Настройка источника Google Cloud SQL Postgres
Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к конкретному руководству для этого провайдера.
Поддерживаемые версии Postgres
Любая версия начиная с Postgres 12
Включение логической репликации
Вам не нужно следовать нижеизложенным шагам, если настройки
cloudsql.logical_decoding включены и
wal_sender_timeout равен 0. Эти настройки должны быть в основном предварительно сконфигурированы, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.
- Нажмите кнопку Изменить на странице Обзор.
- Перейдите к Флагам и измените
cloudsql.logical_decodingна включено, а
wal_sender_timeoutна 0. Эти изменения потребуют перезапуска вашего сервера Postgres.
Создание пользователя ClickPipes и предоставление разрешений
Подключитесь к вашему Cloud SQL Postgres через администратора и выполните нижеуказанные команды:
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Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes.
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Предоставьте только чтение доступ к схеме, из которой вы реплицируете таблицы для
clickpipes_user. Пример ниже показывает настройку разрешений для схемы
public. Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы.
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Предоставьте этому пользователю доступ к репликации:
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Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания ЗЕРКАЛА (репликации) в будущем.
Добавить IP-адреса ClickPipes в брандмауэр
Пожалуйста, выполните нижеуказанные шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.
Если вы используете SSH туннелирование, тогда вам нужно добавить IP-адреса ClickPipes в правила брандмауэра Jump Server/Bastion.
- Перейдите в раздел Подключения
- Перейдите в подсекцию Сетевое взаимодействие
- Добавьте публичные IP-адреса ClickPipes
Что дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загрузку данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали данные соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.