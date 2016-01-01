Руководство по настройке источника данных Amazon DocumentDB

ClickPipes поддерживает DocumentDB версии 5.0.

По умолчанию в Amazon DocumentDB период хранения журналов потока изменений составляет 3 часа, тогда как первоначальная загрузка может занять значительно больше времени в зависимости от объёма имеющихся данных в вашем DocumentDB. Рекомендуется установить период хранения журналов потока изменений на 72 часа или дольше, чтобы журналы не были усечены до завершения создания первоначального снимка.

Нажмите Parameter groups в левой панели и найдите группу параметров, используемую вашим кластером DocumentDB (если вы используете группу параметров по умолчанию, вам сначала нужно создать новую группу параметров, чтобы иметь возможность её изменить).

Найдите change_stream_log_retention_duration , выберите этот параметр и измените его значение на 259200 (72 часа).

Нажмите Apply Changes , чтобы немедленно применить изменённую группу параметров к вашему кластеру DocumentDB. Статус группы параметров должен измениться на applying , а затем на in-sync после применения изменений.

Также вы можете настроить это через AWS CLI.

Чтобы проверить текущий период хранения журналов потока изменений:

aws docdb describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --query "Parameters[?ParameterName=='change_stream_log_retention_duration'].{Name:ParameterName,Value:ParameterValue}"

Чтобы установить срок хранения журнала потока изменений на 72 часа:

aws docdb modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --parameters "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=259200,ApplyMethod=immediate"

Подключитесь к своему кластеру DocumentDB с учетной записью администратора и выполните следующую команду, чтобы создать пользователя базы данных для MongoDB CDC ClickPipes:

db.getSiblingDB("admin").createUser({ user: "clickpipes_user", pwd: "some_secure_password", roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"], })

Примечание Обязательно замените clickpipes_user и some_secure_password на выбранные вами имя пользователя и пароль.

Теперь вы можете создать ClickPipe и начать приём данных из экземпляра DocumentDB в ClickHouse Cloud. Обязательно запишите параметры подключения, которые вы использовали при настройке кластера DocumentDB, так как они понадобятся вам при создании ClickPipe.