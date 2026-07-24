Découvrez et utilisez les agents partagés dans votre organisation ClickHouse Cloud

L’Agent Marketplace vous permet de parcourir, rechercher et exécuter des agents que d’autres personnes de votre organisation ont partagés avec vous. Il comprend également des agents que votre admin a publiés à l’échelle de l’organisation. Ouvrez-le depuis l’option Agent Marketplace dans la barre latérale de gauche.

Les agents sont regroupés par catégories — par exemple, Général, Ressources humaines, Recherche et développement, Finance, IT, Ventes. Passez d’une catégorie à l’autre à l’aide des onglets en haut de la marketplace. Chaque carte d’agent affiche le nom, une icône et la catégorie à laquelle il appartient.

Utilisez la barre de recherche pour trouver un agent par nom ou mot-clé dans toutes les catégories.

​ Ouvrir un agent

Cliquez sur la carte de n’importe quelle carte d’agent pour ouvrir sa vue détaillée. Vous pouvez ensuite :

Démarrer une discussion - ouvrir une nouvelle discussion avec l’agent.

- ouvrir une nouvelle discussion avec l’agent. Épingler - ajouter l’agent à vos favoris pour y accéder rapidement.

- ajouter l’agent à vos favoris pour y accéder rapidement. Copier le lien - partager un lien direct vers l’agent.

​ Publiez le vôtre

Pour qu’un agent puisse être découvert dans le marketplace, partagez-le avec le niveau de visibilité approprié depuis le panneau partage et accès . Les niveaux de visibilité :

Privé - vous seul pouvez le voir. Il n’apparaît pas dans le marketplace.

- vous seul pouvez le voir. Il n’apparaît pas dans le marketplace. Partagé avec des utilisateurs ou des groupes - visible par ces utilisateurs ou groupes. Il apparaît dans leur marketplace.

- visible par ces utilisateurs ou groupes. Il apparaît dans leur marketplace. À l’échelle de l’organisation - visible par tous les membres de l’organisation. Soumis aux permissions du marketplace définies par votre administrateur.

Catégorisez votre agent et rédigez une description claire avant de le publier — ces champs alimentent à la fois la recherche et la navigation par catégorie.

Les administrateurs de l’organisation peuvent :

Gérer les catégories affichées dans le marketplace.

Promouvoir certains agents dans la vue à l’échelle de l’organisation.

Autoriser ou restreindre l’accès au marketplace selon le rôle.