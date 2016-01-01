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Руководство по настройке источника Generative Postgres

к сведению

Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к специфическому руководству для этого провайдера.

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Включение логической репликации

  1. Чтобы включить репликацию на вашем экземпляре Postgres, необходимо убедиться, что установлены следующие параметры:

    Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующую SQL-команду:

    Вывод должен быть logical. Если это не так, выполните:

  2. Дополнительно рекомендуется установить следующие параметры на экземпляре Postgres:

    Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующие SQL-команды:

    Если значения не соответствуют рекомендуемым, вы можете выполнить следующие SQL-команды для их установки:

  3. Если вы внесли какие-либо изменения в конфигурацию, как указано выше, вам НУЖНО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу.

Создание пользователя с разрешениями и публикацией

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого подключитесь к вашему экземпляру Postgres и выполните следующие SQL-команды:

примечание

Убедитесь, что вы заменили clickpipes_user и clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.

Включение подключений в pg_hba.conf к пользователю ClickPipes

Если вы управляете самостоятельно, вам необходимо разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes, следуя указанным ниже шагам. Если вы используете управляемый сервис, вы можете сделать то же самое, следуя документации провайдера.

  1. Внесите необходимые изменения в файл pg_hba.conf, чтобы разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes. Пример записи в файле pg_hba.conf будет выглядеть так:

  2. Перезагрузите экземпляр PostgreSQL, чтобы изменения вступили в силу:

Увеличение max_slot_wal_keep_size

Это рекомендуемое изменение конфигурации, чтобы гарантировать, что большие транзакции/коммиты не вызовут удаление слота репликации.

Вы можете увеличить параметр max_slot_wal_keep_size для вашего экземпляра PostgreSQL до более высокого значения (не менее 100 ГБ или 102400), обновив файл postgresql.conf.

Вы можете перезагрузить экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу:

примечание

Для лучшей рекомендации этого значения вы можете обратиться в команду ClickPipes.

Что дальше?

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать интеграцию данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте зафиксировать данные подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.