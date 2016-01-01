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Руководство по настройке источника Supabase

Это руководство о том, как настроить Supabase Postgres для использования в ClickPipes.

примечание

ClickPipes поддерживает Supabase через IPv6 нативно для бесшовной репликации.

Создание пользователя с правами и слотом репликации

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми правами, подходящими для CDC, а также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого перейдите в SQL Editor для вашего проекта Supabase. Здесь мы можем выполнить следующие SQL команды:

Команды пользователя и публикации

Нажмите на Run, чтобы подготовить публикацию и пользователя.

примечание

Обязательно замените clickpipes_user и clickpipes_password на ваше желаемое имя пользователя и пароль.

Также не забудьте использовать то же имя публикации при создании зеркала в ClickPipes.

Увеличение max_slot_wal_keep_size

осторожно

Этот шаг перезапустит вашу базу данных Supabase и может вызвать кратковременный простой.

Вы можете увеличить параметр max_slot_wal_keep_size вашей базы данных Supabase до более высокого значения (по меньшей мере 100 ГБ или 102400), следуя документации Supabase

Для получения более точной рекомендации по этому значению вы можете обратиться в команду ClickPipes.

Детали подключения для использования с Supabase

Перейдите в Project Settings вашего проекта Supabase -> Database (в разделе Configuration).

Важно: Отключите Display connection pooler на этой странице и перейдите в раздел Connection parameters, чтобы записать или скопировать параметры.

Найдите детали подключения Supabase
к сведению

Connection pooler не поддерживается для репликации на основе CDC, поэтому его необходимо отключить.

Что дальше?

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать импорт данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали детали подключения, которые использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся во время процесса создания ClickPipe.