدم warn أو error في بيئة الإنتاج لتقليل حجم السجلات
  • HYPERDX_API_PORT
    • القيمة الافتراضية: 8000
    • الوصف: المنفذ الخاص بخادم واجهة برمجة تطبيقات HyperDX.
    • إرشادات:
    • تأكد من أن هذا المنفذ متاح على المضيف لديك
    • غيّره إذا كان لديك تعارض في المنافذ
    • يجب أن يتطابق مع المنفذ المحدد في إعدادات عميل واجهة برمجة التطبيقات لديك
  • HYPERDX_APP_PORT
    • القيمة الافتراضية: 8000
    • الوصف: المنفذ الخاص بتطبيق HyperDX للواجهة الأمامية.
    • إرشادات:
    • تأكد من أن هذا المنفذ متاح على جهازك المضيف
    • غيّره إذا كان هناك تضارب في المنافذ
    • يجب أن يكون متاحًا للوصول من متصفحك
  • HYPERDX_APP_URL
    • القيمة الافتراضية: http://localhost
    • الوصف: عنوان URL الأساسي لتطبيق الواجهة الأمامية.
    • الإرشادات:
    • اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج
    • ضمّن البروتوكول (http/https)
    • لا تُضمّن الشرطة المائلة اللاحقة
  • MONGO_URI
    • القيمة الافتراضية: mongodb://db:27017/hyperdx
    • الوصف: سلسلة connection خاصة بـ MongoDB.
    • الإرشادات:
    • استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker
    • في بيئة production، استخدم سلسلة connection آمنة
    • أدرِج authentication إذا كان مطلوبًا
    • مثال: mongodb://user:pass@host:port/db
  • MINER_API_URL
    • الافتراضي: http://miner:5123
    • الوصف: عنوان URL لخدمة استخراج أنماط السجل.
    • إرشادات:
    • استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي باستخدام Docker.
    • اضبطه على عنوان URL لخدمة miner في بيئة الإنتاج.
    • يجب أن تكون خدمة واجهة برمجة التطبيقات قادرة على الوصول إليه.
  • FRONTEND_URL
    • الافتراضي: http://localhost:3000
    • الوصف: عنوان URL لتطبيق الواجهة الأمامية.
    • الإرشادات:
    • استخدم القيمة الافتراضية في بيئة التطوير المحلي
    • اضبطه على نطاقك في بيئة الإنتاج
    • يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة واجهة برمجة التطبيقات
  • OTEL_SERVICE_NAME
    • الافتراضي: hdx-oss-api
    • الوصف: اسم الخدمة المستخدم لأغراض الرصد في OpenTelemetry.
    • إرشادات:
    • استخدم اسمًا وصفيًا لخدمة HyperDX الخاصة بك. ينطبق ذلك إذا كانت HyperDX تُجري الرصد الذاتي.
    • يساعد في تمييز خدمة HyperDX ضمن بيانات الرصد
  • NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
    • الافتراضي: http://localhost:4318
    • الوصف: نقطة نهاية جامع OpenTelemetry.
    • الإرشادات:
    • ذو صلة بالإعداد الذاتي لـ HyperDX.
    • استخدم القيمة الافتراضية للتطوير المحلي
    • اضبطه على عنوان URL الخاص بجامعك في بيئة production
    • يجب أن يكون قابلاً للوصول من خدمة HyperDX الخاصة بك
  • USAGE_STATS_ENABLED
    • الافتراضي: true
    • الوصف: يفعّل أو يعطّل جمع إحصاءات الاستخدام.
    • إرشادات:
    • اضبطه على false لتعطيل تتبّع الاستخدام
    • مفيد لعمليات النشر التي تتطلّب مراعاة الخصوصية
    • القيمة الافتراضية هي true للمساعدة في تحسين المنتج
  • IS_OSS
    • الافتراضي: true
    • الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في وضع OSS.
    • إرشادات:
    • اتركه على true لعمليات النشر مفتوحة المصدر
    • اضبطه على false لعمليات النشر المؤسسية
    • يؤثر في توفر الميزات
  • IS_LOCAL_MODE
    • الافتراضي: false
    • الوصف: يحدد ما إذا كان التشغيل في الوضع المحلي.
    • الإرشادات:
    • اضبطه على true للتطوير المحلي
    • يعطّل بعض ميزات بيئة الإنتاج
    • مفيد للاختبار والتطوير
  • EXPRESS_SESSION_SECRET
    • الافتراضي: hyperdx is cool 👋
    • الوصف: سرّ لإدارة جلسات Express.
    • إرشادات:
    • غيّره في بيئة production
    • استخدم سلسلة قوية وعشوائية
    • حافظ على سريته وأمانه
  • ENABLE_SWAGGER
    • القيمة الافتراضية: false
    • الوصف: يفعّل أو يعطّل وثائق Swagger لواجهة برمجة التطبيقات.
    • الإرشادات:
    • اضبطه على true لتمكين وثائق واجهة برمجة التطبيقات
    • مفيد للتطوير والاختبار
    • عطّله في بيئة الإنتاج
  • BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
    • الافتراضي: false
    • الوصف: يفعّل الدعم التجريبي لنوع JSON في HyperDX. راجع أيضًا OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG لتمكين دعم JSON في OTel collector.
    • إرشادات:
      • يفعّل ميزة تجريبية. لا يُنصح بمخططات JSON-typed schemas لأعباء عمل observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للاطّلاع على المقارنة ومعرفة الحالات المناسبة لكلٍّ منهما.
      • اضبط القيمة على true لتمكين دعم JSON في ClickStack UI.

