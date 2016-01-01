Руководство по настройке источника данных AlloyDB Postgres

Чтобы передавать данные из экземпляра AlloyDB в ClickHouse Cloud с помощью ClickPipes, экземпляр должен быть настроен для логической репликации. Это поддерживается начиная с AlloyDB версии 14.

Чтобы проверить, включена ли логическая репликация в вашем экземпляре AlloyDB, выполните следующий запрос на основном экземпляре:

SHOW wal_level;

Если результат — logical , логическая репликация уже включена, и вы можете перейти к следующему шагу. Если результат — replica , необходимо установить флаги alloydb.enable_pglogical и alloydb.logical_decoding в значение on на основном экземпляре.

Примечание Как указано в документации по флагам AlloyDB, изменение флагов, включающих логическую репликацию, требует перезапуска основного экземпляра.

Чтобы включить эти флаги:

В Google Cloud Console перейдите на страницу AlloyDB Clusters. В меню Actions для вашего основного экземпляра нажмите Edit. Пролистайте вниз до Advanced configuration options и раскройте этот раздел. В разделе Flags нажмите Add a database flag. Добавьте флаг allowdb.enable_pglogical и установите его значение в on

и установите его значение в Добавьте флаг alloydb.logical_decoding и установите его значение в on Нажмите Update instance, чтобы сохранить изменения конфигурации. Важно отметить, что это действие приведёт к перезапуску основного экземпляра. После того как статус экземпляра изменится с Updating на Ready , выполните следующий запрос к вашему основному экземпляру, чтобы убедиться, что логическая репликация включена: SHOW wal_level; Результатом должно быть значение logical .

Подключитесь к экземпляру AlloyDB под учётной записью администратора и выполните следующие команды:

Создайте отдельного пользователя для ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password'; Предоставьте этому пользователю права на схемы, которые вы хотите реплицировать. GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; В приведённом выше примере показаны права для схемы public . Повторите эту последовательность команд для каждой схемы, которую вы хотите реплицировать с помощью ClickPipes. Предоставьте этому пользователю права для управления репликацией: ALTER ROLE clickpipes_user REPLICATION; Создайте publication с таблицами, которые вы хотите реплицировать. Настоятельно рекомендуется включать в publication только необходимые таблицы, чтобы избежать лишней нагрузки на производительность. Примечание Все таблицы, включённые в publication, должны либо иметь определённый primary key, либо иметь настроенную replica identity со значением FULL . См. раздел Postgres FAQs для рекомендаций по выбору области действия публикаций. Чтобы создать publication для конкретных таблиц: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2;

Чтобы создать publication для всех таблиц в определённой схеме: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public"; Publication clickpipes будет содержать набор событий изменений, сформированных указанными таблицами, и позднее будет использоваться для приёма репликационного потока.

Примечание ClickPipes не поддерживает подключения через Private Service Connect (PSC). Если у вас не разрешён публичный доступ к экземпляру AlloyDB, вы можете использовать SSH-туннель для безопасного подключения. Поддержка PSC будет добавлена в будущем.

Далее необходимо разрешить подключения к вашему экземпляру AlloyDB из ClickPipes.

Разрешить IP-адреса ClickPipes

Использовать SSH-туннель В консоли Google Cloud перейдите на страницу AlloyDB Clusters. Выберите основной экземпляр (primary instance), чтобы открыть страницу Overview. Прокрутите вниз до раздела Instances in your cluster и нажмите Edit primary. Установите флажок Enable Public IP, чтобы разрешить подключения к экземпляру через общедоступный интернет. В разделе Authorized external networks введите список статических IP-адресов ClickPipes для региона, в котором развернут ваш сервис. Примечание AlloyDB ожидает, что адреса будут указаны в CIDR-нотации. Вы можете адаптировать предоставленный список статических IP-адресов ClickPipes к этой нотации, добавив /32 к каждому адресу. В разделе Network Security выберите Require SSL Encryption (default) (если ещё не выбрано). Нажмите Update instance, чтобы сохранить изменения конфигурации сетевой безопасности. Если вы не разрешаете публичный доступ к вашему экземпляру AlloyDB, сначала необходимо настроить SSH-бастион (bastion host) для безопасного туннелирования подключения. Чтобы настроить SSH-бастион в Google Cloud Platform: Создайте и запустите экземпляр Google Compute Engine (GCE), следуя официальной документации. Убедитесь, что экземпляр GCE находится в той же виртуальной частной сети (VPC), что и ваш экземпляр AlloyDB.

Убедитесь, что экземпляр GCE имеет статический публичный IP-адрес. Вы будете использовать этот IP-адрес при подключении ClickPipes к вашему SSH-бастиону. Обновите правила брандмауэра SSH-бастиона, чтобы разрешить трафик из списка статических IP-адресов ClickPipes для региона, в котором развернут ваш сервис. Обновите правила брандмауэра AlloyDB, чтобы разрешить трафик от SSH-бастиона.

Теперь вы можете создать ClickPipe и начать приём данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Обязательно запишите параметры подключения, которые вы использовали при настройке Postgres, так как они понадобятся вам при создании ClickPipe.