Руководство по настройке источника Supabase
Это руководство о том, как настроить Supabase Postgres для использования в ClickPipes.
ClickPipes поддерживает Supabase через IPv6 нативно для бесшовной репликации.
Создание пользователя с правами и слотом репликации
Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми правами, подходящими для CDC, а также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.
Для этого перейдите в SQL Editor для вашего проекта Supabase. Здесь мы можем выполнить следующие SQL команды:
Нажмите на Run, чтобы подготовить публикацию и пользователя.
Обязательно замените
clickpipes_user и
clickpipes_password на ваше желаемое имя пользователя и пароль.
Также не забудьте использовать то же имя публикации при создании зеркала в ClickPipes.
Увеличение
max_slot_wal_keep_size
Этот шаг перезапустит вашу базу данных Supabase и может вызвать кратковременный простой.
Вы можете увеличить параметр
max_slot_wal_keep_size вашей базы данных Supabase до более высокого значения (по меньшей мере 100 ГБ или
102400), следуя документации Supabase
Для получения более точной рекомендации по этому значению вы можете обратиться в команду ClickPipes.
Детали подключения для использования с Supabase
Перейдите в
Project Settings вашего проекта Supabase ->
Database (в разделе
Configuration).
Важно: Отключите
Display connection pooler на этой странице и перейдите в раздел
Connection parameters, чтобы записать или скопировать параметры.
Connection pooler не поддерживается для репликации на основе CDC, поэтому его необходимо отключить.
Что дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать импорт данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали детали подключения, которые использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся во время процесса создания ClickPipe.