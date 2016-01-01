Руководство по настройке источника Neon Postgres

Это руководство о том, как настроить Neon Postgres, который вы можете использовать для репликации в ClickPipes. Убедитесь, что вы вошли в свою консоль Neon для этой настройки.

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого перейдите на вкладку SQL Console. Здесь мы можем выполнить следующие SQL команды:

Нажмите Run, чтобы подготовить публикацию и пользователя.

В Neon вы можете включить логическую репликацию через интерфейс. Это необходимо для того, чтобы CDC ClickPipes мог реплицировать данные. Перейдите на вкладку Settings, а затем в раздел Logical Replication.

Нажмите Enable, чтобы все было готово. Вы должны увидеть ниже сообщение об успешной активации, как только вы её включите.

Давайте проверим следующие настройки в вашем экземпляре Neon Postgres:

Если у вас есть план Neon Enterprise, вы можете внести в белый список IPs ClickPipes, чтобы разрешить репликацию из ClickPipes в ваш экземпляр Neon Postgres. Для этого вы можете нажать на вкладку Settings и перейти в раздел IP Allow.

Теперь, когда у нас есть пользователь, публикация и включенная репликация, мы можем скопировать детали подключения для создания нового ClickPipe. Перейдите на Dashboard и в текстовом поле, где отображается строка подключения, измените вид на Parameters Only. Эти параметры нам понадобятся для следующего шага.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.