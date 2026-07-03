L’agent « ClickHouse Assistant » est une solution clé en main qui permet aux utilisateurs de lancer des tâches d’analyse complexes sur les données hébergées dans leur service ClickHouse Cloud. Au lieu d’écrire du SQL ou de naviguer dans des tableaux de bord, les utilisateurs peuvent décrire ce qu’ils recherchent en langage naturel. L’assistant répond avec des requêtes, des visualisations ou des résumés générés, et peut exploiter le contexte, comme les onglets actifs, les requêtes enregistrées, les détails du schéma et les tableaux de bord, pour améliorer la précision. Il est conçu comme un assistant intégré, afin d’aider les utilisateurs à passer rapidement des questions aux insights, et des prompts à des tableaux de bord ou des API opérationnels.

L’expérience intègre également un sous-agent « Docs AI », qui permet de poser des questions précises sur la documentation ClickHouse directement depuis la console. Au lieu de parcourir des centaines de pages, les utilisateurs peuvent poser des questions directes comme « Comment configurer des materialized views ? » ou « Quelle est la différence entre ReplacingMergeTree et AggregatingMergeTree ? », et recevoir des réponses précises avec des exemples de code pertinents et des liens vers la documentation source.