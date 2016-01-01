Справочник по OpenAPI ClickPipes

Все типы ClickPipes можно создавать, обновлять и удалять программно с помощью ClickHouse Cloud OpenAPI. На этой странице описаны аутентификация и доступные конечные точки ClickPipes, а также приведены примеры curl-запросов для каждого типа ClickPipe.

Аутентификация

API ClickHouse Cloud использует базовую HTTP-аутентификацию. Вам потребуется API-ключ (ID ключа + секрет ключа) с правами доступа к целевому сервису. Инструкции по его созданию см. в разделе Управление API-ключами.

Перед запуском любого из приведённых ниже примеров настройте следующие переменные окружения:

export KEY_ID=<your_key_id>
export KEY_SECRET=<your_key_secret>
export ORG_ID=<your_organization_id>
export SERVICE_ID=<your_service_id>

Базовый URL

https://api.clickhouse.cloud/v1

Конечные точки

Все конечные точки ClickPipes привязаны к сервису ClickHouse Cloud:

MethodPathDescription
GET/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipesПолучить список всех ClickPipes
POST/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipesСоздать ClickPipe
GET/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}Получить ClickPipe
PATCH/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}Обновить ClickPipe
DELETE/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}Удалить ClickPipe
GET/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/settingsПолучить настройки ClickPipe
PUT/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/settingsОбновить настройки ClickPipe
PATCH/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/scalingОбновить масштабирование ClickPipe
PATCH/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/stateОбновить состояние ClickPipe (start/stop)

Для CDC ClickPipes (Postgres, MySQL, MongoDB) также доступны дополнительные конечные точки на уровне организации для масштабирования общей инфраструктуры CDC:

MethodPathDescription
GET/organizations/{organizationId}/clickpipes/cdcScalingПолучить параметры масштабирования CDC ClickPipes
PATCH/organizations/{organizationId}/clickpipes/cdcScalingОбновить параметры масштабирования CDC ClickPipes

Полные schema запросов и ответов для каждой конечной точки см. в Swagger UI.

Примеры

Получить список ClickPipes

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

Получите ClickPipe

CLICKPIPE_ID=<your_clickpipe_id>

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID"

Остановка и запуск ClickPipe

# Stop
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X PATCH \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"action": "stop"}' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID/state"

# Start
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X PATCH \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"action": "start"}' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID/state"

Удалить ClickPipe

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X DELETE \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID"

Создание ClickPipes

Тело запроса POST /clickpipes зависит от типа источника. В примерах ниже показана структура для каждого поддерживаемого типа ClickPipe. Актуальные JSON-схемы см. в Swagger UI.

Kafka

Поддерживаемые источники, совместимые с Kafka: kafka, confluent, msk, azureeventhub, redpanda, warpstream.

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My Kafka ClickPipe",
    "source": {
      "kafka": {
        "type": "confluent",
        "format": "JSONEachRow",
        "brokers": "broker.example.com:9092",
        "topics": "my_topic",
        "consumerGroup": "clickpipes-consumer-group",
        "authentication": "PLAIN",
        "credentials": {
          "username": "my_user",
          "password": "my_password"
        }
      }
    },
    "destination": {
      "table": "my_table",
      "managedTable": true,
      "tableDefinition": {
        "engine": { "type": "MergeTree" }
      },
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "UInt64" },
        { "name": "message", "type": "String" },
        { "name": "timestamp", "type": "DateTime" }
      ]
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

Amazon Kinesis

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My Kinesis ClickPipe",
    "source": {
      "kinesis": {
        "format": "JSONEachRow",
        "streamName": "my-stream",
        "region": "us-east-1",
        "iteratorType": "TRIM_HORIZON",
        "authentication": "IAM_USER",
        "accessKey": {
          "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "secretKey": "<secret_key>"
        }
      }
    },
    "destination": {
      "table": "my_table",
      "managedTable": true,
      "tableDefinition": {
        "engine": { "type": "MergeTree" }
      },
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "UInt64" },
        { "name": "message", "type": "String" }
      ]
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

Amazon S3

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My S3 ClickPipe",
    "source": {
      "objectStorage": {
        "type": "s3",
        "url": "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json",
        "format": "JSONEachRow",
        "authentication": "IAM_USER",
        "accessKey": {
          "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "secretKey": "<secret_key>"
        }
      }
    },
    "destination": {
      "table": "my_table",
      "managedTable": true,
      "tableDefinition": {
        "engine": { "type": "MergeTree" }
      },
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "UInt64" },
        { "name": "message", "type": "String" }
      ]
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

Google Cloud Storage

serviceAccountKey должен содержать содержимое JSON-файла ключа сервисного аккаунта GCP в кодировке base64.

