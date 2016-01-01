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Настройка источника Google Cloud SQL Postgres

к сведению

Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к конкретному руководству для этого провайдера.

Поддерживаемые версии Postgres

Любая версия начиная с Postgres 12

Включение логической репликации

Вам не нужно следовать нижеизложенным шагам, если настройки cloudsql.logical_decoding включены и wal_sender_timeout равен 0. Эти настройки должны быть в основном предварительно сконфигурированы, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.

  1. Нажмите кнопку Изменить на странице Обзор.
Кнопка Изменить в Cloud SQL Postgres
  1. Перейдите к Флагам и измените cloudsql.logical_decoding на включено, а wal_sender_timeout на 0. Эти изменения потребуют перезапуска вашего сервера Postgres.
Изменение cloudsql.logical_decoding на включено Измененные cloudsql.logical_decoding и wal_sender_timeout Перезапуск сервера

Создание пользователя ClickPipes и предоставление разрешений

Подключитесь к вашему Cloud SQL Postgres через администратора и выполните нижеуказанные команды:

  1. Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes.

  2. Предоставьте только чтение доступ к схеме, из которой вы реплицируете таблицы для clickpipes_user. Пример ниже показывает настройку разрешений для схемы public. Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы.

  3. Предоставьте этому пользователю доступ к репликации:

  4. Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания ЗЕРКАЛА (репликации) в будущем.

Добавить IP-адреса ClickPipes в брандмауэр

Пожалуйста, выполните нижеуказанные шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.

примечание

Если вы используете SSH туннелирование, тогда вам нужно добавить IP-адреса ClickPipes в правила брандмауэра Jump Server/Bastion.

  1. Перейдите в раздел Подключения
Раздел Подключения в Cloud SQL
  1. Перейдите в подсекцию Сетевое взаимодействие
Подсекция Сетевое взаимодействие в Cloud SQL
  1. Добавьте публичные IP-адреса ClickPipes
Добавить сети ClickPipes в брандмауэр Сети ClickPipes добавлены в брандмауэр

Что дальше?

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загрузку данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали данные соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.