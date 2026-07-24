Ouvrez le panneau Prompts à partir de l’icône Prompts dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur le bouton + pour ouvrir le formulaire Create Prompt. Renseignez les champs :
Créer un prompt
- Prompt Name (obligatoire) - le nom affiché dans le sélecteur. Soyez explicite : “Utilisateurs actifs hebdomadaires par région” est préférable à “WAU”.
- Text (obligatoire) - le texte qui sera effectivement inséré dans le composer.
- Special variables - cliquez sur le bouton Special variables pour insérer des marqueurs de substitution, ou saisissez directement des marqueurs au format
{{name}}. Le sélecteur vous invite à renseigner les valeurs avant l’insertion.
- Category, Description, Command (facultatif) - pour organiser la bibliothèque, définir le texte d’aperçu dans le sélecteur et ajouter un raccourci d’appel rapide.
Dans le panneau Prompts, ouvrez le menu … d’une carte de prompt et choisissez Preview : L’aperçu affiche le texte du prompt, ainsi que son auteur et sa date. Cliquez sur Use Prompt pour insérer le contenu dans le composer. Si le prompt contient des variables, renseignez-les d’abord. Par défaut, un prompt est privé et visible uniquement par la personne qui l’a créé. Le propriétaire peut modifier la visibilité d’un prompt comme suit :
Utiliser un prompt
- Utilisateurs ou groupes spécifiques - toutes les personnes que vous désignez peuvent trouver et utiliser le prompt.
- À l’échelle de l’organisation - tous les membres de votre organisation ClickHouse Cloud peuvent le trouver et l’utiliser.
Les Prompts, les skills et les agent instructions ajoutent tous du texte au modèle, mais ils se distinguent par ce qui les déclenche et par leur degré de persistance.
Prompts vs. skills vs. instructions
- Prompts - texte que vous insérez vous-même dans le composer, modifié à chaque tour.
- Skills - ensembles d’instructions que l’agent charge lui-même lorsqu’il les juge pertinents pour la tâche.
- Agent instructions - le system prompt persistant de l’agent, appliqué à chaque conversation.