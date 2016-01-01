Руководство по настройке источника RDS MariaDB

Это пошаговое руководство о том, как настроить вашу экземпляр RDS MariaDB для репликации данных через ClickPipe MySQL.

к сведению Также рекомендуем ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по MySQL здесь. Страница с вопросами активно обновляется.

Бинарный лог — это набор файлов журналов, содержащих информацию о модификациях данных, внесенных в экземпляр MySQL. Файлы бинарных логов необходимы для репликации. Необходимо выполнить оба следующих шага:

Функция автоматического резервного копирования определяет, включено ли бинарное логирование для MySQL. Это можно установить в консоли AWS:

Рекомендуется установить длительность хранения резервных копий на разумно длинный срок в зависимости от сценария использования репликации.

Amazon RDS для MariaDB имеет другой метод установки продолжительности хранения бинарных логов, что означает, как долго файл бинарного лога, содержащий изменения, будет храниться. Если некоторые изменения не будут прочитаны до удаления файла бинарного лога, репликация не сможет продолжаться. Значение по умолчанию для количества часов хранения бинарных логов — NULL, что означает, что бинарные логи не хранятся.

Чтобы указать количество часов, в течение которых следует хранить бинарные логи на экземпляре БД, используйте функцию mysql.rds_set_configuration с длительностью хранения бинарного лога, достаточной для выполнения репликации. Рекомендуемый минимум — 24 часа .

Группу параметров можно найти, если вы щелкнете на вашем экземпляре MariaDB в консоли RDS и затем перейдете на вкладку Configurations .

При щелчке по ссылке группы параметров вы попадете на страницу ссылки группы параметров. Вы увидите кнопку Изменить в правом верхнем углу:

Параметры binlog_format , binlog_row_metadata и binlog_row_image необходимо установить следующим образом:

binlog_format на ROW .

binlog_row_metadata на FULL

binlog_row_image на FULL

Далее нажмите на кнопку Сохранить изменения в правом верхнем углу. Возможно, потребуется перезагрузить ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу. Если вы видите Ожидает перезагрузку рядом со ссылкой на группу параметров на вкладке Configurations вашего экземпляра RDS, это хороший признак того, что перезагрузка вашего экземпляра необходима.

подсказка Если у вас есть кластер MariaDB, вышеуказанные параметры будут находиться в параметрах кластера БД, а не в группе экземпляра БД.

Глобальные идентификаторы транзакций (GTID) — это уникальные идентификаторы, присвоенные каждой завершенной транзакции в MySQL/MariaDB. Они упрощают репликацию бинарных логов и делают устранение неполадок более простым. Режим GTID включен по умолчанию в MariaDB, поэтому никаких действий от пользователя не требуется.

Подключитесь к вашему экземпляру RDS MariaDB как администратор и выполните следующие команды:

Создайте выделенного пользователя для ClickPipes: Предоставьте разрешения на схему. В следующем примере показаны разрешения для базы данных mysql . Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать: Предоставьте пользователю разрешения на репликацию:

Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру RDS, пожалуйста, добавьте документированные статические IP NAT в Inbound rules вашей группы безопасности RDS.

Чтобы подключиться к вашему экземпляру RDS через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Следуйте нашему руководству по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes для настройки соединения.