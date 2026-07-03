ClickHouse propose deux serveurs MCP.
Serveur MCP distant vs serveur MCP open source
Le serveur MCP distant offre l’intégration la plus complète avec ClickHouse Cloud, notamment la gestion des services, la surveillance des sauvegardes, la visibilité sur ClickPipe et les données de facturation, sans infrastructure à gérer. Pour les instances ClickHouse self-hosted, consultez les guides du serveur MCP open source.
|Serveur MCP distant (Cloud)
|Serveur MCP open source
|Source
|Entièrement géré par ClickHouse Cloud
|mcp-clickhouse sur GitHub
|Transport
|HTTP streamable (
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp)
|stdio local
|Fonctionne avec
|Les services ClickHouse Cloud
|Toute instance ClickHouse (self-hosted ou Cloud)
|Authentification
|OAuth 2.0 avec vos identifiants Cloud
|Variables d’environnement
|Outils
|13 outils couvrant les requêtes, l’exploration du schéma, la gestion des services, les sauvegardes, ClickPipes et la facturation
|3 outils :
run_select_query,
list_databases,
list_tables
|Configuration
|Aucune installation. Pointez votre MCP client vers l’endpoint et authentifiez-vous.
|Installez et exécutez le serveur localement
Le serveur MCP distant doit être activé pour chaque service avant de pouvoir accepter des connexions. Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez votre service, cliquez sur le bouton Connect, sélectionnez MCP, puis activez-le. Pour connaître la procédure détaillée avec captures d’écran, consultez le guide de configuration.
Activation du serveur MCP distant
Une fois activé, le serveur MCP distant est accessible à l’adresse suivante :
Endpoint
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
Tout accès au serveur MCP distant est authentifié via OAuth 2.0. Lorsqu’un client MCP se connecte pour la première fois, il lance un flux OAuth qui ouvre une fenêtre de navigateur pour permettre à l’utilisateur de se connecter avec ses identifiants ClickHouse Cloud. L’accès est limité aux organisations et aux services auxquels l’utilisateur authentifié est autorisé à accéder. Aucune configuration supplémentaire de clé API n’est requise.
Authentification
Tous les outils exposés par le serveur MCP distant sont en lecture seule. Chaque outil est annoté avec
Sécurité
readOnlyHint: true dans ses métadonnées MCP. Aucun outil ne peut modifier des données, changer la configuration du service ou effectuer une opération destructive.
Le serveur MCP distant expose 13 outils, répartis dans les catégories suivantes.
Outils disponibles
Ces outils permettent aux agents de découvrir quelles données sont disponibles et d’exécuter des requêtes analytiques.
Exploration des requêtes et du schéma
|Tool
|Description
|Parameters
run_select_query
|Exécuter une requête SELECT en lecture seule sur un service ClickHouse.
query, une requête SELECT ClickHouse SQL valide ;
serviceId
list_databases
|Lister toutes les bases de données disponibles dans un service ClickHouse.
serviceId
list_tables
|Lister toutes les tables d’une base de données, y compris les définitions de colonnes.
serviceId ;
database ; éventuellement
like ou
notLike (motifs SQL LIKE pour filtrer les noms de table)
Organisations
|Tool
|Description
|Paramètres
get_organizations
|Récupère toutes les organisations ClickHouse Cloud accessibles à l’utilisateur authentifié.
|None
get_organization_details
|Renvoie les détails d’une seule organisation.
organizationId
Services
|Outil
|Description
|Paramètres
get_services_list
|Liste tous les services d’une organisation ClickHouse Cloud.
organizationId
get_service_details
|Renvoie les détails d’un service spécifique.
organizationId;
serviceId
Sauvegardes
|Tool
|Description
|Paramètres
list_service_backups
|Liste toutes les sauvegardes d’un service, de la plus récente à la plus ancienne.
organizationId;
serviceId
get_service_backup_details
|Renvoie les détails d’une sauvegarde.
organizationId;
serviceId;
backupId
get_service_backup_configuration
|Renvoie la configuration de sauvegarde d’un service (paramètres de planification et de rétention).
organizationId;
serviceId
ClickPipes
|Tool
|Description
|Paramètres
list_clickpipes
|Répertorie tous les ClickPipes configurés pour un service.
organizationId;
serviceId
get_clickpipe
|Renvoie les détails d’un ClickPipe donné.
organizationId;
serviceId;
clickPipeId
Facturation
|Tool
|Description
|Parameters
get_organization_cost
|Récupère les données de facturation et d’usage des coûts pour une organisation. Renvoie un total global ainsi que des enregistrements quotidiens des coûts par entité.
organizationId; éventuellement
from_date et
to_date (YYYY-MM-DD, plage maximale de 31 jours)
Consultez le guide de configuration pour obtenir des instructions détaillées sur l’activation du serveur MCP distant et sa connexion à un client MCP.