Интеграция Kafka с ClickHouse Cloud

Вы ознакомились с вводной информацией по ClickPipes.

Получите доступ к SQL Консоли вашего ClickHouse Cloud Service.

Выберите кнопку Data Sources в боковом меню и нажмите "Настроить ClickPipe"

Выберите ваш источник данных.

Заполните форму, указав имя для вашего ClickPipe, описание (по желанию), ваши учетные данные и другие детали подключения.

Настройте реестр схем. Корректная схема обязательна для потоков Avro и является необязательной для JSON. Эта схема будет использоваться для парсинга AvroConfluent или валидации сообщений JSON в выбранной теме.

Сообщения Avro, которые не могут быть распознаны, или сообщения JSON, которые не прошли валидацию, вызовут ошибку.

"корневой" путь реестра схем. Например, URL реестра схем Confluent Cloud - это просто HTTPS URL без пути, вроде https://test-kk999.us-east-2.aws.confluent.cloud . Если указан только корневой путь, схема, используемая для определения названий и типов колонок на этапе 4, будет определена по ID, встроенному в выборочные сообщения Kafka.

. Если указан только корневой путь, схема, используемая для определения названий и типов колонок на этапе 4, будет определена по ID, встроенному в выборочные сообщения Kafka. путь /schemas/ids/[ID] к документу схемы по числовому ID схемы. Полный URL с использованием ID схемы будет выглядеть как https://registry.example.com/schemas/ids/1000

к документу схемы по числовому ID схемы. Полный URL с использованием ID схемы будет выглядеть как путь /subjects/[subject_name] к документу схемы по названию темы. При желании можно указать конкретную версию, добавив /versions/[version] к URL (в противном случае ClickPipes получит последнюю версию). Полный URL с использованием названия схемы будет выглядеть как https://registry.example.com/subjects/events или https://registry/example.com/subjects/events/versions/4

Обратите внимание, что во всех случаях ClickPipes автоматически извлечет обновленную или другую схему из реестра, если это указано ID схемы, встроенному в сообщение. Если сообщение записано без встроенного ID схемы, то конкретный ID схемы или название темы должны быть указаны для парсинга всех сообщений.

Выберите вашу тему, и интерфейс отобразит образец документа из темы.

На следующем шаге вы можете выбрать, хотите ли вы загружать данные в новую таблицу ClickHouse или переиспользовать существующую. Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить имя таблицы, схему и настройки. Вы можете видеть предварительный просмотр своих изменений в образец таблице вверху.

Вы также можете настроить дополнительные параметры, используя предоставленные контроли

В качестве альтернативы вы можете решить загрузить данные в существующую таблицу ClickHouse. В этом случае интерфейс позволит вам сопоставить поля из источника с полями ClickHouse в выбранной целевой таблице.

Наконец, вы можете настроить разрешения для внутреннего пользователя ClickPipes.

Разрешения: ClickPipes создаст выделенного пользователя для записи данных в целевую таблицу. Вы можете выбрать роль для этого внутреннего пользователя, используя пользовательскую роль или одну из предопределенных ролей:

Full access : с полным доступом к кластеру. Это может быть полезно, если вы используете Materialized View или Dictionary с целевой таблицей.

: с полным доступом к кластеру. Это может быть полезно, если вы используете Materialized View или Dictionary с целевой таблицей. Only destination table : с разрешениями INSERT только на целевую таблицу.

Нажав на "Завершить настройку", система зарегистрирует ваш ClickPipe, и вы сможете увидеть его в сводной таблице.

Сводная таблица предоставляет контроли для отображения образцовых данных из источника или целевой таблицы в ClickHouse

А также контроли для удаления ClickPipe и отображения сводки задачи загрузки.

Поздравляем! вы успешно настроили свой первый ClickPipe. Если это потоковый ClickPipe, он будет работать непрерывно, загружая данные в реальном времени из вашего удаленного источника данных.

