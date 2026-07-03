Skip to main content
Tous les utilisateurs n’interagissent pas avec ClickHouse via la Cloud Console. Par exemple, de nombreux développeurs travaillent directement depuis leurs éditeurs de code préférés, avec des agents CLI, ou se connectent à la base de données via des configurations personnalisées, tandis que d’autres s’appuient sur des assistants IA généralistes tels qu’Anthropic Claude pour la majeure partie de leurs explorations. Ces utilisateurs, ainsi que les charges de travail pilotées par des agents agissant en leur nom, ont besoin d’un moyen d’accéder à ClickHouse Cloud et de l’interroger en toute sécurité, sans configurations complexes ni infrastructure personnalisée. La fonctionnalité serveur MCP distant dans ClickHouse Cloud répond à ce besoin en exposant une interface standard que des agents externes peuvent utiliser pour obtenir un contexte analytique. MCP, ou Model Context Protocol, est une norme d’accès structuré aux données pour les applications d’IA alimentées par des LLM. Grâce à cette intégration, des agents externes peuvent lister les bases de données et les tables, inspecter les schémas et exécuter des requêtes SELECT en lecture seule et à portée limitée. L’authentification est gérée via OAuth. Le serveur est entièrement géré dans ClickHouse Cloud ; aucune configuration ni maintenance n’est donc nécessaire. Il est ainsi plus facile pour les outils agentiques de se connecter à ClickHouse et de récupérer les données dont ils ont besoin, que ce soit pour l’analyse, la synthèse, la génération de code ou l’exploration.

Serveur MCP distant vs serveur MCP open source

ClickHouse propose deux serveurs MCP. Le serveur MCP distant offre l’intégration la plus complète avec ClickHouse Cloud, notamment la gestion des services, la surveillance des sauvegardes, la visibilité sur ClickPipe et les données de facturation, sans infrastructure à gérer. Pour les instances ClickHouse self-hosted, consultez les guides du serveur MCP open source.

Activation du serveur MCP distant

Le serveur MCP distant doit être activé pour chaque service avant de pouvoir accepter des connexions. Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez votre service, cliquez sur le bouton Connect, sélectionnez MCP, puis activez-le. Pour connaître la procédure détaillée avec captures d’écran, consultez le guide de configuration.

Endpoint

Une fois activé, le serveur MCP distant est accessible à l’adresse suivante :

Authentification

Tout accès au serveur MCP distant est authentifié via OAuth 2.0. Lorsqu’un client MCP se connecte pour la première fois, il lance un flux OAuth qui ouvre une fenêtre de navigateur pour permettre à l’utilisateur de se connecter avec ses identifiants ClickHouse Cloud. L’accès est limité aux organisations et aux services auxquels l’utilisateur authentifié est autorisé à accéder. Aucune configuration supplémentaire de clé API n’est requise.

Sécurité

Tous les outils exposés par le serveur MCP distant sont en lecture seule. Chaque outil est annoté avec readOnlyHint: true dans ses métadonnées MCP. Aucun outil ne peut modifier des données, changer la configuration du service ou effectuer une opération destructive.

Outils disponibles

Le serveur MCP distant expose 13 outils, répartis dans les catégories suivantes.

Exploration des requêtes et du schéma

Ces outils permettent aux agents de découvrir quelles données sont disponibles et d’exécuter des requêtes analytiques.

Organisations

Services

Sauvegardes

ClickPipes

Facturation

Premiers pas

Consultez le guide de configuration pour obtenir des instructions détaillées sur l’activation du serveur MCP distant et sa connexion à un client MCP.
Dernière modification le 3 juillet 2026