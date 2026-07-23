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L’agent de chat ClickHouse Assistant peut être personnalisé pour comprendre votre logique métier, vos structures de données et votre expertise métier grâce à AGENTS.md — une requête enregistrée spéciale qui sert de couche sémantique au prompt système de l’agent. En créant un fichier AGENTS.md, vous pouvez fournir des instructions personnalisées injectées au début de chaque conversation afin d’orienter la génération de requêtes SQL et l’analyse des données selon les exigences, calculs et conventions propres à votre organisation.

Fonctionnement

Lorsque vous enregistrez une requête nommée “AGENTS.md” (sensible à la casse) dans la Cloud Console :
  1. Le agent de chat ClickHouse Assistant charge automatiquement ce fichier lorsqu’un message est envoyé
  2. Le contenu est placé dans une balise de contenu structurée, puis injecté dans le prompt système de l’agent
  3. Les instructions s’appliquent à toutes les conversations ClickHouse Assistant chat de ce service

Création d’AGENTS.md

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Créez la requête enregistrée

  1. Dans le Cloud Console, créez une nouvelle requête
  2. Nommez-la exactement : “AGENTS.md” (sensible à la casse)
  3. Saisissez vos instructions personnalisées dans l’éditeur de texte de la requête (pas du SQL)
  4. Enregistrez la requête
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Ajoutez vos instructions

Structurez vos instructions dans un langage clair et directement exploitable. Incluez :
  • Les règles métier et les calculs
  • Des indications sur la structure des données
  • La terminologie spécifique au domaine
  • Les modèles de requête courants
  • Les règles d’optimisation des performances

Bonnes pratiques

Considérez le contexte comme une ressource finie

Le contexte est précieux : chaque token entame le « budget d’attention » de l’agent. Comme les humains à la mémoire de travail limitée, les modèles de langage voient leurs performances se dégrader à mesure que le contexte s’allonge. Il faut donc trouver le plus petit ensemble possible de tokens à forte valeur informative qui maximise les chances d’obtenir le résultat souhaité.

Trouver le bon niveau de précision

Trouvez le bon équilibre entre deux extrêmes :
  • Trop spécifique : coder en dur une logique conditionnelle fragile avec des if-else, ce qui complexifie la maintenance
  • Trop vague : des recommandations trop générales qui ne donnent pas de signaux concrets ou supposent à tort un contexte partagé
Le niveau de précision optimal est suffisamment spécifique pour orienter efficacement le comportement, tout en restant assez flexible pour permettre au modèle d’appliquer de bonnes heuristiques. Commencez par un prompt minimal sur le meilleur modèle disponible, puis ajoutez des instructions claires en fonction des modes d’échec observés.

Organiser le contenu en sections structurées

Utilisez des balises XML ou des en-têtes Markdown pour créer des sections distinctes et faciles à parcourir :

Fournissez des exemples variés et canoniques

Les exemples valent mille mots. Au lieu d’entasser tous les cas limites dans votre prompt, sélectionnez un ensemble ciblé d’exemples variés qui illustrent efficacement le comportement attendu.

Restez minimal, mais complet

  • Incluez uniquement les instructions fréquemment nécessaires
  • Soyez concis : un contexte plus long dégrade les performances à cause de la « dégradation du contexte »
  • Supprimez les règles obsolètes ou rarement utilisées
  • Veillez à fournir suffisamment d’informations pour orienter le comportement souhaité
Minimal ne signifie pas forcément court. Vous devez fournir suffisamment de détails pour que l’agent adopte le comportement attendu, tout en évitant toute verbosité inutile.

Exemple : métriques calculées à partir de données brutes

Indiquez à l’agent lorsque les métriques nécessitent des calculs spécifiques plutôt qu’un accès direct aux colonnes :

Exemple : Règles de logique métier

Définissez des calculs et des catégories propres à votre domaine :

Exemple : particularités des structures de données

Consignez les formats de données non conventionnels ou les choix de schéma hérités :

Exemple : terminologie métier

Faites correspondre les termes métier à leur implémentation technique :
Dernière modification le 23 juillet 2026