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My GCS ClickPipe",
    "source": {
      "objectStorage": {
        "type": "gcs",
        "url": "gs://my-bucket/data/*.json",
        "format": "JSONEachRow",
        "authentication": "SERVICE_ACCOUNT",
        "serviceAccountKey": "<base64_encoded_service_account_json>"
      }
    },
    "destination": {
      "table": "my_table",
      "managedTable": true,
      "tableDefinition": {
        "engine": { "type": "MergeTree" }
      },
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "UInt64" },
        { "name": "message", "type": "String" }
      ]
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

Azure Blob Storage

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My Azure Blob ClickPipe",
    "source": {
      "objectStorage": {
        "type": "azureblobstorage",
        "azureContainerName": "my-container",
        "path": "data/*.json",
        "format": "JSONEachRow",
        "authentication": "CONNECTION_STRING",
        "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey;EndpointSuffix=core.windows.net"
      }
    },
    "destination": {
      "table": "my_table",
      "managedTable": true,
      "tableDefinition": {
        "engine": { "type": "MergeTree" }
      },
      "columns": [
        { "name": "id", "type": "UInt64" },
        { "name": "message", "type": "String" }
      ]
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

CDC для Postgres

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My Postgres CDC ClickPipe",
    "source": {
      "postgres": {
        "host": "postgres.example.com",
        "port": 5432,
        "database": "mydb",
        "credentials": {
          "username": "postgres_user",
          "password": "<password>"
        },
        "settings": {
          "replicationMode": "cdc"
        },
        "tableMappings": [
          {
            "sourceSchemaName": "public",
            "sourceTable": "users",
            "targetTable": "public_users"
          }
        ]
      }
    },
    "destination": {
      "database": "default"
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

CDC для MySQL

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My MySQL CDC ClickPipe",
    "source": {
      "mysql": {
        "host": "mysql.example.com",
        "port": 3306,
        "credentials": {
          "username": "mysql_user",
          "password": "<password>"
        },
        "settings": {
          "replicationMode": "cdc"
        },
        "tableMappings": [
          {
            "sourceSchemaName": "mydb",
            "sourceTable": "orders",
            "targetTable": "mydb_orders"
          }
        ]
      }
    },
    "destination": {
      "database": "default"
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

CDC для MongoDB

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My MongoDB CDC ClickPipe",
    "source": {
      "mongodb": {
        "uri": "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net",
        "readPreference": "secondaryPreferred",
        "credentials": {
          "username": "mongo_user",
          "password": "<password>"
        },
        "settings": {
          "replicationMode": "cdc"
        },
        "tableMappings": [
          {
            "sourceDatabaseName": "mydb",
            "sourceCollection": "users",
            "targetTable": "mydb_users"
          }
        ]
      }
    },
    "destination": {
      "database": "default"
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"

BigQuery

serviceAccountFile должен содержать содержимое JSON-файла ключа сервисного аккаунта GCP, закодированное в base64.

curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
  -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "My BigQuery ClickPipe",
    "source": {
      "bigquery": {
        "snapshotStagingPath": "gs://my-staging-bucket/staging/",
        "credentials": {
          "serviceAccountFile": "<base64_encoded_service_account_json>"
        },
        "settings": {
          "replicationMode": "snapshot"
        },
        "tableMappings": [
          {
            "sourceDatasetName": "my_dataset",
            "sourceTable": "my_table",
            "targetTable": "my_bigquery_table"
          }
        ]
      }
    },
    "destination": {
      "database": "default"
    }
  }' \
  "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"