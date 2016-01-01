Руководство по настройке источника Generative Postgres
Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к специфическому руководству для этого провайдера.
ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.
Включение логической репликации
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Чтобы включить репликацию на вашем экземпляре Postgres, необходимо убедиться, что установлены следующие параметры:
Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующую SQL-команду:
Вывод должен быть
logical. Если это не так, выполните:
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Дополнительно рекомендуется установить следующие параметры на экземпляре Postgres:
Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующие SQL-команды:
Если значения не соответствуют рекомендуемым, вы можете выполнить следующие SQL-команды для их установки:
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Если вы внесли какие-либо изменения в конфигурацию, как указано выше, вам НУЖНО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу.
Создание пользователя с разрешениями и публикацией
Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.
Для этого подключитесь к вашему экземпляру Postgres и выполните следующие SQL-команды:
Убедитесь, что вы заменили
clickpipes_user и
clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.
Включение подключений в pg_hba.conf к пользователю ClickPipes
Если вы управляете самостоятельно, вам необходимо разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes, следуя указанным ниже шагам. Если вы используете управляемый сервис, вы можете сделать то же самое, следуя документации провайдера.
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Внесите необходимые изменения в файл
pg_hba.conf, чтобы разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes. Пример записи в файле
pg_hba.confбудет выглядеть так:
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Перезагрузите экземпляр PostgreSQL, чтобы изменения вступили в силу:
Увеличение
max_slot_wal_keep_size
Это рекомендуемое изменение конфигурации, чтобы гарантировать, что большие транзакции/коммиты не вызовут удаление слота репликации.
Вы можете увеличить параметр
max_slot_wal_keep_size для вашего экземпляра PostgreSQL до более высокого значения (не менее 100 ГБ или
102400), обновив файл
postgresql.conf.
Вы можете перезагрузить экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу:
Для лучшей рекомендации этого значения вы можете обратиться в команду ClickPipes.
Что дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать интеграцию данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте зафиксировать данные подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.