Название Логотип Тип Статус Описание Apache Kafka Потоковый Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Apache Kafka в ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Потоковый Стабильный Разблокируйте объединенную мощь Confluent и ClickHouse Cloud через нашу прямую интеграцию. Redpanda Потоковый Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Redpanda в ClickHouse Cloud. AWS MSK Потоковый Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из AWS MSK в ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Потоковый Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из Azure Event Hubs в ClickHouse Cloud. WarpStream Потоковый Стабильный Настройте ClickPipes и начните загружать потоковые данные из WarpStream в ClickHouse Cloud.

Больше соединителей будет добавлено в ClickPipes, вы можете узнать больше, связавшись с нами.

Поддерживаемые форматы:

Следующие типы данных ClickHouse в настоящее время поддерживаются в ClickPipes:

Базовые числовые типы - [U]Int8/16/32/64 и Float32/64

Большие целочисленные типы - [U]Int128/256

Типы Decimal

Boolean

String

FixedString

Date, Date32

DateTime, DateTime64 (только временные зоны UTC)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

все типы LowCardinality ClickHouse

Map с ключами и значениями, использующими любой из вышеперечисленных типов (включая Nullable)

Tuple и Array с элементами, использующими любой из вышеперечисленных типов (включая Nullable, только один уровень глубины)

ClickPipes поддерживает все примитивные и сложные типы Avro, а также все логические типы Avro, кроме time-millis , time-micros , local-timestamp-millis , local_timestamp-micros и duration . Типы Avro record преобразуются в Tuple, типы array в Array, а map в Map (только строковые ключи). В общем, доступные преобразования перечислены здесь. Мы рекомендуем использовать точное сопоставление типов для числовых типов Avro, так как ClickPipes не проверяет переполнение или потерю точности при преобразовании типов.

Nullable типы в Avro определяются с помощью схемы объединения (T, null) или (null, T) , где T - базовый тип Avro. Во время вывода схемы такие объединения будут сопоставлены с колонкой "Nullable" в ClickHouse. Обратите внимание, что ClickHouse не поддерживает типы Nullable(Array) , Nullable(Map) или Nullable(Tuple) . Объединения Avro null для этих типов будут сопоставлены с не-null версиями (типы Avro Record сопоставляются с именованным Tuple ClickHouse). "Null" Avro для этих типов будут вставлены как:

Пустой массив для нулевого Avro массива

Пустой Map для нулевого Avro Map

Именованный Tuple со всеми значениями по умолчанию/нулевыми для нулевого Avro Record

ClickPipes в настоящее время не поддерживает схемы, содержащие другие объединения Avro (это может измениться в будущем с внедрением новых типов данных ClickHouse Variant и JSON). Если схема Avro содержит "не-null" объединение, ClickPipes сгенерирует ошибку при попытке вычислить сопоставление между схемой Avro и типами колонок ClickHouse.

ClickPipes динамически извлекает и применяет схему Avro из настроенного реестра схем, используя ID схемы, встроенный в каждое сообщение/событие. Обновления схем обнаруживаются и обрабатываются автоматически.

В настоящее время ClickPipes совместим только с реестрами схем, использующими API реестра схем Confluent. В дополнение к Confluent Kafka и Cloud, это включает в себя Redpanda, AWS MSK и Upstash. ClickPipes в настоящее время не совместим с реестром схем AWS Glue или реестром схем Azure (в скоро).

Следующие правила применяются к сопоставлению между извлекаемой схемой Avro и целевой таблицей ClickHouse:

Если схема Avro содержит поле, которое не включено в сопоставление с целью ClickHouse, это поле игнорируется.

Если схема Avro не содержит поля, определенного в сопоставлении с целью ClickHouse, колонка ClickHouse будет заполнена значением "ноль", таким как 0 или пустая строка. Обратите внимание, что выражения DEFAULT в настоящее время не оцениваются для вставок ClickPipes (это временное ограничение, ожидающее обновлений обработки значений по умолчанию на сервере ClickHouse).

Если поле схемы Avro и колонка ClickHouse несовместимы, вставки этой строки/сообщения потерпят неудачу, и ошибка будет зафиксирована в таблице ошибок ClickPipes. Обратите внимание, что поддерживаются несколько неявных преобразований (например, между числовыми типами), но не все (например, поле Avro record не может быть вставлено в колонку ClickHouse типа Int32 ).

