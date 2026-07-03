En savoir plus sur la sécurisation de ClickHouse Cloud et de BYOC

Ce document présente les options de sécurité et les bonnes pratiques disponibles pour protéger les organisations et les services ClickHouse. ClickHouse s’engage à fournir des solutions de base de données analytique sécurisées ; la protection des données et de l’intégrité des services est donc une priorité. Les informations présentées ici couvrent différentes méthodes destinées à aider les utilisateurs à sécuriser leurs environnements ClickHouse.

​ Authentification à Cloud Console

​ Authentification par mot de passe

Les mots de passe de la console ClickHouse Cloud sont définis conformément à la norme NIST 800-63B, avec un minimum de 12 caractères et 3 exigences de complexité sur 4 : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et/ou caractères spéciaux.

​ Authentification unique (SSO) avec un compte social

ClickHouse Cloud prend en charge l’authentification sociale via Google ou Microsoft pour l’authentification unique (SSO).

Pour en savoir plus, consultez la page SSO social

​ Authentification multifacteur

Les utilisateurs qui se connectent avec une adresse e-mail et un mot de passe ou via un SSO social peuvent également configurer l’authentification multifacteur à l’aide d’une application d’authentification telle qu’Authy ou Google Authenticator.

Pour en savoir plus, consultez l’authentification multifacteur

​ Authentification SAML (Security Assertion Markup Language)

Les clients Enterprise peuvent configurer l’authentification SAML.

Pour en savoir plus, consultez l’authentification SAML

​ Authentification de l’API

Les clients peuvent configurer des clés API pour OpenAPI, Terraform et les endpoints Query API.

​ Authentification de la base de données

​ Authentification par mot de passe de la base de données

Les mots de passe des utilisateurs de base de données ClickHouse sont définis conformément à la norme NIST 800-63B, avec un minimum de 12 caractères et des exigences de complexité : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et/ou caractères spéciaux.

​ Authentification SSH des utilisateurs de base de données

Vous pouvez configurer les utilisateurs de base de données ClickHouse pour utiliser l’authentification SSH.

Pour en savoir plus, consultez l’authentification SSH

​ Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de la Console

ClickHouse Cloud permet d’attribuer des rôles pour les autorisations au niveau de l’organisation, du service et de la base de données. Les autorisations de base de données attribuées via cette méthode sont prises en charge uniquement dans la SQL Console.

Pour en savoir plus, consultez le RBAC de la Console

​ Privilèges des utilisateurs de base de données

Les bases de données ClickHouse prennent en charge une gestion fine des permissions et le contrôle d’accès basé sur les rôles via les privilèges accordés aux utilisateurs.

​ Sécurité réseau

​ Filtres IP

Configurez des filtres IP pour limiter les connexions entrantes vers votre service ClickHouse.

Pour en savoir plus, consultez les filtres IP

​ Connectivité privée

Connectez-vous à vos clusters ClickHouse depuis AWS, GCP ou Azure via une connectivité privée.

Pour en savoir plus, consultez la page sur la connectivité privée

​ Chiffrement au niveau du stockage

Par défaut, ClickHouse Cloud chiffre les données au repos à l’aide de clés AES 256 gérées par le fournisseur de services cloud.

​ chiffrement transparent des données

En plus du chiffrement du stockage, les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent activer le chiffrement transparent des données au niveau de la base de données pour une protection supplémentaire.

​ Clés de chiffrement gérées par le client

Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent utiliser leur propre clé pour le chiffrement au niveau de la base de données.

Pour en savoir plus, consultez la page sur les clés de chiffrement gérées par le client

​ Audit et journalisation

​ Journal d’audit de la console

Les activités dans la console sont consignées. Les journaux peuvent être consultés et exportés.

​ Journaux d’audit de la base de données

Les activités dans la base de données sont consignées. Ces journaux peuvent être consultés et exportés.

​ Guide de sécurité BYOC

Exemples de requêtes de détection pour les équipes de sécurité gérant des instances BYOC ClickHouse.

Pour en savoir plus, consultez le guide de sécurité BYOC

​ Rapports de sécurité et de conformité

ClickHouse applique un programme rigoureux de sécurité et de conformité. Revenez régulièrement pour consulter les nouveaux rapports d’audit de tiers.

​ Services conformes à la loi HIPAA

Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent déployer des services hébergeant des informations de santé protégées (PHI) dans des régions conformes à la loi HIPAA après avoir signé un Business Associate Agreement (BAA).

Pour en savoir plus, consultez la page sur la conformité à la loi HIPAA

​ Services conformes aux normes PCI

Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent déployer des services hébergeant des informations de carte bancaire dans des régions conformes PCI.