Интеграция с ClickHouse Cloud

ClickPipes — это управляемая платформа интеграции, которая делает процесс загрузки данных из различных источников простым и удобным. Разработанная для самых требовательных рабочих нагрузок, надежная и масштабируемая архитектура ClickPipes обеспечивает стабильную производительность и надежность. ClickPipes можно использовать как для долгосрочных потоковых нужд, так и для одноразовых загрузок данных.

Название Логотип Тип Статус Описание Apache Kafka Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Apache Kafka в ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Потоковые Стабильный Откройте комбинированную мощь Confluent и ClickHouse Cloud через нашу прямую интеграцию. Redpanda Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Redpanda в ClickHouse Cloud. AWS MSK Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из AWS MSK в ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Azure Event Hubs в ClickHouse Cloud. WarpStream Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из WarpStream в ClickHouse Cloud. Amazon S3 Объектное хранилище Стабильный Настройте ClickPipes для загрузки больших объемов данных из объектного хранилища. Google Cloud Storage Объектное хранилище Стабильный Настройте ClickPipes для загрузки больших объемов данных из объектного хранилища. Amazon Kinesis Потоковые Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Amazon Kinesis в ClickHouse Cloud. Postgres СУБД Публичная бета Настройте ClickPipes и начните загружать данные из Postgres в ClickHouse Cloud.

Больше коннекторов будет добавлено в ClickPipes, вы можете узнать больше, связавшись с нами.

Следующие статические NAT IP-адреса (разделенные по регионам), которые ClickPipes использует для подключения к вашим внешним службам. Добавьте соответствующие IP-адреса региона вашей инстанции в белый список IP-адресов для разрешения трафика. Если регион вашей инстанции не указан здесь, он будет считаться регионом по умолчанию:

eu-central-1 для регионов ЕС

для регионов ЕС us-east-1 для инстанций в us-east-1

для инстанций в us-east-2 для всех остальных регионов

Регион ClickHouse Cloud IP-адреса eu-central-1 18.195.233.217 , 3.127.86.90 , 35.157.23.2 , 18.197.167.47 , 3.122.25.29 , 52.28.148.40 us-east-2 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 , 3.132.20.192 , 18.119.76.110 , 3.134.185.180 us-east-1 54.82.38.199 , 3.90.133.29 , 52.5.177.8 , 3.227.227.145 , 3.216.6.184 , 54.84.202.92 , 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150

ClickHouse Cloud предоставляет разумные параметры по умолчанию для большинства случаев использования. Однако, если вам нужно настроить некоторые параметры ClickHouse для целевых таблиц ClickPipes, создание специальной роли для ClickPipes является наиболее гибким решением. Шаги:

создайте пользовательскую роль CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ... . Смотрите синтаксис CREATE ROLE для подробностей. добавьте пользовательскую роль к пользователю ClickPipes на шаге Детали и настройки во время создания ClickPipes.

ClickPipes создаст таблицу рядом с вашей целевой таблицей с постфиксом <destination_table_name>_clickpipes_error . Эта таблица будет содержать любые ошибки, возникающие при работе вашего ClickPipes (сеть, подключение и т.д.), а также любые данные, которые не соответствуют схеме. У таблицы с ошибками есть TTL 7 дней. Если ClickPipes не может подключиться к источнику данных или цели в течение 15 минут, инстанция ClickPipes останавливается и сохраняет соответствующее сообщение в таблице с ошибками (при условии, что инстанция ClickHouse доступна).