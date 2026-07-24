Vision fonctionne uniquement avec les modèles qui prennent en charge les images en entrée. Si le modèle sélectionné ne peut pas traiter d’images en entrée, le contrôle de téléversement dans le composeur de messages est désactivé. Basculez vers un modèle compatible avec Vision pour le réactiver.
Activer les fonctionnalités Vision
Cliquez sur l’icône en forme de trombone en bas à gauche du composeur de messages, puis choisissez Téléverser vers le fournisseur pour joindre une image — une capture d’écran, une photo, un graphique ou un diagramme. Posez ensuite n’importe quelle question qui nécessite de lire l’image : « Qu’est-ce qui ne va pas avec ce plan de requête ? », « Transcris le texte de cette capture d’écran » ou « Compare ce tableau de bord à celui de la semaine dernière. » L’agent traite l’image comme faisant partie du contexte du message ; les questions de suivi dans le même échange peuvent donc faire référence à ce qu’il a vu sans avoir à la téléverser de nouveau.
Utiliser les fonctionnalités Vision
Vision s’associe bien au code interpreter pour l’analyse d’images — par exemple, l’agent lit des chiffres sur une capture d’écran puis exécute Python pour calculer les totaux — ainsi qu’à la web search lorsqu’une image fait référence à un élément que le modèle doit rechercher.