Настройка источника Postgres с TimescaleDB
Предпосылки
TimescaleDB — это расширение для Postgres с открытым исходным кодом, разработанное компанией Timescale Inc, которое направлено на повышение производительности аналитических запросов без необходимости уходить от Postgres. Это достигается за счет создания «гипертаблиц», которые управляются расширением и поддерживают автоматическое разбиение на «чанки». Гипертаблицы также поддерживают прозрачное сжатие и гибридное хранение строк и столбцов (известное как «гиперядро»), хотя эти функции требуют версии расширения с проприетарной лицензией.
Компания Timescale Inc также предлагает две управляемые услуги для TimescaleDB:
Managed Service for Timescale
Timescale Cloud.
Существуют сторонние поставщики, которые предлагают управляемые услуги, позволяющие использовать расширение TimescaleDB, но из-за лицензирования эти поставщики поддерживают только открытую версию расширения.
Гипертаблицы Timescale ведут себя иначе по сравнению с обычными таблицами Postgres во многих отношениях. Это создает некоторые сложности в процессе их репликации, поэтому возможность репликации гипертаблиц Timescale следует рассматривать как максимально возможную.
Поддерживаемые версии Postgres
ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.
Включить логическую репликацию
Шаги, которые нужно выполнить, зависят от того, как развернута ваша инстанция Postgres с TimescaleDB.
- Если вы используете управляемую услугу и ваш провайдер указан в боковом меню, пожалуйста, следуйте руководству для этого провайдера.
- Если вы развертываете TimescaleDB сами, следуйте общему руководству.
Для других управляемых услуг, пожалуйста, создайте тикет в службу поддержки вашего провайдера, чтобы помочь в включении логической репликации, если она еще не активирована.
Timescale Cloud не поддерживает включение логической репликации, которая необходима для трубопроводов Postgres в режиме CDC.
В результате пользователи Timescale Cloud могут выполнять только одноразовую загрузку своих данных (
Initial Load Only) с помощью
Postgres ClickPipe.
Конфигурация
Гипертаблицы Timescale не хранят никаких данных, вставленных в них. Вместо этого данные хранятся в нескольких соответствующих таблицах "чанков", которые находятся в схеме
_timescaledb_internal. Для выполнения запросов к гипертаблицам это не является проблемой. Но во время логической репликации вместо обнаружения изменений в гипертаблице мы обнаруживаем их в таблице чанков. Postgres ClickPipe имеет логику для автоматической перенаправления изменений из таблиц чанков на родительскую гипертаблицу, но это требует дополнительных шагов.
Если вы хотите выполнить только одноразовую загрузку ваших данных (
Initial Load Only), пропустите шаги с 2 и далее.
- Создайте пользователя Postgres для трубопровода и предоставьте ему разрешения на
SELECTдля таблиц, которые вы хотите реплицировать.
Убедитесь, что заменили
clickpipes_user и
clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.
- В качестве суперпользователя/администратора Postgres создайте публикацию на исходном экземпляре, которая содержит таблицы и гипертаблицы,
которые вы хотите реплицировать и также включает всю схему
_timescaledb_internal. При создании ClickPipe вам нужно будет выбрать эту публикацию.
Мы не рекомендуем создавать публикацию
FOR ALL TABLES, так как это приведет к увеличению трафика от Postgres к ClickPipes (для
отправки изменений для других таблиц, не входящих в трубопровод) и снизит общую эффективность.
Некоторые управляемые услуги не предоставляют своим административным пользователям необходимые разрешения для создания публикации для всей схемы. Если это так, пожалуйста, создайте тикет в службу поддержки вашего провайдера. В качестве альтернативы, вы можете пропустить этот шаг и последующие шаги и выполнить одноразовую загрузку ваших данных.
- Предоставьте права на репликацию ранее созданному пользователю.
После выполнения этих шагов вы должны иметь возможность продолжить создание ClickPipe.
Устранение неполадок
Изначальная загрузка для таблиц может завершиться ошибкой:
Вам может потребоваться отключить сжатие или гиперядро колоночного хранилища для этих таблиц.
Настройка сетевого доступа
Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Timescale, пожалуйста, добавьте в список разрешенных документированные статические NAT IP-адреса. Инструкции по этому поводу могут варьироваться в зависимости от провайдеров, пожалуйста, обратитесь к боковому меню, если ваш провайдер указан, или создайте тикет с ними.