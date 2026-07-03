Authentification à Cloud Console
Les mots de passe de la console ClickHouse Cloud sont définis conformément à la norme NIST 800-63B, avec un minimum de 12 caractères et 3 exigences de complexité sur 4 : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et/ou caractères spéciaux. Pour en savoir plus, consultez l’authentification par mot de passe. ClickHouse Cloud prend en charge l’authentification sociale via Google ou Microsoft pour l’authentification unique (SSO). Pour en savoir plus, consultez la page SSO social.
Authentification par mot de passe
Les utilisateurs qui se connectent avec une adresse e-mail et un mot de passe ou via un SSO social peuvent également configurer l’authentification multifacteur à l’aide d’une application d’authentification telle qu’Authy ou Google Authenticator. Pour en savoir plus, consultez l’authentification multifacteur.
Authentification multifacteur
Les clients Enterprise peuvent configurer l’authentification SAML. Pour en savoir plus, consultez l’authentification SAML.
Authentification SAML (Security Assertion Markup Language)
Les clients peuvent configurer des clés API pour OpenAPI, Terraform et les endpoints Query API. Pour en savoir plus, consultez l’authentification de l’API.
Authentification de l’API
Authentification de la base de données
Les mots de passe des utilisateurs de base de données ClickHouse sont définis conformément à la norme NIST 800-63B, avec un minimum de 12 caractères et des exigences de complexité : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et/ou caractères spéciaux. Pour en savoir plus, consultez l’authentification par mot de passe de la base de données.
Authentification par mot de passe de la base de données
Vous pouvez configurer les utilisateurs de base de données ClickHouse pour utiliser l’authentification SSH. Pour en savoir plus, consultez l’authentification SSH.
Authentification SSH des utilisateurs de base de données
Contrôle d’accès
ClickHouse Cloud permet d’attribuer des rôles pour les autorisations au niveau de l’organisation, du service et de la base de données. Les autorisations de base de données attribuées via cette méthode sont prises en charge uniquement dans la SQL Console. Pour en savoir plus, consultez le RBAC de la Console.
Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) de la Console
Les bases de données ClickHouse prennent en charge une gestion fine des permissions et le contrôle d’accès basé sur les rôles via les privilèges accordés aux utilisateurs. Pour en savoir plus sur les privilèges des utilisateurs de base de données.
Privilèges des utilisateurs de base de données
Sécurité réseau
Configurez des filtres IP pour limiter les connexions entrantes vers votre service ClickHouse. Pour en savoir plus, consultez les filtres IP.
Filtres IP
Connectez-vous à vos clusters ClickHouse depuis AWS, GCP ou Azure via une connectivité privée. Pour en savoir plus, consultez la page sur la connectivité privée.
Connectivité privée
Chiffrement
Par défaut, ClickHouse Cloud chiffre les données au repos à l’aide de clés AES 256 gérées par le fournisseur de services cloud. Pour en savoir plus, consultez le chiffrement au niveau du stockage.
Chiffrement au niveau du stockage
En plus du chiffrement du stockage, les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent activer le chiffrement transparent des données au niveau de la base de données pour une protection supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez le chiffrement transparent des données.
chiffrement transparent des données
Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent utiliser leur propre clé pour le chiffrement au niveau de la base de données. Pour en savoir plus, consultez la page sur les clés de chiffrement gérées par le client.
Clés de chiffrement gérées par le client
Audit et journalisation
Les activités dans la console sont consignées. Les journaux peuvent être consultés et exportés. Pour en savoir plus sur les journaux d’audit de la console.
Journal d’audit de la console
Les activités dans la base de données sont consignées. Ces journaux peuvent être consultés et exportés. Pour en savoir plus, consultez les journaux d’audit de la base de données.
Journaux d’audit de la base de données
Exemples de requêtes de détection pour les équipes de sécurité gérant des instances BYOC ClickHouse. Pour en savoir plus, consultez le guide de sécurité BYOC.
Guide de sécurité BYOC
Conformité
ClickHouse applique un programme rigoureux de sécurité et de conformité. Revenez régulièrement pour consulter les nouveaux rapports d’audit de tiers. Pour en savoir plus, consultez les rapports de sécurité et de conformité.
Rapports de sécurité et de conformité
Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent déployer des services hébergeant des informations de santé protégées (PHI) dans des régions conformes à la loi HIPAA après avoir signé un Business Associate Agreement (BAA). Pour en savoir plus, consultez la page sur la conformité à la loi HIPAA.
Services conformes à la loi HIPAA
Les clients ClickHouse Cloud Enterprise peuvent déployer des services hébergeant des informations de carte bancaire dans des régions conformes PCI. Pour en savoir plus, consultez la page sur la conformité PCI.