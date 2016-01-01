Справочник по OpenAPI ClickPipes
Все типы ClickPipes можно создавать, обновлять и удалять программно с помощью ClickHouse Cloud OpenAPI. На этой странице описаны аутентификация и доступные конечные точки ClickPipes, а также приведены примеры
curl-запросов для каждого типа ClickPipe.
Аутентификация
API ClickHouse Cloud использует базовую HTTP-аутентификацию. Вам потребуется API-ключ (ID ключа + секрет ключа) с правами доступа к целевому сервису. Инструкции по его созданию см. в разделе Управление API-ключами.
Перед запуском любого из приведённых ниже примеров настройте следующие переменные окружения:
export KEY_ID=<your_key_id>
export KEY_SECRET=<your_key_secret>
export ORG_ID=<your_organization_id>
export SERVICE_ID=<your_service_id>
Базовый URL
https://api.clickhouse.cloud/v1
Конечные точки
Все конечные точки ClickPipes привязаны к сервису ClickHouse Cloud:
|Method
|Path
|Description
GET
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes
|Получить список всех ClickPipes
POST
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes
|Создать ClickPipe
GET
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
|Получить ClickPipe
PATCH
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
|Обновить ClickPipe
DELETE
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}
|Удалить ClickPipe
GET
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/settings
|Получить настройки ClickPipe
PUT
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/settings
|Обновить настройки ClickPipe
PATCH
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/scaling
|Обновить масштабирование ClickPipe
PATCH
/organizations/{organizationId}/services/{serviceId}/clickpipes/{clickPipeId}/state
|Обновить состояние ClickPipe (start/stop)
Для CDC ClickPipes (Postgres, MySQL, MongoDB) также доступны дополнительные конечные точки на уровне организации для масштабирования общей инфраструктуры CDC:
|Method
|Path
|Description
GET
/organizations/{organizationId}/clickpipes/cdcScaling
|Получить параметры масштабирования CDC ClickPipes
PATCH
/organizations/{organizationId}/clickpipes/cdcScaling
|Обновить параметры масштабирования CDC ClickPipes
Полные schema запросов и ответов для каждой конечной точки см. в Swagger UI.
Примеры
Получить список ClickPipes
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
Получите ClickPipe
CLICKPIPE_ID=<your_clickpipe_id>
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID"
Остановка и запуск ClickPipe
# Stop
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X PATCH \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "stop"}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID/state"
# Start
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X PATCH \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"action": "start"}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID/state"
Удалить ClickPipe
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X DELETE \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes/$CLICKPIPE_ID"
Создание ClickPipes
Тело запроса
POST /clickpipes зависит от типа источника. В примерах ниже показана структура для каждого поддерживаемого типа ClickPipe. Актуальные JSON-схемы см. в Swagger UI.
Kafka
Поддерживаемые источники, совместимые с Kafka:
kafka,
confluent,
msk,
azureeventhub,
redpanda,
warpstream.
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My Kafka ClickPipe",
"source": {
"kafka": {
"type": "confluent",
"format": "JSONEachRow",
"brokers": "broker.example.com:9092",
"topics": "my_topic",
"consumerGroup": "clickpipes-consumer-group",
"authentication": "PLAIN",
"credentials": {
"username": "my_user",
"password": "my_password"
}
}
},
"destination": {
"table": "my_table",
"managedTable": true,
"tableDefinition": {
"engine": { "type": "MergeTree" }
},
"columns": [
{ "name": "id", "type": "UInt64" },
{ "name": "message", "type": "String" },
{ "name": "timestamp", "type": "DateTime" }
]
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
Amazon Kinesis
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My Kinesis ClickPipe",
"source": {
"kinesis": {
"format": "JSONEachRow",
"streamName": "my-stream",
"region": "us-east-1",
"iteratorType": "TRIM_HORIZON",
"authentication": "IAM_USER",
"accessKey": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"secretKey": "<secret_key>"
}
}
},
"destination": {
"table": "my_table",
"managedTable": true,
"tableDefinition": {
"engine": { "type": "MergeTree" }
},
"columns": [
{ "name": "id", "type": "UInt64" },
{ "name": "message", "type": "String" }
]
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
Amazon S3
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My S3 ClickPipe",
"source": {
"objectStorage": {
"type": "s3",
"url": "https://my-bucket.s3.amazonaws.com/data/*.json",
"format": "JSONEachRow",
"authentication": "IAM_USER",
"accessKey": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"secretKey": "<secret_key>"
}
}
},
"destination": {
"table": "my_table",
"managedTable": true,
"tableDefinition": {
"engine": { "type": "MergeTree" }
},
"columns": [
{ "name": "id", "type": "UInt64" },
{ "name": "message", "type": "String" }
]
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
Google Cloud Storage
serviceAccountKey должен содержать содержимое JSON-файла ключа сервисного аккаунта GCP в кодировке base64.
