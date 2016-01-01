Руководство по настройке источника Azure Flexible Server для Postgres

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Вам не нужно выполнять следующие шаги, если wal_level установлен на logical . Эта настройка должна быть в основном предварительно настроена, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.

Нажмите на раздел Server parameters

Измените wal_level на logical

Это изменение потребует перезапуска сервера. Перезапустите, когда будет запрошено.

Подключитесь к вашему Azure Flexible Server Postgres через администратора и выполните следующие команды:

Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes. Предоставьте доступ только для чтения к схеме, из которой вы реплицируете таблицы в clickpipes_user . Пример ниже показывает настройку прав для схемы public . Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы. Предоставьте этому пользователю доступ к репликации: Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания MIRROR (репликации) в будущем. Установите wal_sender_timeout в 0 для clickpipes_user

Пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.

Перейдите на вкладку Networking и добавьте IP-адреса ClickPipes в брандмауэр вашего Azure Flexible Server Postgres ИЛИ Jump Server/Bastion, если вы используете SSH-туннелирование.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.