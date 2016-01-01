Руководство по настройке источника RDS MySQL
Это пошаговое руководство по конфигурации вашего экземпляра RDS MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.
Мы также рекомендуем ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по MySQL здесь. Страница с часто задаваемыми вопросами активно обновляется.
Включите удержание двоичных логов
Двоичный лог — это набор файлов логов, содержащих информацию о модификациях данных, сделанных на экземпляре сервера MySQL, а файлы двоичных логов необходимы для репликации. Необходимо выполнить оба следующих шага:
1. Включите двоичное логирование через автоматическое резервное копирование
Функция автоматического резервного копирования определяет, включено ли двоичное логирование для MySQL. Это можно настроить в консоли AWS:
Рекомендуется устанавливать значение удержания резервных копий достаточно большим в зависимости от случая использования репликации.
2. Часы удержания двоичных логов
Amazon RDS для MySQL имеет другой метод установки продолжительности удержания двоичных логов, который обозначает время, в течение которого файл двоичного лога с изменениями хранится. Если некоторые изменения не будут прочитаны перед удалением файла двоичного лога, репликация не сможет продолжаться. Значение по умолчанию для часов удержания двоичных логов равно NULL, что означает, что двоичные логи не сохраняются.
Чтобы указать количество часов для удержания двоичных логов на экземпляре БД, используйте функцию mysql.rds_set_configuration с периодом удержания двоичных логов, достаточным для выполнения репликации. Рекомендуется минимальное значение
24 часа.
Настройка параметров двоичных логов в параметрической группе
Параметрическая группа может быть найдена, когда вы нажмете на ваш экземпляр MySQL в консоли RDS, а затем перейдете на вкладку
Конфигурации.
После нажатия на ссылку параметрической группы вы перейдете на ее страницу. В правом верхнем углу будет кнопка Изменить.
Следующие параметры необходимо установить следующим образом:
binlog_formatна
ROW.
binlog_row_metadataна
FULL
binlog_row_imageна
FULL
Затем нажмите на
Сохранить изменения в правом верхнем углу. Вам может потребоваться перезагрузить ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу — об этом можно узнать, если рядом со ссылкой на параметрическую группу в вкладке Конфигурации экземпляра RDS вы увидите
Ожидает перезагрузки.
Если у вас есть кластер MySQL, вышеупомянутые параметры будут находиться в параметрической группе DB Cluster , а не в группе экземпляра БД.
Включение режима GTID
Глобальные идентификаторы транзакций (GTID) — это уникальные идентификаторы, присвоенные каждой зафиксированной транзакции в MySQL. Они упрощают репликацию двоичных логов и делают устранение неполадок более простым.
Если ваш экземпляр MySQL — это MySQL 5.7, 8.0 или 8.4, мы рекомендуем включить режим GTID, чтобы MySQL ClickPipe мог использовать репликацию GTID.
Чтобы включить режим GTID для вашего экземпляра MySQL, выполните следующие шаги:
- В консоли RDS нажмите на ваш экземпляр MySQL.
- Нажмите на вкладку
Конфигурации.
- Нажмите на ссылку параметрической группы.
- Нажмите на кнопку
Изменитьв правом верхнем углу.
- Установите
enforce_gtid_consistencyна
ON.
- Установите
gtid-modeна
ON.
- Нажмите на
Сохранить измененияв правом верхнем углу.
- Перезагрузите ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу.
MySQL ClickPipe также поддерживает репликацию без режима GTID. Однако рекомендуется включать режим GTID для обеспечения лучшей производительности и упрощения устранения неполадок.
Настройка пользователя базы данных
Подключитесь к вашему экземпляру RDS MySQL как администратор и выполните следующие команды:
-
Создайте отдельного пользователя для ClickPipes:
-
Предоставьте права на схему. Пример ниже показывает права для базы данных
mysql. Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать:
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Предоставьте пользователю разрешения на репликацию:
Настройка сетевого доступа
Контроль доступа на основе IP
Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру RDS, добавьте документированные статические IP NAT в
Правила входящего трафика вашей группы безопасности RDS.
Приватный доступ через AWS PrivateLink
Чтобы подключиться к вашему экземпляру RDS через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes для установки соединения.