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Руководство по настройке источника Azure Flexible Server для Postgres

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Включение логической репликации

Вам не нужно выполнять следующие шаги, если wal_level установлен на logical. Эта настройка должна быть в основном предварительно настроена, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.

  1. Нажмите на раздел Server parameters
Параметры сервера в Azure Flexible Server для Postgres
  1. Измените wal_level на logical
Изменить wal_level на logical в Azure Flexible Server для Postgres
  1. Это изменение потребует перезапуска сервера. Перезапустите, когда будет запрошено.
Перезапустите сервер после изменения wal_level

Создание пользователя ClickPipes и предоставление прав

Подключитесь к вашему Azure Flexible Server Postgres через администратора и выполните следующие команды:

  1. Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes.

  2. Предоставьте доступ только для чтения к схеме, из которой вы реплицируете таблицы в clickpipes_user. Пример ниже показывает настройку прав для схемы public. Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы.

  3. Предоставьте этому пользователю доступ к репликации:

  4. Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания MIRROR (репликации) в будущем.

  5. Установите wal_sender_timeout в 0 для clickpipes_user

Добавление IP-адресов ClickPipes в брандмауэр

Пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.

  1. Перейдите на вкладку Networking и добавьте IP-адреса ClickPipes в брандмауэр вашего Azure Flexible Server Postgres ИЛИ Jump Server/Bastion, если вы используете SSH-туннелирование.
Добавить IP-адреса ClickPipes в брандмауэр в Azure Flexible Server для Postgres

Что дальше?

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.