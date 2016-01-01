Руководство по настройке источника RDS MySQL

Это пошаговое руководство по конфигурации вашего экземпляра RDS MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.

к сведению Мы также рекомендуем ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по MySQL здесь. Страница с часто задаваемыми вопросами активно обновляется.

Двоичный лог — это набор файлов логов, содержащих информацию о модификациях данных, сделанных на экземпляре сервера MySQL, а файлы двоичных логов необходимы для репликации. Необходимо выполнить оба следующих шага:

Функция автоматического резервного копирования определяет, включено ли двоичное логирование для MySQL. Это можно настроить в консоли AWS:

Рекомендуется устанавливать значение удержания резервных копий достаточно большим в зависимости от случая использования репликации.

Amazon RDS для MySQL имеет другой метод установки продолжительности удержания двоичных логов, который обозначает время, в течение которого файл двоичного лога с изменениями хранится. Если некоторые изменения не будут прочитаны перед удалением файла двоичного лога, репликация не сможет продолжаться. Значение по умолчанию для часов удержания двоичных логов равно NULL, что означает, что двоичные логи не сохраняются.

Чтобы указать количество часов для удержания двоичных логов на экземпляре БД, используйте функцию mysql.rds_set_configuration с периодом удержания двоичных логов, достаточным для выполнения репликации. Рекомендуется минимальное значение 24 часа .

Параметрическая группа может быть найдена, когда вы нажмете на ваш экземпляр MySQL в консоли RDS, а затем перейдете на вкладку Конфигурации .

После нажатия на ссылку параметрической группы вы перейдете на ее страницу. В правом верхнем углу будет кнопка Изменить.

Следующие параметры необходимо установить следующим образом:

binlog_format на ROW .

binlog_row_metadata на FULL

binlog_row_image на FULL

Затем нажмите на Сохранить изменения в правом верхнем углу. Вам может потребоваться перезагрузить ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу — об этом можно узнать, если рядом со ссылкой на параметрическую группу в вкладке Конфигурации экземпляра RDS вы увидите Ожидает перезагрузки .

подсказка Если у вас есть кластер MySQL, вышеупомянутые параметры будут находиться в параметрической группе DB Cluster , а не в группе экземпляра БД.

Глобальные идентификаторы транзакций (GTID) — это уникальные идентификаторы, присвоенные каждой зафиксированной транзакции в MySQL. Они упрощают репликацию двоичных логов и делают устранение неполадок более простым.

Если ваш экземпляр MySQL — это MySQL 5.7, 8.0 или 8.4, мы рекомендуем включить режим GTID, чтобы MySQL ClickPipe мог использовать репликацию GTID.

Чтобы включить режим GTID для вашего экземпляра MySQL, выполните следующие шаги:

В консоли RDS нажмите на ваш экземпляр MySQL. Нажмите на вкладку Конфигурации . Нажмите на ссылку параметрической группы. Нажмите на кнопку Изменить в правом верхнем углу. Установите enforce_gtid_consistency на ON . Установите gtid-mode на ON . Нажмите на Сохранить изменения в правом верхнем углу. Перезагрузите ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу.

подсказка MySQL ClickPipe также поддерживает репликацию без режима GTID. Однако рекомендуется включать режим GTID для обеспечения лучшей производительности и упрощения устранения неполадок.

Подключитесь к вашему экземпляру RDS MySQL как администратор и выполните следующие команды:

Создайте отдельного пользователя для ClickPipes: Предоставьте права на схему. Пример ниже показывает права для базы данных mysql . Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать: Предоставьте пользователю разрешения на репликацию:

Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру RDS, добавьте документированные статические IP NAT в Правила входящего трафика вашей группы безопасности RDS.

Чтобы подключиться к вашему экземпляру RDS через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes для установки соединения.