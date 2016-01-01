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Руководство по настройке источника Neon Postgres

Это руководство о том, как настроить Neon Postgres, который вы можете использовать для репликации в ClickPipes. Убедитесь, что вы вошли в свою консоль Neon для этой настройки.

Создание пользователя с разрешениями

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого перейдите на вкладку SQL Console. Здесь мы можем выполнить следующие SQL команды:

Команды для пользователя и публикации

Нажмите Run, чтобы подготовить публикацию и пользователя.

Включение логической репликации

В Neon вы можете включить логическую репликацию через интерфейс. Это необходимо для того, чтобы CDC ClickPipes мог реплицировать данные. Перейдите на вкладку Settings, а затем в раздел Logical Replication.

Включить логическую репликацию

Нажмите Enable, чтобы все было готово. Вы должны увидеть ниже сообщение об успешной активации, как только вы её включите.

Логическая репликация включена

Давайте проверим следующие настройки в вашем экземпляре Neon Postgres:

Белый список IP (Для плана Neon Enterprise)

Если у вас есть план Neon Enterprise, вы можете внести в белый список IPs ClickPipes, чтобы разрешить репликацию из ClickPipes в ваш экземпляр Neon Postgres. Для этого вы можете нажать на вкладку Settings и перейти в раздел IP Allow.

Экран разрешения IP

Копировать детали подключения

Теперь, когда у нас есть пользователь, публикация и включенная репликация, мы можем скопировать детали подключения для создания нового ClickPipe. Перейдите на Dashboard и в текстовом поле, где отображается строка подключения, измените вид на Parameters Only. Эти параметры нам понадобятся для следующего шага.

Детали подключения

Что дальше?

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.