مجمّع OpenTelemetry

راجع “ClickStack OpenTelemetry Collector” لمزيد من التفاصيل.
  • CLICKHOUSE_ENDPOINT
    • الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فستُضبط هذه القيمة على ClickHouse instance المدمجة.
    • الوصف: عنوان URL عبر HTTPS لـ ClickHouse instance التي ستُصدَّر إليها بيانات telemetry.
    • إرشادات:
      • يجب أن يكون endpoint كاملاً عبر HTTPS ويتضمن المنفذ (على سبيل المثال: https://clickhouse.example.com:8443)
      • هذا الإعداد مطلوب لكي يتمكن المجمّع من إرسال البيانات إلى ClickHouse
  • CLICKHOUSE_USER
    • الافتراضي: default
    • الوصف: اسم المستخدم المستخدم للمصادقة مع ClickHouse instance.
    • إرشادات:
      • تأكد من أن المستخدم لديه أذونات INSERT وCREATE TABLE
      • يُنصح بإنشاء مستخدم مخصص لعملية الاستيعاب
  • CLICKHOUSE_PASSWORD
    • الافتراضي: None (مطلوب إذا كانت authentication مفعّلة)
    • الوصف: كلمة المرور لمستخدم ClickHouse المحدد.
    • إرشادات:
      • تكون مطلوبة إذا كانت user account تحتوي على كلمة مرور معيّنة
      • خزّنها بأمان باستخدام secrets في بيئات production
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • الافتراضي: info
    • الوصف: مستوى تفصيل السجل للمجمّع.
    • إرشادات:
      • يقبل قيماً مثل debug وinfo وwarn وerror
      • استخدم debug أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  • OPAMP_SERVER_URL
    • الافتراضي: None (مطلوب) إذا كانت الصورة مستقلة. أما إذا كانت التوزيعة All-in-one أو Docker Compose، فتشير هذه القيمة إلى HyperDX instance المنشورة.
    • الوصف: عنوان URL لخادم OpAMP المستخدم لإدارة المجمّع (مثل HyperDX instance). يكون هذا على المنفذ 4320 افتراضياً.
    • إرشادات:
      • يجب أن يشير إلى HyperDX instance الخاصة بك
      • يفعّل configuration ديناميكية واستيعاباً آمناً
      • إذا لم يتم تحديده، فسيُعطَّل الاستيعاب الآمن ما لم تُحدَّد قيمة OTLP_AUTH_TOKEN.
  • OTLP_AUTH_TOKEN
    • الافتراضي: None. يُستخدم فقط مع الصورة المستقلة.
    • الوصف: يتيح تحديد token للمصادقة الخاصة بـ OTLP. إذا تم ضبطه، فستتطلب جميع الاتصالات Bearer token هذا.
    • إرشادات:
      • يُنصح به عند استخدام صورة المجمّع المستقلة في بيئات production.
  • HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
    • الافتراضي: default
    • الوصف: قاعدة بيانات ClickHouse التي يكتب فيها المجمّع بيانات telemetry.
    • إرشادات:
      • اضبطه إذا كنت تستخدم اسم database مخصصاً
      • تأكد من أن المستخدم المحدد لديه صلاحية الوصول إلى هذه database
  • OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
    • الافتراضي: <empty string>
    • الوصف: يفعّل feature flags في المجمّع. إذا ضُبط على --feature-gates=clickhouse.json، فسيتم تفعيل beta support لنوع JSON type في المجمّع، مما يضمن إنشاء schemas بهذا النوع. راجع أيضاً BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED لتمكين دعم JSON في HyperDX.
    • إرشادات:
      • يفعّل ميزة تجريبية. إن JSON-typed schemas غير موصى بها لأعباء observability المعتادة. راجع Map vs JSON type للمقارنة ومتى يكون كل منهما مناسباً.
      • اضبطه على --feature-gates=clickhouse.json لإنشاء جداول جديدة باستخدام JSON type.

ClickHouse

يأتي ClickStack Open Source بإعداد ClickHouse افتراضي مصمم للعمل على نطاق متعدد التيرابايت، لكن يمكن للمستخدمين تعديله وتحسينه بما يناسب عبء العمل لديهم. لضبط ClickHouse بفعالية، ينبغي فهم مفاهيم التخزين الأساسية مثل الأجزاء، والأقسام، والشظايا والنسخ المتماثلة، وكيف تحدث عمليات الدمج أثناء الإدراج. ونوصي بمراجعة أساسيات الفهارس الأولية، والفهارس الثانوية المتناثرة، وفهارس تخطي البيانات، إلى جانب تقنيات إدارة دورة حياة البيانات، مثل استخدام دورة حياة TTL. يدعم ClickStack تخصيص المخطط — إذ يمكنك تعديل أنواع الأعمدة، واستخراج حقول جديدة (مثلًا من السجلات)، وتطبيق codecs والقواميس، وتسريع الاستعلامات باستخدام الإسقاطات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام العروض المادية لتحويل البيانات أو تصفيتها أثناء الإدخال، بشرط أن تُكتب البيانات إلى الجدول المصدر للعرض وأن يقرأ التطبيق من الجدول الهدف. ويمكن أيضًا استخدام العروض المادية لتسريع الاستعلامات مباشرةً في ClickStack. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق ClickHouse حول تصميم المخطط، واستراتيجيات الفهرسة، وأفضل ممارسات إدارة البيانات — ومعظمها ينطبق مباشرةً على عمليات نشر ClickStack.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