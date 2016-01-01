Руководство по настройке источника Generative Postgres

к сведению Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к специфическому руководству для этого провайдера.

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Чтобы включить репликацию на вашем экземпляре Postgres, необходимо убедиться, что установлены следующие параметры: Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующую SQL-команду: Вывод должен быть logical . Если это не так, выполните: Дополнительно рекомендуется установить следующие параметры на экземпляре Postgres: Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующие SQL-команды: Если значения не соответствуют рекомендуемым, вы можете выполнить следующие SQL-команды для их установки: Если вы внесли какие-либо изменения в конфигурацию, как указано выше, вам НУЖНО ПЕРЕЗАПУСТИТЬ экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу.

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого подключитесь к вашему экземпляру Postgres и выполните следующие SQL-команды:

примечание Убедитесь, что вы заменили clickpipes_user и clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.

Если вы управляете самостоятельно, вам необходимо разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes, следуя указанным ниже шагам. Если вы используете управляемый сервис, вы можете сделать то же самое, следуя документации провайдера.

Внесите необходимые изменения в файл pg_hba.conf , чтобы разрешить подключения к пользователю ClickPipes из IP-адресов ClickPipes. Пример записи в файле pg_hba.conf будет выглядеть так: Перезагрузите экземпляр PostgreSQL, чтобы изменения вступили в силу:

Это рекомендуемое изменение конфигурации, чтобы гарантировать, что большие транзакции/коммиты не вызовут удаление слота репликации.

Вы можете увеличить параметр max_slot_wal_keep_size для вашего экземпляра PostgreSQL до более высокого значения (не менее 100 ГБ или 102400 ), обновив файл postgresql.conf .

Вы можете перезагрузить экземпляр Postgres, чтобы изменения вступили в силу:

примечание Для лучшей рекомендации этого значения вы можете обратиться в команду ClickPipes.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать интеграцию данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте зафиксировать данные подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.