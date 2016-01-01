Интеграция Amazon Kinesis с ClickHouse Cloud

Вы ознакомились с введением в ClickPipes и настроили учетные данные IAM или IAM роль. Следуйте руководству по доступу на основе ролей Kinesis для получения информации о том, как настроить роль, которая работает с ClickHouse Cloud.

Получите доступ к SQL Console для вашей службы ClickHouse Cloud.

Выберите кнопку Источники данных в левом меню и нажмите на "Настроить ClickPipe"

Выберите ваш источник данных.

Заполните форму, указав вашему ClickPipe имя, описание (по желанию), вашу IAM роль или учетные данные и другие детали подключения.

Выберите поток Kinesis и начальное смещение. Интерфейс отобразит пример документа из выбранного источника (тема Kafka и т.д.). Вы также можете включить Enhanced Fan-out для потоков Kinesis, чтобы улучшить производительность и стабильность вашего ClickPipe (больше информации о Enhanced Fan-out можно найти здесь)

На следующем шаге вы можете выбрать, хотите ли вы загружать данные в новую таблицу ClickHouse или использовать существующую. Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить имя, схему и настройки вашей таблицы. Вы можете увидеть предварительный просмотр ваших изменений в образце таблицы вверху.

Вы также можете настроить дополнительные параметры, используя предоставленные элементы управления

В качестве альтернативы вы можете решить загружать ваши данные в существующую таблицу ClickHouse. В этом случае интерфейс позволит вам сопоставить поля из источника с полями ClickHouse в выбранной целевой таблице.

Наконец, вы можете настроить разрешения для внутреннего пользователя ClickPipes.

Разрешения: ClickPipes создаст отдельного пользователя для записи данных в целевую таблицу. Вы можете выбрать роль для этого внутреннего пользователя, используя настраиваемую роль или одну из предопределенных:

Полный доступ : с полным доступом к кластеру. Это может быть полезно, если вы используете Materialized View или Dictionary с целевой таблицей.

: с полным доступом к кластеру. Это может быть полезно, если вы используете Materialized View или Dictionary с целевой таблицей. Только целевая таблица : с разрешениями INSERT только для целевой таблицы.

Нажимая "Завершить настройку", система зарегистрирует ваш ClickPipe, и вы увидите его в сводной таблице.

Сводная таблица предоставляет элементы управления для отображения образцовых данных из источника или целевой таблицы в ClickHouse

А также элементы управления для удаления ClickPipe и отображения сводки задания по загрузке.

Поздравляем! Вы успешно настроили ваш первый ClickPipe. Если это потоковый ClickPipe, он будет работать постоянно, загружая данные в реальном времени из вашего удаленного источника данных. В противном случае он загрузит пакет и завершит работу.

Поддерживаемые форматы:

В ClickPipes в настоящее время поддерживаются следующие типы данных ClickHouse:

Основные числовые типы - [U]Int8/16/32/64 и Float32/64

Большие целочисленные типы - [U]Int128/256

Десятичные типы

Логический

Строка

FixedString

Дата, Date32

DateTime, DateTime64 (только часовые пояса UTC)

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

все типы LowCardinality ClickHouse

Map с ключами и значениями, использующими любые из вышеуказанных типов (включая Nullable)

Tuple и Array с элементами, использующими любые из вышеуказанных типов (включая Nullable, только один уровень глубины)

Следующие виртуальные колонки поддерживаются для потока Kinesis. При создании новой целевой таблицы виртуальные колонки могут быть добавлены с помощью кнопки Добавить колонку .

Название Описание Рекомендуемый тип данных _key Ключ партиции Kinesis String _timestamp Приблизительное время прибытия Kinesis (миллисекундная точность) DateTime64(3) _stream Имя потока Kinesis String _sequence_number Номер последовательности Kinesis String _raw_message Полное сообщение Kinesis String

Поле _raw_message может использоваться в случаях, когда требуется только полный JSON-запись Kinesis (например, с использованием функций ClickHouse JsonExtract* для заполнения нижестоящего материализованного представления). Для таких труб может быть целесообразным улучшить производительность ClickPipes, удалив все "невиртуальные" колонки.

DEFAULT не поддерживается.

ClickPipes вставляет данные в ClickHouse пакетами. Это необходимо для предотвращения создания слишком большого количества частей в базе данных, что может привести к проблемам с производительностью в кластере.

Пакеты вставляются, когда выполнено одно из следующих условий:

Размер пакета достиг максимального размера (100,000 строк или 20MB)

Пакет открыт максимальное время (5 секунд)

Задержка (определяемая как время между отправкой сообщения Kinesis в поток и доступностью сообщения в ClickHouse) будет зависеть от множества факторов (т.е. задержка Kinesis, задержка сети, размер/формат сообщения). Описание пакетирования в предыдущем разделе также повлияет на задержку. Мы всегда рекомендуем тестировать ваш конкретный случай использования, чтобы понять ожидаемую задержку.

Если у вас есть конкретные требования к низкой задержке, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ClickPipes для Kinesis разработан для горизонтального масштабирования. По умолчанию мы создаем группу потребителей с одним потребителем. Это можно изменить с помощью элементов управления масштабированием в представлении деталей ClickPipe.

ClickPipes обеспечивает высокую доступность с распределенной архитектурой по зонам доступности. Это требует масштабирования как минимум до двух потребителей.

Независимо от количества запущенных потребителей, отказоустойчивость предусмотрена по дизайну. Если потребитель или его инфраструктура выходит из строя, ClickPipe автоматически перезапустит потребителя и продолжит обработку сообщений.

Для доступа к потокам Amazon Kinesis вы можете использовать учетные данные IAM или IAM роль. Для получения более подробной информации о том, как настроить IAM роль, вы можете обратиться к этому руководству для получения информации о том, как настроить роль, которая работает с ClickHouse Cloud.