La bibliothèque Prompts permet d’enregistrer et de réutiliser des prompts en langage naturel que vous saisissez régulièrement. Considérez-la comme des extraits réutilisables pour votre composer — pratique lorsque la même question d’analyse ou la même consigne de mise en forme revient d’une conversation à l’autre.

​ Créer un prompt

Ouvrez le panneau Prompts à partir de l’icône Prompts dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur le bouton + pour ouvrir le formulaire Create Prompt. Renseignez les champs :

Prompt Name (obligatoire) - le nom affiché dans le sélecteur. Soyez explicite : “Utilisateurs actifs hebdomadaires par région” est préférable à “WAU”.

(obligatoire) - le nom affiché dans le sélecteur. Soyez explicite : “Utilisateurs actifs hebdomadaires par région” est préférable à “WAU”. Text (obligatoire) - le texte qui sera effectivement inséré dans le composer.

(obligatoire) - le texte qui sera effectivement inséré dans le composer. Special variables - cliquez sur le bouton Special variables pour insérer des marqueurs de substitution, ou saisissez directement des marqueurs au format {{name}} . Le sélecteur vous invite à renseigner les valeurs avant l’insertion.

- cliquez sur le bouton pour insérer des marqueurs de substitution, ou saisissez directement des marqueurs au format . Le sélecteur vous invite à renseigner les valeurs avant l’insertion. Category, Description, Command (facultatif) - pour organiser la bibliothèque, définir le texte d’aperçu dans le sélecteur et ajouter un raccourci d’appel rapide.

Cliquez ensuite sur Create Prompt en bas à droite.

​ Utiliser un prompt

Dans le panneau Prompts, ouvrez le menu … d’une carte de prompt et choisissez Preview :

L’aperçu affiche le texte du prompt, ainsi que son auteur et sa date. Cliquez sur Use Prompt pour insérer le contenu dans le composer. Si le prompt contient des variables, renseignez-les d’abord.

​ Partager les prompts

Par défaut, un prompt est privé et visible uniquement par la personne qui l’a créé. Le propriétaire peut modifier la visibilité d’un prompt comme suit :

Utilisateurs ou groupes spécifiques - toutes les personnes que vous désignez peuvent trouver et utiliser le prompt.

- toutes les personnes que vous désignez peuvent trouver et utiliser le prompt. À l’échelle de l’organisation - tous les membres de votre organisation ClickHouse Cloud peuvent le trouver et l’utiliser.

Les prompts utilisent le même modèle d’autorisations que les agents. Pour consulter la matrice complète des rôles et les actions autorisées pour chacun, voir Partage et accès

​ Prompts vs. skills vs. instructions

Les Prompts, les skills et les agent instructions ajoutent tous du texte au modèle, mais ils se distinguent par ce qui les déclenche et par leur degré de persistance.

Prompts - texte que vous insérez vous-même dans le composer, modifié à chaque tour.

- texte que vous insérez vous-même dans le composer, modifié à chaque tour. Skills - ensembles d’instructions que l’agent charge lui-même lorsqu’il les juge pertinents pour la tâche.

- ensembles d’instructions que l’agent charge lui-même lorsqu’il les juge pertinents pour la tâche. Agent instructions - le system prompt persistant de l’agent, appliqué à chaque conversation.

Optez pour un prompt lorsque vous souhaitez réutiliser une formulation tout en gardant, à chaque fois, le contrôle sur le texte. Optez pour un skill lorsque vous voulez que l’agent applique les mêmes consignes de façon cohérente à un type de tâche sans avoir à les saisir. Optez pour des agent instructions lorsque le comportement doit être conservé pendant toute la durée de vie de l’agent.