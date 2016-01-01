Руководство по настройке источника Crunchy Bridge Postgres

ClickPipes поддерживает версию Postgres 12 и выше.

Crunchy Bridge поставляется с включенной логической репликацией по умолчанию. Убедитесь, что нижеприведенные настройки сконфигурированы правильно. Если нет, скорректируйте их соответствующим образом.

Подключитесь к вашему Crunchy Bridge Postgres через пользователя postgres и выполните следующие команды:

Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes. Предоставьте только для чтения доступ к схеме, из которой вы реплицируете таблицы пользователю clickpipes_user . Пример ниже показывает, как предоставить разрешения для схемы public . Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы. Предоставьте этому пользователю доступ к репликации: Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания ЗЕРКАЛА (репликации) в будущем.

Добавьте IP-адреса ClickPipes в безопасный список, добавив правила брандмауэра в Crunchy Bridge.

Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.