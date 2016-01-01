Руководство по настройке источника Cloud SQL для MySQL

Это пошаговое руководство по настройке вашего экземпляра Cloud SQL для MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.

Бинарный лог - это набор лог-файлов, которые содержат информацию о модификациях данных, внесенных в экземпляр MySQL, и файлы бинарного лога необходимы для репликации.

Функция PITR определяет, включено ли бинарное логирование для MySQL в Google Cloud. Это можно настроить в консоли Cloud, отредактировав ваш экземпляр Cloud SQL и прокрутив вниз до следующего раздела.

Рекомендуется установить значение на разумно длинный срок в зависимости от сценария репликации.

Если это еще не настроено, убедитесь, что вы установили следующие параметры в разделе флагов базы данных, отредактировав Cloud SQL:

binlog_expire_logs_seconds на значение >= 86400 (1 день). binlog_row_metadata на FULL binlog_row_image на FULL

Для этого нажмите кнопку Edit в верхнем правом углу страницы обзора экземпляра.

Затем прокрутите вниз до раздела Flags и добавьте вышеуказанные флаги.

Подключитесь к вашему экземпляру Cloud SQL MySQL как пользователь root и выполните следующие команды:

Создайте специального пользователя для ClickPipes: Предоставьте права на схему. В следующем примере показываются права для базы данных clickpipes . Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать: Предоставьте права на репликацию пользователю:

Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Cloud SQL, добавьте документированные статические NAT IP-адреса в белый список IP-адресов вашего экземпляра Cloud SQL для MySQL. Это можно сделать, отредактировав экземпляр или перейдя на вкладку Connections в боковом меню в Cloud Console.

Чтобы подключиться к вашему экземпляру Cloud SQL, необходимо загрузить сертификат корневого CA.

Перейдите к вашему экземпляру Cloud SQL в консоли Cloud. Нажмите на Connections в боковом меню. Нажмите на вкладку Security . В разделе Manage server CA certificates нажмите на кнопку DOWNLOAD CERTIFICATES внизу.