Настройка источника Google Cloud SQL Postgres

к сведению Если вы используете одного из поддерживаемых провайдеров (в боковой панели), пожалуйста, обратитесь к конкретному руководству для этого провайдера.

Любая версия начиная с Postgres 12

Вам не нужно следовать нижеизложенным шагам, если настройки cloudsql.logical_decoding включены и wal_sender_timeout равен 0. Эти настройки должны быть в основном предварительно сконфигурированы, если вы мигрируете с другого инструмента репликации данных.

Нажмите кнопку Изменить на странице Обзор.

Перейдите к Флагам и измените cloudsql.logical_decoding на включено, а wal_sender_timeout на 0. Эти изменения потребуют перезапуска вашего сервера Postgres.

Подключитесь к вашему Cloud SQL Postgres через администратора и выполните нижеуказанные команды:

Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes. Предоставьте только чтение доступ к схеме, из которой вы реплицируете таблицы для clickpipes_user . Пример ниже показывает настройку разрешений для схемы public . Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы. Предоставьте этому пользователю доступ к репликации: Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания ЗЕРКАЛА (репликации) в будущем.

Пожалуйста, выполните нижеуказанные шаги, чтобы добавить IP-адреса ClickPipes в вашу сеть.

примечание Если вы используете SSH туннелирование, тогда вам нужно добавить IP-адреса ClickPipes в правила брандмауэра Jump Server/Bastion.

Перейдите в раздел Подключения

Перейдите в подсекцию Сетевое взаимодействие

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загрузку данных из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Убедитесь, что вы записали данные соединения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.