Для совместимых с Kafka потоковых источников данных поддерживаются следующие виртуальные колонки. При создании новой целевой таблицы виртуальные колонки можно добавить, используя кнопку Add Column .

Название Описание Рекомендуемый тип данных _key Ключ сообщения Kafka String _timestamp Временная метка Kafka (миллисекундная точность) DateTime64(3) _partition Партиция Kafka Int32 _offset Смещение Kafka Int64 _topic Тема Kafka String _header_keys Параллельный массив ключей в заголовках записи Array(String) _header_values Параллельный массив заголовков в записи Array(String) _raw_message Полное сообщение Kafka String

Обратите внимание, что колонка _raw_message рекомендуется только для данных JSON. Для случаев, когда требуется только строка JSON (например, при использовании функций ClickHouse JsonExtract* для заполнения потока материала), может улучшить производительность ClickPipes удаление всех "не виртуальных" колонок.

DEFAULT не поддерживается.

ClickPipes для Kafka предоставляет семантику доставки at-least-once (как один из наиболее часто используемых подходов). Мы будем рады услышать ваши отзывы о семантике доставки на форме обратной связи. Если вам нужна семантика exactly-once, мы рекомендуем использовать наш официальный clickhouse-kafka-connect приемник.

Для источников данных протокола Apache Kafka ClickPipes поддерживает аутентификацию SASL/PLAIN с шифрованием TLS, а также SASL/SCRAM-SHA-256 и SASL/SCRAM-SHA-512 . В зависимости от источника потоков (Redpanda, MSK и т.д.) будет доступны вся или часть этих механизмов аутентификации в зависимости от совместимости. Если ваши потребности в аутентификации отличаются, пожалуйста, сообщите нам об этом.

к сведению Аутентификация IAM для ClickPipe MSK является функцией бета-версии.

ClickPipes поддерживает следующую аутентификацию AWS MSK

При использовании IAM аутентификации для подключения к брокеру MSK роли IAM должны иметь необходимые разрешения. Ниже приведен пример необходимой IAM политики для API Apache Kafka для MSK:

Если вы выполняете аутентификацию с помощью ARN роли IAM, вам необходимо добавить доверительные отношения между вашим экземпляром ClickHouse Cloud, чтобы роль могла быть принята.

примечание Доступ на основе ролей работает только для экземпляров ClickHouse Cloud, развернутых на AWS.

ClickPipes для Kafka поддерживает загрузку пользовательских сертификатов для брокеров Kafka с SASL и общим SSL/TLS сертификатом. Вы можете загрузить свой сертификат в разделе SSL Certificate настройки ClickPipe.

примечание Обратите внимание, что, хотя мы поддерживаем загрузку одного SSL сертификата вместе с SASL для Kafka, SSL с использованием Mutual TLS (mTLS) в настоящее время не поддерживается.

ClickPipes вставляет данные в ClickHouse партиями. Это необходимо, чтобы избежать создания слишком большого количества частей в базе данных, что может привести к проблемам с производительностью в кластере.

Партии вставляются, когда выполнено одно из следующих условий:

Размер партии достиг максимального значения (100,000 строк или 20MB)

Партия открыта не более максимального времени (5 секунд)

Задержка (определяемая как время между производством сообщения Kafka и его доступностью в ClickHouse) будет зависеть от многих факторов (например, задержка брокера, сетевые задержки, размер/формат сообщения). Пакетная обработка, описанная в разделе выше, также будет влиять на задержку. Мы всегда рекомендуем протестировать ваш конкретный случай использования с типичными нагрузками, чтобы определить ожидаемую задержку.

ClickPipes не предоставляет никаких гарантий по поводу задержки. Если у вас есть конкретные требования к низкой задержке, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ClickPipes для Kafka спроектирован для горизонтального масштабирования. По умолчанию мы создаем группу потребителей с одним потребителем. Это можно изменить с помощью инструментов масштабирования в отображении деталей ClickPipe.

ClickPipes обеспечивает высокую доступность с распределенной архитектурой по зонам доступности. Это требует масштабирования до как минимум двух потребителей.

