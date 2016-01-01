Руководство по настройке источника данных Amazon DocumentDB
Поддерживаемые версии DocumentDB
ClickPipes поддерживает DocumentDB версии 5.0.
Настройка периода хранения журналов потока изменений
По умолчанию в Amazon DocumentDB период хранения журналов потока изменений составляет 3 часа, тогда как первоначальная загрузка может занять значительно больше времени в зависимости от объёма имеющихся данных в вашем DocumentDB. Рекомендуется установить период хранения журналов потока изменений на 72 часа или дольше, чтобы журналы не были усечены до завершения создания первоначального снимка.
Обновление периода хранения журналов потока изменений через AWS Console
- Нажмите
Parameter groupsв левой панели и найдите группу параметров, используемую вашим кластером DocumentDB (если вы используете группу параметров по умолчанию, вам сначала нужно создать новую группу параметров, чтобы иметь возможность её изменить).
- Найдите
change_stream_log_retention_duration, выберите этот параметр и измените его значение на
259200(72 часа).
- Нажмите
Apply Changes, чтобы немедленно применить изменённую группу параметров к вашему кластеру DocumentDB. Статус группы параметров должен измениться на
applying, а затем на
in-syncпосле применения изменений.
Обновление периода хранения журналов потока изменений через AWS CLI
Также вы можете настроить это через AWS CLI.
Чтобы проверить текущий период хранения журналов потока изменений:
Чтобы установить срок хранения журнала потока изменений на 72 часа:
Настройте пользователя базы данных
Подключитесь к своему кластеру DocumentDB с учетной записью администратора и выполните следующую команду, чтобы создать пользователя базы данных для MongoDB CDC ClickPipes:
Обязательно замените
clickpipes_user и
some_secure_password на выбранные вами имя пользователя и пароль.
Что дальше?
Теперь вы можете создать ClickPipe и начать приём данных из экземпляра DocumentDB в ClickHouse Cloud. Обязательно запишите параметры подключения, которые вы использовали при настройке кластера DocumentDB, так как они понадобятся вам при создании ClickPipe.