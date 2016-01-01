Прием данных из MySQL в ClickHouse с использованием CDC
В настоящее время прием данных из MySQL в ClickHouse Cloud через ClickPipes находится на этапе частного предпросмотра.
Вы можете использовать ClickPipes для приема данных из вашей исходной базы данных MySQL в ClickHouse Cloud. Исходная база данных MySQL может быть размещена на месте или в облаке.
Предварительные условия
Чтобы начать, вам сначала необходимо убедиться, что ваша база данных MySQL настроена правильно. В зависимости от вашей исходной инстанции MySQL вы можете следовать любому из следующих руководств:
После настройки вашей исходной базы данных MySQL вы можете продолжить создавать ваш ClickPipe.
Создайте ваш ClickPipe
Убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт ClickHouse Cloud. Если у вас еще нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться здесь.
- В консоли ClickHouse Cloud перейдите к вашему сервису ClickHouse Cloud.
- Выберите кнопку
Источники данныхв меню слева и нажмите на "Настроить ClickPipe"
- Выберите плитку
MySQL CDC
Добавьте соединение с вашей исходной базой данных MySQL
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Заполните данные соединения для вашей исходной базы данных MySQL, которые вы настроили на этапе предварительных условий.к сведению
Перед добавлением ваших данных соединения убедитесь, что вы добавили IP-адреса ClickPipes в белый список в правилах вашего брандмауэра. На следующей странице вы можете найти список IP-адресов ClickPipes. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководствам по настройке исходного MySQL, связанным с верхней частью этой страницы.
(Необязательно) Настройка SSH-туннелирования
Вы можете указать детали SSH-туннелирования, если ваша исходная база данных MySQL недоступна публично.
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Включите переключатель "Использовать SSH-туннелирование".
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Заполните данные соединения SSH.
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Чтобы использовать аутентификацию на основе ключа, нажмите "Отозвать и сгенерировать пару ключей", чтобы сгенерировать новую пару ключей, и скопируйте сгенерированный открытый ключ на ваш SSH-сервер в
~/.ssh/authorized_keys.
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Нажмите "Проверить соединение", чтобы проверить соединение.
Убедитесь, что вы добавили в белый список IP-адреса ClickPipes в правилах вашего брандмауэра для SSH-бастиона, чтобы ClickPipes мог установить SSH-туннель.
После заполнения данных соединения нажмите "Далее".
Настройка расширенных параметров
Вы можете настроить расширенные параметры, если это необходимо. Краткое описание каждого параметра приведено ниже:
- Интервал синхронизации: Это интервал, с которым ClickPipes будет опрашивать исходную базу данных на предмет изменений. Это влияет на сервис ClickHouse назначения, для пользователей, чувствительных к затратам, мы рекомендуем держать это значение выше
3600.
- Параллельные потоки для начальной загрузки: Это количество параллельных рабочих процессов, которые будут использоваться для получения начального снимка. Это полезно, когда у вас есть большое количество таблиц и вы хотите контролировать количество параллельных рабочих процессов, используемых для получения начального снимка. Этот параметр применяется к каждой таблице.
- Размер партии для извлечения: Количество строк для извлечения за один раз. Это настройка с наилучшей попыткой и может не соблюдаться во всех случаях.
- Количество строк снимка на партицию: Это количество строк, которое будет извлечено в каждой партиции во время начального снимка. Это полезно, когда у вас есть большое количество строк в ваших таблицах и вы хотите контролировать количество строк, извлекаемых в каждой партиции.
- Количество таблиц для извлечения параллельно: Это количество таблиц, которые будут извлечены параллельно во время начального снимка. Это полезно, когда у вас есть большое количество таблиц и вы хотите контролировать количество таблиц, извлекаемых параллельно.
Настройка таблиц
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Здесь вы можете выбрать целевую базу данных для вашего ClickPipe. Вы можете выбрать существующую базу данных или создать новую.
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Вы можете выбрать таблицы, которые хотите реплицировать из исходной базы данных MySQL. При выборе таблиц вы также можете переименовать таблицы в целевой базе данных ClickHouse, а также исключить определенные колонки.
Проверьте разрешения и начните ClickPipe
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Выберите роль "Полный доступ" из выпадающего списка разрешений и нажмите "Завершить настройку".
Наконец, пожалуйста, обратитесь к странице "Часто задаваемые вопросы по ClickPipes для MySQL" для получения дополнительной информации о распространенных проблемах и о том, как их разрешить.