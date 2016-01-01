Настройка источника PlanetScale для Postgres

к сведению PlanetScale для Postgres в настоящее время находится в раннем доступе.

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Для включения репликации на вашем экземпляре Postgres необходимо убедиться, что установлены следующие настройки:

wal_level = logical

Чтобы проверить это, вы можете выполнить следующую SQL-команду:

SHOW wal_level;

По умолчанию вывод должен быть logical . Если это не так, пожалуйста, войдите в консоль PlanetScale и перейдите в Конфигурация кластера->Параметры , прокрутите вниз до Write-ahead log , чтобы изменить это.

предупреждение Изменение этого в консоли PlanetScale ПРИВЕДЕТ к перезапуску.

Кроме того, рекомендуется увеличить настройку max_slot_wal_keep_size с ее значения по умолчанию 4 ГБ. Это также делается через консоль PlanetScale, перейдя в Конфигурация кластера->Параметры , а затем прокрутив вниз до Write-ahead log . Чтобы помочь определить новое значение, пожалуйста, посмотрите здесь.

Давайте создадим нового пользователя для ClickPipes с необходимыми разрешениями, подходящими для CDC, и также создадим публикацию, которую мы будем использовать для репликации.

Для этого вы можете подключиться к своему экземпляру PlanetScale Postgres, используя пользователя по умолчанию postgres.<...> , и выполнить следующие SQL-команды:

CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'clickpipes_password'; GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; -- You may need to grant these permissions on more schemas depending on the tables you're moving GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; -- Give replication permission to the USER ALTER USER clickpipes_user REPLICATION; -- Create a publication. We will use this when creating the pipe -- When adding new tables to the ClickPipe, you'll need to manually add them to the publication as well. CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE <...>, <...>, <...>;

примечание Не забудьте заменить clickpipes_user и clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.

Чтобы подключиться к PlanetScale Postgres, текущая ветка должна быть добавлена к имени пользователя, созданному выше. Например, если созданный пользователь называется clickpipes_user , фактическое имя пользователя, предоставленное во время создания ClickPipe, должно быть clickpipes_user . branch , где branch относится к "id" текущей ветки PlanetScale Postgres ветвление. Чтобы быстро определить это, вы можете обратиться к имени пользователя пользователя postgres , которого вы использовали для создания пользователя ранее, часть после точки будет идентификатором ветки. Не используйте порт PSBouncer (в настоящее время 6432 ) для трубопроводов CDC, подключающихся к PlanetScale Postgres, должен использоваться обычный порт 5432 . Любой порт может использоваться только для начальных трубопроводов загрузки. Пожалуйста, убедитесь, что вы подключаетесь только к основному экземпляру, подключение к репликам в настоящее время не поддерживается.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать прием данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать данные для подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.