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Мониторинг ClickPipes

Помимо мониторинга в консоли, ClickPipes предоставляет метрики через конечную точку, совместимую с Prometheus, для сбора. Эти метрики публикуются вместе с другими метриками сервиса ClickHouse Cloud и позволяют интегрировать мониторинг ClickPipes с вашим существующим стеком обсервабилити (например, Grafana, Datadog).

Метки метрик

Метрики ClickPipes используют стандартные метки уровня сервиса (clickhouse_org, clickhouse_service, clickhouse_service_name), а также следующие метки, специфичные для ClickPipes:

МеткаОписание
clickpipe_idУникальный идентификатор ClickPipe
clickpipe_nameНазвание ClickPipe
clickpipe_sourceТип источника (например, kafka, postgres, s3)
clickpipe_stateСостояние ClickPipe (например, Stopped, Provisioning, Running)

Пример ответа

Ниже показано, как метрики ClickPipes выглядят в ответе Prometheus на запрос сбора:

# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_state="Running"} 1

# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376

# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250

# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202

# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967

# HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 0

# HELP ClickPipes_Latency Time in milliseconds between when the record was produced to when it was written to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_Latency gauge
ClickPipes_Latency{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="my service",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="my kafka pipe",clickpipe_source="confluent"} 340

Доступные метрики

Передача данных

МетрикаТипОписание
ClickPipes_FetchedBytes_TotalCounterОбщее количество несжатых байтов, считанных из источника.
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_TotalCounterОбщее количество сжатых байтов, считанных из источника. Если данные в источнике не сжаты, значение равно ClickPipes_FetchedBytes_Total.
ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_TotalCounterCDC ClickPipes Общее количество несжатых байтов, считанных на этапе начальной загрузки.
ClickPipes_FetchedBytesResync_TotalCounterCDC ClickPipes Общее количество несжатых байтов, считанных во время повторной синхронизации.
ClickPipes_SentBytes_TotalCounterОбщее количество несжатых байтов, отправленных в ClickHouse.
ClickPipes_SentBytesCompressed_TotalCounterОбщее количество сжатых байтов, отправленных в ClickHouse.

События и записи

МетрикаТипОписание
ClickPipes_FetchedEvents_TotalCounterОбщее количество записей, полученных из источника.
ClickPipes_SentEvents_TotalCounterОбщее количество записей, отправленных в ClickHouse.
ClickPipes_FetchedEvents_PerTableGaugeCDC ClickPipes Количество записей, полученных по каждой целевой таблице и типу события. Используются дополнительные метки destination_table и event_type.

Ошибки

МетрикаТипОписание
ClickPipes_Errors_TotalCounterОбщее количество ошибок, возникших в процессе ингестии.

Задержка

МетрикаТипОписание
ClickPipes_LatencyGauge (avg)Время в миллисекундах между моментом, когда запись была создана в источнике, и моментом, когда она была записана в ClickHouse.
ClickPipes_SourceReplicationLatency_MiBGauge (avg)CDC ClickPipes Задержка репликации на стороне источника в МиБ. Для Postgres ClickPipes это значение соответствует задержке слота репликации.

Использование ресурсов

МетрикаТипОписание
ClickPipes_Replica_CPUUsageGauge (avg)Среднее использование CPU репликами ингестии, в милликорях.
ClickPipes_Replica_CPULimitGauge (last)Заданный лимит CPU для реплик ингестии, в милликорях.
ClickPipes_Replica_MemoryUsageGauge (avg)Среднее использование памяти репликами ингестии, в байтах.
ClickPipes_Replica_MemoryLimitGauge (last)Заданный лимит памяти для реплик ингестии, в байтах.

Состояние и прогресс

МетрикаТипОписание
ClickPipes_InfoGaugeВсегда равно 1. Используйте метку clickpipe_state, чтобы фильтровать данные или настраивать оповещения по состоянию пайпа.
ClickPipes_LastFetchedBatchIdGaugeИдентификатор последнего батча, полученного из источника.
ClickPipes_LastSentBatchIdGaugeИдентификатор последнего батча, отправленного в ClickHouse.
  • Конечная точка Prometheus — Справочник по конечной точке, аутентификация и настройка для внешних инструментов (например, Grafana, Datadog)
  • Рипортинг ошибок — Где хранятся ошибки записей и системные ошибки