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My GCS ClickPipe",
"source": {
"objectStorage": {
"type": "gcs",
"url": "gs://my-bucket/data/*.json",
"format": "JSONEachRow",
"authentication": "SERVICE_ACCOUNT",
"serviceAccountKey": "<base64_encoded_service_account_json>"
}
},
"destination": {
"table": "my_table",
"managedTable": true,
"tableDefinition": {
"engine": { "type": "MergeTree" }
},
"columns": [
{ "name": "id", "type": "UInt64" },
{ "name": "message", "type": "String" }
]
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
Azure Blob Storage
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My Azure Blob ClickPipe",
"source": {
"objectStorage": {
"type": "azureblobstorage",
"azureContainerName": "my-container",
"path": "data/*.json",
"format": "JSONEachRow",
"authentication": "CONNECTION_STRING",
"connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=mykey;EndpointSuffix=core.windows.net"
}
},
"destination": {
"table": "my_table",
"managedTable": true,
"tableDefinition": {
"engine": { "type": "MergeTree" }
},
"columns": [
{ "name": "id", "type": "UInt64" },
{ "name": "message", "type": "String" }
]
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
CDC для Postgres
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My Postgres CDC ClickPipe",
"source": {
"postgres": {
"host": "postgres.example.com",
"port": 5432,
"database": "mydb",
"credentials": {
"username": "postgres_user",
"password": "<password>"
},
"settings": {
"replicationMode": "cdc"
},
"tableMappings": [
{
"sourceSchemaName": "public",
"sourceTable": "users",
"targetTable": "public_users"
}
]
}
},
"destination": {
"database": "default"
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
CDC для MySQL
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My MySQL CDC ClickPipe",
"source": {
"mysql": {
"host": "mysql.example.com",
"port": 3306,
"credentials": {
"username": "mysql_user",
"password": "<password>"
},
"settings": {
"replicationMode": "cdc"
},
"tableMappings": [
{
"sourceSchemaName": "mydb",
"sourceTable": "orders",
"targetTable": "mydb_orders"
}
]
}
},
"destination": {
"database": "default"
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
CDC для MongoDB
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My MongoDB CDC ClickPipe",
"source": {
"mongodb": {
"uri": "mongodb+srv://cluster0.example.mongodb.net",
"readPreference": "secondaryPreferred",
"credentials": {
"username": "mongo_user",
"password": "<password>"
},
"settings": {
"replicationMode": "cdc"
},
"tableMappings": [
{
"sourceDatabaseName": "mydb",
"sourceCollection": "users",
"targetTable": "mydb_users"
}
]
}
},
"destination": {
"database": "default"
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"
BigQuery
serviceAccountFile должен содержать содержимое JSON-файла ключа сервисного аккаунта GCP, закодированное в base64.
curl -u "$KEY_ID:$KEY_SECRET" \
-X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "My BigQuery ClickPipe",
"source": {
"bigquery": {
"snapshotStagingPath": "gs://my-staging-bucket/staging/",
"credentials": {
"serviceAccountFile": "<base64_encoded_service_account_json>"
},
"settings": {
"replicationMode": "snapshot"
},
"tableMappings": [
{
"sourceDatasetName": "my_dataset",
"sourceTable": "my_table",
"targetTable": "my_bigquery_table"
}
]
}
},
"destination": {
"database": "default"
}
}' \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipes"