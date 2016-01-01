Руководство по настройке источника Crunchy Bridge Postgres
ClickPipes поддерживает версию Postgres 12 и выше.
Включение логической репликации
Crunchy Bridge поставляется с включенной логической репликацией по умолчанию. Убедитесь, что нижеприведенные настройки сконфигурированы правильно. Если нет, скорректируйте их соответствующим образом.
Создание пользователя ClickPipes и предоставление разрешений
Подключитесь к вашему Crunchy Bridge Postgres через пользователя
postgres и выполните следующие команды:
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Создайте пользователя Postgres исключительно для ClickPipes.
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Предоставьте только для чтения доступ к схеме, из которой вы реплицируете таблицы пользователю
clickpipes_user. Пример ниже показывает, как предоставить разрешения для схемы
public. Если вы хотите предоставить доступ к нескольким схемам, вы можете выполнить эти три команды для каждой схемы.
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Предоставьте этому пользователю доступ к репликации:
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Создайте публикацию, которую вы будете использовать для создания ЗЕРКАЛА (репликации) в будущем.
Добавление IP-адресов ClickPipes в безопасный список
Добавьте IP-адреса ClickPipes в безопасный список, добавив правила брандмауэра в Crunchy Bridge.
Что дальше?
Теперь вы можете создать свой ClickPipe и начать загружать данные из вашего экземпляра Postgres в ClickHouse Cloud. Не забудьте записать детали подключения, которые вы использовали при настройке вашего экземпляра Postgres, так как они понадобятся вам в процессе создания ClickPipe.