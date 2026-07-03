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ClickHouse CLI (clickhousectl) est un outil de ligne de commande unifié permettant de gérer les ressources ClickHouse Cloud ainsi que le développement local avec ClickHouse. Il permet également de gérer les services ClickHouse Cloud Postgres.

Installation

Un alias chctl est également créé automatiquement pour plus de commodité.

Gestion de Cloud

Authentifiez-vous auprès de ClickHouse Cloud et gérez vos services directement depuis la ligne de commande.

Authentification

Cela vous demande votre clé API et votre secret, puis les enregistre dans .clickhouse/credentials.json (propre au projet, ignoré par Git). Vous pouvez également utiliser des variables d’environnement :

Services

Services Postgres (bêta)

Créez et gérez les services ClickHouse Cloud Postgres.

Organisations

Clés API

Membres et invitations

Sauvegardes

Sortie JSON

Utilisez l’option --json pour obtenir des réponses au format JSON depuis n’importe quelle commande cloud :

Développement local

Le CLI gère également les installations et les serveurs ClickHouse en local. Consultez la page clickhousectl (CLI) pour bien démarrer en développement local.

Prérequis

Dernière modification le 3 juillet 2026