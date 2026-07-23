Guide d’utilisation d’AGENTS.md pour fournir une logique métier personnalisée et des instructions spécifiques aux données à l’agent de chat ClickHouse Assistant

Optimiser les conversations ClickHouse Assistant avec une couche sémantique

L’agent de chat ClickHouse Assistant peut être personnalisé pour comprendre votre logique métier, vos structures de données et votre expertise métier grâce à AGENTS.md — une requête enregistrée spéciale qui sert de couche sémantique au prompt système de l’agent.

En créant un fichier AGENTS.md, vous pouvez fournir des instructions personnalisées injectées au début de chaque conversation afin d’orienter la génération de requêtes SQL et l’analyse des données selon les exigences, calculs et conventions propres à votre organisation.

Lorsque vous enregistrez une requête nommée “AGENTS.md” (sensible à la casse) dans la Cloud Console :

Le agent de chat ClickHouse Assistant charge automatiquement ce fichier lorsqu’un message est envoyé Le contenu est placé dans une balise de contenu structurée, puis injecté dans le prompt système de l’agent Les instructions s’appliquent à toutes les conversations ClickHouse Assistant chat de ce service

1 Créez la requête enregistrée Dans le Cloud Console, créez une nouvelle requête Nommez-la exactement : “AGENTS.md” (sensible à la casse) Saisissez vos instructions personnalisées dans l’éditeur de texte de la requête (pas du SQL) Enregistrez la requête 2 Ajoutez vos instructions Structurez vos instructions dans un langage clair et directement exploitable. Incluez : Les règles métier et les calculs

Des indications sur la structure des données

La terminologie spécifique au domaine

Les modèles de requête courants

Les règles d’optimisation des performances

​ Bonnes pratiques

​ Considérez le contexte comme une ressource finie

Le contexte est précieux : chaque token entame le « budget d’attention » de l’agent. Comme les humains à la mémoire de travail limitée, les modèles de langage voient leurs performances se dégrader à mesure que le contexte s’allonge. Il faut donc trouver le plus petit ensemble possible de tokens à forte valeur informative qui maximise les chances d’obtenir le résultat souhaité.

​ Trouver le bon niveau de précision

Trouvez le bon équilibre entre deux extrêmes :

Trop spécifique : coder en dur une logique conditionnelle fragile avec des if-else , ce qui complexifie la maintenance

: coder en dur une logique conditionnelle fragile avec des , ce qui complexifie la maintenance Trop vague : des recommandations trop générales qui ne donnent pas de signaux concrets ou supposent à tort un contexte partagé

Le niveau de précision optimal est suffisamment spécifique pour orienter efficacement le comportement, tout en restant assez flexible pour permettre au modèle d’appliquer de bonnes heuristiques. Commencez par un prompt minimal sur le meilleur modèle disponible, puis ajoutez des instructions claires en fonction des modes d’échec observés.

​ Organiser le contenu en sections structurées

Utilisez des balises XML ou des en-têtes Markdown pour créer des sections distinctes et faciles à parcourir :

< background_information > Context about your data and domain </ background_information > < calculation_rules > Specific formulas and business logic </ calculation_rules > < tool_guidance > How to use specific ClickHouse features </ tool_guidance >

​ Fournissez des exemples variés et canoniques

Les exemples valent mille mots. Au lieu d’entasser tous les cas limites dans votre prompt, sélectionnez un ensemble ciblé d’exemples variés qui illustrent efficacement le comportement attendu.

​ Restez minimal, mais complet

Incluez uniquement les instructions fréquemment nécessaires

Soyez concis : un contexte plus long dégrade les performances à cause de la « dégradation du contexte »

Supprimez les règles obsolètes ou rarement utilisées

Veillez à fournir suffisamment d’informations pour orienter le comportement souhaité

Minimal ne signifie pas forcément court. Vous devez fournir suffisamment de détails pour que l’agent adopte le comportement attendu, tout en évitant toute verbosité inutile.

​ Exemple : métriques calculées à partir de données brutes

Indiquez à l’agent lorsque les métriques nécessitent des calculs spécifiques plutôt qu’un accès direct aux colonnes :

< metric_calculations > IMPORTANT: "active_sessions" is NOT a column. It must be calculated. To calculate active sessions: COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions This counts unique combinations of session and user identifiers. When the user asks for "active sessions" or "session count", always use this formula: SELECT date, COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions FROM events GROUP BY date; </ metric_calculations >

​ Exemple : Règles de logique métier

Définissez des calculs et des catégories propres à votre domaine :

< business_rules > Revenue Calculation: - Exclude refunded transactions: WHERE transaction_status != 'refunded' - Apply regional tax rates using CASE expressions - Use MRR for subscriptions: SUM(CASE WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12 ELSE 0 END) AS mrr Traffic Source Classification: Use CASE expression to categorize: CASE WHEN traffic_source IN ('google', 'bing', 'organic') THEN 'Organic Search' WHEN traffic_source IN ('facebook', 'instagram', 'social') THEN 'Social Media' WHEN traffic_source = 'direct' THEN 'Direct' ELSE 'Other' END AS source_category Customer Segmentation: - Enterprise: annual_contract_value >= 100000 - Mid-Market: annual_contract_value >= 10000 AND annual_contract_value < 100000 - SMB: annual_contract_value < 10000 Always include these categorizations when generating traffic or revenue reports. </ business_rules >

​ Exemple : particularités des structures de données

Consignez les formats de données non conventionnels ou les choix de schéma hérités :

< data_structure_notes > The user_status column uses numeric codes, not strings: - 1 = 'active' - 2 = 'inactive' - 3 = 'suspended' - 99 = 'deleted' When filtering or displaying user status, always use: CASE user_status WHEN 1 THEN 'active' WHEN 2 THEN 'inactive' WHEN 3 THEN 'suspended' WHEN 99 THEN 'deleted' END AS status_label The product_metadata column contains JSON strings that must be parsed: SELECT product_id, JSONExtractString(product_metadata, 'category') AS category, JSONExtractInt(product_metadata, 'inventory_count') AS inventory FROM products; </ data_structure_notes >

​ Exemple : terminologie métier

Faites correspondre les termes métier à leur implémentation technique :