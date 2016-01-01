Настройка источника PlanetScale для Postgres
PlanetScale для Postgres в настоящее время находится в раннем доступе.
Поддерживаемые версии Postgres
ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.
Включение логической репликации
- Для включения репликации на вашем экземпляре Postgres необходимо убедиться, что установлены следующие настройки:
Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующую SQL-команду:
По умолчанию вывод должен быть
logical. Если это не так, пожалуйста, войдите в консоль PlanetScale и перейдите в
Конфигурация кластера->Параметры, прокрутите вниз до
Write-ahead log, чтобы изменить это.
Изменение этого в консоли PlanetScale ПРИВЕДЕТ к перезапуску.
- Кроме того, рекомендуется увеличить настройку
max_slot_wal_keep_sizeс ее значения по умолчанию 4 ГБ. Это также делается через консоль PlanetScale, перейдя в
Конфигурация кластера->Параметры, а затем прокрутив вниз до
Write-ahead log. Чтобы помочь определить новое значение, пожалуйста, посмотрите здесь.
Создание пользователя с разрешениями и публикацией
Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.
Для этого вы можете подключиться к своему экземпляру PlanetScale Postgres, используя пользователя по умолчанию
postgres.<...>, и выполнить следующие SQL-команды:
Не забудьте заменить
clickpipes_user и
clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.
Ограничения
- Чтобы подключиться к PlanetScale Postgres, текущая ветка должна быть добавлена к имени пользователя, созданному выше. Например, если созданный пользователь называется
clickpipes_user, фактическое имя пользователя, предоставленное во время создания ClickPipe, должно быть
clickpipes_user.
branch, где
branchотносится к "id" текущей ветки PlanetScale Postgres ветвление. Чтобы быстро определить это, вы можете обратиться к имени пользователя пользователя
postgres, которого вы использовали для создания пользователя ранее, часть после точки будет идентификатором ветки.
- Не используйте порт
PSBouncer(в настоящее время
6432) для трубопроводов CDC, подключающихся к PlanetScale Postgres, должен использоваться обычный порт
5432. Любой порт может использоваться только для начальных трубопроводов загрузки.
- Пожалуйста, убедитесь, что вы подключаетесь только к основному экземпляру, подключение к репликам в настоящее время не поддерживается.
Что делать дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать прием данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать данные для подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.