Настройка источника RDS Postgres

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и новее.

Вы можете пропустить этот раздел, если ваша RDS инстанция уже имеет следующие настройки:

rds.logical_replication = 1

wal_sender_timeout = 0

Эти настройки обычно предварительно сконфигурированы, если вы ранее использовали другой инструмент репликации данных.

Если они еще не настроены, выполните следующие шаги:

Создайте новую группу параметров для вашей версии Postgres с необходимыми настройками: Установите rds.logical_replication в 1

в 1 Установите wal_sender_timeout в 0

Примените новую группу параметров к вашей базе данных RDS Postgres

Перезагрузите вашу RDS инстанцию, чтобы применить изменения

Подключитесь к вашей RDS Postgres инстанции как администратор и выполните следующие команды:

Создайте выделенного пользователя для ClickPipes: Предоставьте права на схемы. Приведенный ниже пример показывает права для схемы public . Повторите эти команды для каждой схемы, которую вы хотите реплицировать: Предоставьте права на репликацию: Создайте публикацию для репликации:

Если вы хотите ограничить трафик к вашей RDS инстанции, добавьте документированные статические NAT IP-адреса в Правила для входящих подключений вашей группы безопасности RDS.

Чтобы подключиться к вашей RDS инстанции через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Следуйте нашему руководству по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes, чтобы установить соединение.

RDS Proxy не поддерживает соединения для логической репликации. Если у вас динамические IP-адреса в RDS и вы не можете использовать DNS-имя или AWS Lambda, вот несколько альтернатив:

Используя cron-работу, периодически разрешайте IP-адрес конечной точки RDS и обновляйте NLB, если он изменился. Используйте уведомления событий RDS с EventBridge/SNS: автоматически запускайте обновления с помощью уведомлений событий AWS RDS. Стабильный EC2: разверните экземпляр EC2, чтобы он acted как служба опроса или прокси на основе IP. Автоматизируйте управление IP-адресами с помощью инструментов, таких как Terraform или CloudFormation.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать данные подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам во время процесса создания ClickPipe.