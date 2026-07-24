Exécuter une requête

Enregistrez l’agent, ouvrez une nouvelle conversation et sélectionnez votre agent dans le sélecteur d’agents. Saisissez une question — par exemple, “Quelles sont mes 10 principales tables par nombre de lignes cette semaine ?” — et l’agent planifie, appelle des outils si nécessaire, puis fournit une réponse.