Независимо от количества работающих потребителей, отказоустойчивость доступна по умолчанию. Если потребитель или его подлежащая инфраструктура выйдет из строя, ClickPipe автоматически перезапустит потребителя и продолжит обработку сообщений.

Как работает ClickPipes для Kafka? ClickPipes использует специализированную архитектуру, работающую с API потребителя Kafka для чтения данных из указанной темы, а затем вставляет данные в таблицу ClickHouse на конкретном ClickHouse Cloud service.

В чем разница между ClickPipes и ClickHouse Kafka Table Engine? Kafka Table Engine - это основная возможность ClickHouse, которая реализует "модель вытягивания", где сам сервер ClickHouse подключается к Kafka, вытягивает события, а затем записывает их локально. ClickPipes - это отдельный облачный сервис, который работает независимо от службы ClickHouse, он подключается к Kafka (или другим источникам данных) и отправляет события в связанную службу ClickHouse Cloud. Эта раздельная архитектура позволяет добиться большей операционной гибкости, явного разделения задач, масштабируемой загрузки, надежного управления сбоями, расширяемости и многого другого.

Каковы требования для использования ClickPipes для Kafka? Для использования ClickPipes для Kafka вам потребуется работающий брокер Kafka и служба ClickHouse Cloud с включенными ClickPipes. Вам также необходимо убедиться, что ClickHouse Cloud может получить доступ к вашему брокеру Kafka. Это можно сделать, разрешив удаленное подключение со стороны Kafka, добавив IP-адреса ClickHouse Cloud Egress в белый список в настройках Kafka.

Поддерживает ли ClickPipes для Kafka AWS PrivateLink? AWS PrivateLink поддерживается. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Могу ли я использовать ClickPipes для Kafka для записи данных в тему Kafka? Нет, ClickPipes для Kafka предназначен для чтения данных из тем Kafka, а не для их записи. Для записи данных в тему Kafka вам потребуется использовать специализированный продюсер Kafka.

Поддерживает ли ClickPipes несколько брокеров? Да, если брокеры являются частью одного кворума, они могут быть настроены вместе, разделенные , .

Поддерживает ли ClickPipes Upstash? Да. Продукт Upstash Kafka вступил в период устаревания 11 сентября 2024 года на 6 месяцев. Существующие клиенты могут продолжать использовать ClickPipes с их существующими брокерами Upstash Kafka, используя общий кафка плитку в интерфейсе ClickPipes. Существующие ClickPipes Upstash Kafka не затрагиваются до получения уведомления об устаревании. Когда период устаревания закончится, ClickPipe перестанет функционировать.

Поддерживает ли ClickPipes реестр схем Upstash? Нет. ClickPipes не совместим с реестром схем Upstash Kafka.

Поддерживает ли ClickPipes рабочий процесс Upstash QStash? Нет. Если Kafka совместимый интерфейс не будет введен в рабочий процесс QStash, он не будет работать с ClickPipes Kafka.

Работает ли ClickPipe Azure Event Hubs без интерфейса Kafka? Нет. ClickPipes требует, чтобы Azure Event Hubs имел включенный интерфейс Kafka. Протокол Kafka поддерживается только для их стандартных, премиум и выделенных SKU.

Работает ли реестр схем Azure с ClickPipes? Нет. ClickPipes в настоящее время не совместим с реестром схем Event Hubs.

Какие разрешения нужны моей политике для потребления из Azure Event Hubs? Чтобы перечислить темы и потреблять события, политика общего доступа, предоставленная ClickPipes, должна как минимум содержать претензию 'Listen'.

Почему мой Event Hubs не возвращает данные?

Если ваш экземпляр ClickHouse находится в другом регионе или континенте от развертывания Event Hubs, вы можете столкнуться с тайм-аутом при загрузке ваших ClickPipes и задержкой при потреблении данных из Event Hub. Считается хорошей практикой размещать ваше развертывание ClickHouse Cloud и развертывание Azure Event Hubs в облачных регионах, находящихся близко друг к другу, чтобы избежать негативного влияния на производительность.