Les agents sont regroupés par catégories — par exemple, Général, Ressources humaines, Recherche et développement, Finance, IT, Ventes. Passez d’une catégorie à l’autre à l’aide des onglets en haut de la marketplace. Chaque carte d’agent affiche le nom, une icône et la catégorie à laquelle il appartient. Utilisez la barre de recherche pour trouver un agent par nom ou mot-clé dans toutes les catégories.
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Les administrateurs de l’organisation peuvent :
Contrôles d’administration
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