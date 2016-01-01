Руководство по настройке источника Aurora MySQL

Это пошаговое руководство о том, как настроить ваш экземпляр Aurora MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.

к сведению Мы также рекомендуем ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по MySQL здесь. Страница с часто задаваемыми вопросами активно обновляется.

Бинарный лог — это набор файлов логов, которые содержат информацию о модификациях данных, выполненных в экземпляре MySQL, и файлы бинарного лога необходимы для репликации. Необходимо выполнить оба следующих шага:

Функция автоматизированного резервного копирования определяет, включено ли бинарное логирование для MySQL. Это можно настроить в консоли AWS:

Рекомендуется установить значение хранения резервных копий на разумно длинный срок в зависимости от сценария использования репликации.

Следующая процедура должна быть вызвана, чтобы обеспечить доступность бинарных логов для репликации:

Если эта конфигурация не установлена, Amazon RDS удаляет бинарные логи как можно скорее, что приводит к пробелам в бинарных логах.

Группу параметров можно найти, щелкнув на вашем экземпляре MySQL в консоли RDS, а затем перейдя на вкладку Конфигурации .

После нажатия на ссылку группы параметров вы будете перенаправлены на страницу для ее редактирования. Вы увидите кнопку Изменить в верхнем правом углу.

Следующие параметры необходимо установить следующим образом:

binlog_format в ROW .

binlog_row_metadata в FULL

binlog_row_image в FULL

Затем нажмите на Сохранить изменения в верхнем правом углу. Вам может потребоваться перезагрузить ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу — признаком этого будет появление Ожидается перезагрузка рядом со ссылкой на группу параметров на вкладке Конфигурации экземпляра RDS.

подсказка Если у вас есть кластер MySQL, вышеуказанные параметры будут находиться в группе параметров DB Cluster, а не в группе экземпляра DB.

Глобальные идентификаторы транзакций (GTID) — это уникальные идентификаторы, присвоенные каждой зафиксированной транзакции в MySQL. Они упрощают репликацию бинарного лога и делают устранение неполадок более простым.

Если ваш экземпляр MySQL — это версия 5.7, 8.0 или 8.4, мы рекомендуем включить режим GTID, чтобы MySQL ClickPipe мог использовать репликацию GTID.

Чтобы включить режим GTID для вашего экземпляра MySQL, выполните следующие шаги:

В консоли RDS щелкните на вашем экземпляре MySQL. Перейдите на вкладку Конфигурации . Щелкните на ссылку группы параметров. Нажмите на кнопку Изменить в правом верхнем углу. Установите enforce_gtid_consistency в ON . Установите gtid-mode в ON . Нажмите Сохранить изменения в правом верхнем углу. Перезагрузите ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу.

к сведению MySQL ClickPipe также поддерживает репликацию без режима GTID. Однако включение режима GTID рекомендуется для повышения производительности и упрощения устранения неполадок.

Подключитесь к вашему экземпляру Aurora MySQL как пользователь администратор и выполните следующие команды:

Создайте выделенного пользователя для ClickPipes: Предоставьте права на схему. Следующий пример показывает права для базы данных mysql . Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать: Предоставьте права на репликацию пользователю:

Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Aurora, добавьте документированные статические IP-адреса NAT в Inbound rules вашей группы безопасности Aurora, как показано ниже:

Чтобы подключиться к вашему экземпляру Aurora через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes, чтобы установить соединение.