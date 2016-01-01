Руководство по настройке источника Aurora MySQL
Это пошаговое руководство о том, как настроить ваш экземпляр Aurora MySQL для репликации его данных через MySQL ClickPipe.
Мы также рекомендуем ознакомиться с часто задаваемыми вопросами по MySQL здесь. Страница с часто задаваемыми вопросами активно обновляется.
Включение хранения бинарных логов
Бинарный лог — это набор файлов логов, которые содержат информацию о модификациях данных, выполненных в экземпляре MySQL, и файлы бинарного лога необходимы для репликации. Необходимо выполнить оба следующих шага:
1. Включите бинарное логирование через автоматизированное резервное копирование
Функция автоматизированного резервного копирования определяет, включено ли бинарное логирование для MySQL. Это можно настроить в консоли AWS:
Рекомендуется установить значение хранения резервных копий на разумно длинный срок в зависимости от сценария использования репликации.
2. Часы хранения бинарных логов
Следующая процедура должна быть вызвана, чтобы обеспечить доступность бинарных логов для репликации:
Если эта конфигурация не установлена, Amazon RDS удаляет бинарные логи как можно скорее, что приводит к пробелам в бинарных логах.
Настройка параметров бинарного лога в группе параметров
Группу параметров можно найти, щелкнув на вашем экземпляре MySQL в консоли RDS, а затем перейдя на вкладку
Конфигурации.
После нажатия на ссылку группы параметров вы будете перенаправлены на страницу для ее редактирования. Вы увидите кнопку Изменить в верхнем правом углу.
Следующие параметры необходимо установить следующим образом:
binlog_formatв
ROW.
binlog_row_metadataв
FULL
binlog_row_imageв
FULL
Затем нажмите на
Сохранить изменения в верхнем правом углу. Вам может потребоваться перезагрузить ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу — признаком этого будет появление
Ожидается перезагрузка рядом со ссылкой на группу параметров на вкладке Конфигурации экземпляра RDS.
Если у вас есть кластер MySQL, вышеуказанные параметры будут находиться в группе параметров DB Cluster, а не в группе экземпляра DB.
Включение режима GTID
Глобальные идентификаторы транзакций (GTID) — это уникальные идентификаторы, присвоенные каждой зафиксированной транзакции в MySQL. Они упрощают репликацию бинарного лога и делают устранение неполадок более простым.
Если ваш экземпляр MySQL — это версия 5.7, 8.0 или 8.4, мы рекомендуем включить режим GTID, чтобы MySQL ClickPipe мог использовать репликацию GTID.
Чтобы включить режим GTID для вашего экземпляра MySQL, выполните следующие шаги:
- В консоли RDS щелкните на вашем экземпляре MySQL.
- Перейдите на вкладку
Конфигурации.
- Щелкните на ссылку группы параметров.
- Нажмите на кнопку
Изменитьв правом верхнем углу.
- Установите
enforce_gtid_consistencyв
ON.
- Установите
gtid-modeв
ON.
- Нажмите
Сохранить измененияв правом верхнем углу.
- Перезагрузите ваш экземпляр, чтобы изменения вступили в силу.
MySQL ClickPipe также поддерживает репликацию без режима GTID. Однако включение режима GTID рекомендуется для повышения производительности и упрощения устранения неполадок.
Настройка пользователя базы данных
Подключитесь к вашему экземпляру Aurora MySQL как пользователь администратор и выполните следующие команды:
-
Создайте выделенного пользователя для ClickPipes:
-
Предоставьте права на схему. Следующий пример показывает права для базы данных
mysql. Повторите эти команды для каждой базы данных и хоста, которые вы хотите реплицировать:
-
Предоставьте права на репликацию пользователю:
Настройка сетевого доступа
Контроль доступа на основе IP
Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Aurora, добавьте документированные статические IP-адреса NAT в
Inbound rules вашей группы безопасности Aurora, как показано ниже:
Частный доступ через AWS PrivateLink
Чтобы подключиться к вашему экземпляру Aurora через частную сеть, вы можете использовать AWS PrivateLink. Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке AWS PrivateLink для ClickPipes, чтобы установить соединение.