Настройка источника Postgres с TimescaleDB

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TimescaleDB — это расширение для Postgres с открытым исходным кодом, разработанное компанией Timescale Inc, которое направлено на повышение производительности аналитических запросов без необходимости уходить от Postgres. Это достигается за счет создания «гипертаблиц», которые управляются расширением и поддерживают автоматическое разбиение на «чанки». Гипертаблицы также поддерживают прозрачное сжатие и гибридное хранение строк и столбцов (известное как «гиперядро»), хотя эти функции требуют версии расширения с проприетарной лицензией.

Компания Timescale Inc также предлагает две управляемые услуги для TimescaleDB:

Managed Service for Timescale

Timescale Cloud .

Существуют сторонние поставщики, которые предлагают управляемые услуги, позволяющие использовать расширение TimescaleDB, но из-за лицензирования эти поставщики поддерживают только открытую версию расширения.

Гипертаблицы Timescale ведут себя иначе по сравнению с обычными таблицами Postgres во многих отношениях. Это создает некоторые сложности в процессе их репликации, поэтому возможность репликации гипертаблиц Timescale следует рассматривать как максимально возможную.

ClickPipes поддерживает версии Postgres 12 и выше.

Шаги, которые нужно выполнить, зависят от того, как развернута ваша инстанция Postgres с TimescaleDB.

Если вы используете управляемую услугу и ваш провайдер указан в боковом меню, пожалуйста, следуйте руководству для этого провайдера.

Если вы развертываете TimescaleDB сами, следуйте общему руководству.

Для других управляемых услуг, пожалуйста, создайте тикет в службу поддержки вашего провайдера, чтобы помочь в включении логической репликации, если она еще не активирована.

к сведению Timescale Cloud не поддерживает включение логической репликации, которая необходима для трубопроводов Postgres в режиме CDC. В результате пользователи Timescale Cloud могут выполнять только одноразовую загрузку своих данных ( Initial Load Only ) с помощью Postgres ClickPipe.

Гипертаблицы Timescale не хранят никаких данных, вставленных в них. Вместо этого данные хранятся в нескольких соответствующих таблицах "чанков", которые находятся в схеме _timescaledb_internal . Для выполнения запросов к гипертаблицам это не является проблемой. Но во время логической репликации вместо обнаружения изменений в гипертаблице мы обнаруживаем их в таблице чанков. Postgres ClickPipe имеет логику для автоматической перенаправления изменений из таблиц чанков на родительскую гипертаблицу, но это требует дополнительных шагов.

к сведению Если вы хотите выполнить только одноразовую загрузку ваших данных ( Initial Load Only ), пропустите шаги с 2 и далее.

Создайте пользователя Postgres для трубопровода и предоставьте ему разрешения на SELECT для таблиц, которые вы хотите реплицировать.

примечание Убедитесь, что заменили clickpipes_user и clickpipes_password на желаемое имя пользователя и пароль.

В качестве суперпользователя/администратора Postgres создайте публикацию на исходном экземпляре, которая содержит таблицы и гипертаблицы, которые вы хотите реплицировать и также включает всю схему _timescaledb_internal . При создании ClickPipe вам нужно будет выбрать эту публикацию.

подсказка Мы не рекомендуем создавать публикацию FOR ALL TABLES , так как это приведет к увеличению трафика от Postgres к ClickPipes (для отправки изменений для других таблиц, не входящих в трубопровод) и снизит общую эффективность.

к сведению Некоторые управляемые услуги не предоставляют своим административным пользователям необходимые разрешения для создания публикации для всей схемы. Если это так, пожалуйста, создайте тикет в службу поддержки вашего провайдера. В качестве альтернативы, вы можете пропустить этот шаг и последующие шаги и выполнить одноразовую загрузку ваших данных.

Предоставьте права на репликацию ранее созданному пользователю.

После выполнения этих шагов вы должны иметь возможность продолжить создание ClickPipe.

Изначальная загрузка для таблиц может завершиться ошибкой:

Вам может потребоваться отключить сжатие или гиперядро колоночного хранилища для этих таблиц.

Если вы хотите ограничить трафик к вашему экземпляру Timescale, пожалуйста, добавьте в список разрешенных документированные статические NAT IP-адреса. Инструкции по этому поводу могут варьироваться в зависимости от провайдеров, пожалуйста, обратитесь к боковому меню, если ваш провайдер указан, или создайте тикет с ними.