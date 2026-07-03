Découvrez ce qu’est ClickHouse Cloud, ses avantages par rapport à l’open-source et les principales fonctionnalités de la plateforme d’analyse entièrement gérée

​ Qu’est-ce que ClickHouse Cloud ?

ClickHouse Cloud est un service cloud entièrement géré créé par les créateurs de ClickHouse, la base de données analytique en ligne open source orientée colonnes la plus rapide et la plus populaire.

Avec Cloud, l’infrastructure, la maintenance, la mise à l’échelle et l’exploitation sont prises en charge pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : créer plus rapidement de la valeur pour votre organisation et vos clients.

​ Avantages de ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud offre plusieurs avantages majeurs par rapport à la version open-source :

Mise en œuvre rapide : commencez immédiatement à créer, sans avoir à dimensionner ni à faire évoluer votre cluster.

: commencez immédiatement à créer, sans avoir à dimensionner ni à faire évoluer votre cluster. Mise à l’échelle sans effort : la mise à l’échelle automatique s’adapte aux charges de travail variables, afin que vous n’ayez pas à surdimensionner pour les pics d’utilisation.

: la mise à l’échelle automatique s’adapte aux charges de travail variables, afin que vous n’ayez pas à surdimensionner pour les pics d’utilisation. Opérations serverless : laissez-nous nous charger du dimensionnement, de la mise à l’échelle, de la sécurité, de la fiabilité et des mises à niveau.

: laissez-nous nous charger du dimensionnement, de la mise à l’échelle, de la sécurité, de la fiabilité et des mises à niveau. Tarification transparente : ne payez que ce que vous utilisez, avec des réservations de ressources et des contrôles de mise à l’échelle.

: ne payez que ce que vous utilisez, avec des réservations de ressources et des contrôles de mise à l’échelle. Coût total de possession : le meilleur rapport prix/performances et une faible charge administrative.

: le meilleur rapport prix/performances et une faible charge administrative. Large écosystème : retrouvez vos connecteurs de données, outils de visualisation, clients SQL et clients pour vos langages préférés.

​ Comparaison entre ClickHouse autogéré et ClickHouse Cloud