Руководство по настройке источника Cloud SQL для MySQL
Это пошаговое руководство по настройке вашего экземпляра Cloud SQL для MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.
Включение хранения бинарного лога
Бинарный лог - это набор лог-файлов, которые содержат информацию о модификациях данных, внесенных в экземпляр MySQL, и файлы бинарного лога необходимы для репликации.
Включение бинарного логирования через PITR
Функция PITR определяет, включено ли бинарное логирование для MySQL в Google Cloud. Это можно настроить в консоли Cloud, отредактировав ваш экземпляр Cloud SQL и прокрутив вниз до следующего раздела.
Рекомендуется установить значение на разумно длинный срок в зависимости от сценария репликации.
Если это еще не настроено, убедитесь, что вы установили следующие параметры в разделе флагов базы данных, отредактировав Cloud SQL:
binlog_expire_logs_secondsна значение >=
86400(1 день).
binlog_row_metadataна
FULL
binlog_row_imageна
FULL
Для этого нажмите кнопку
Edit в верхнем правом углу страницы обзора экземпляра.
Затем прокрутите вниз до раздела
Flags и добавьте вышеуказанные флаги.
Настройка пользователя базы данных
Подключитесь к вашему экземпляру Cloud SQL MySQL как пользователь root и выполните следующие команды:
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Создайте специального пользователя для ClickPipes:
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Предоставьте права на схему. В следующем примере показываются права для базы данных
clickpipes. Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать:
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Предоставьте права на репликацию пользователю:
Настройка сетевого доступа
Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Cloud SQL, добавьте документированные статические NAT IP-адреса в белый список IP-адресов вашего экземпляра Cloud SQL для MySQL.
Это можно сделать, отредактировав экземпляр или перейдя на вкладку
Connections в боковом меню в Cloud Console.
Загрузка и использование сертификата корневого CA
Чтобы подключиться к вашему экземпляру Cloud SQL, необходимо загрузить сертификат корневого CA.
- Перейдите к вашему экземпляру Cloud SQL в консоли Cloud.
- Нажмите на
Connectionsв боковом меню.
- Нажмите на вкладку
Security.
- В разделе
Manage server CA certificatesнажмите на кнопку
DOWNLOAD CERTIFICATESвнизу.
- В интерфейсе ClickPipes загрузите загруженный сертификат при создании нового MySQL ClickPipe.