Руководство по настройке источника Azure Flexible Server для Postgres
ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.
Включение логической репликации
Вам не нужно выполнять следующие шаги, если
wal_level установлен на
logical. Эта настройка должна быть в основном предварительно настроена, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.
- Нажмите на раздел Server parameters
- Измените
wal_levelна
logical
- Это изменение потребует перезапуска сервера. Перезапустите, когда будет запрошено.
Создание пользователя ClickPipes и предоставление прав
Подключитесь к вашему Azure Flexible Server Postgres через администратора и выполните следующие команды:
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Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes.
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Предоставьте доступ только для чтения к схеме, из которой вы реплицируете таблицы в
clickpipes_user. Пример ниже показывает настройку прав для схемы
public. Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы.
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Предоставьте этому пользователю доступ к репликации:
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Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания MIRROR (репликации) в будущем.
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Установите
wal_sender_timeoutв 0 для
clickpipes_user
Добавление IP-адресов ClickPipes в брандмауэр
Пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.
- Перейдите на вкладку Networking и добавьте IP-адреса ClickPipes в брандмауэр вашего Azure Flexible Server Postgres ИЛИ Jump Server/Bastion, если вы используете SSH-туннелирование.
Что дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.