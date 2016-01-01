Руководство по настройке источника Supabase

Это руководство о том, как настроить Supabase Postgres для использования в ClickPipes.

примечание ClickPipes поддерживает Supabase через IPv6 нативно для бесшовной репликации.

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми правами, подходящими для CDC, а также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого перейдите в SQL Editor для вашего проекта Supabase. Здесь мы можем выполнить следующие SQL команды:

Нажмите на Run, чтобы подготовить публикацию и пользователя.

примечание Обязательно замените clickpipes_user и clickpipes_password на ваше желаемое имя пользователя и пароль. Также не забудьте использовать то же имя публикации при создании зеркала в ClickPipes.

осторожно Этот шаг перезапустит вашу базу данных Supabase и может вызвать кратковременный простой. Вы можете увеличить параметр max_slot_wal_keep_size вашей базы данных Supabase до более высокого значения (по меньшей мере 100 ГБ или 102400 ), следуя документации Supabase Для получения более точной рекомендации по этому значению вы можете обратиться в команду ClickPipes.

Перейдите в Project Settings вашего проекта Supabase -> Database (в разделе Configuration ).

Важно: Отключите Display connection pooler на этой странице и перейдите в раздел Connection parameters , чтобы записать или скопировать параметры.

к сведению Connection pooler не поддерживается для репликации на основе CDC, поэтому его необходимо отключить.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать импорт данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали детали подключения, которые использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся во время процесса создания ClickPipe.